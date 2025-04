총상금 1만5천 달러 ‘WASHZ 캐릭터 공모전’ 개최

총상금 USD15,000 글로벌 공모전 WASHZ친구들_출동

WASHZ 캐릭터로 굿즈, 영상, 만화, 이모지 창작! 총상금 1만5천 달러, 인턴쉽,·상품화 기회 제공. 5월 31일까지 접수.

SEOUL, SOUTH KOREA, April 28, 2025 / EINPresswire.com / -- BASH 주식회사(대표이사: 조태식, 이하 "BASH")가 총상금 미화 15,000달러 규모의 ‘제1회 WASHZ 캐릭터 활용 공모전’을 개최한다고 밝혔다.이번 공모전은 2025년 4월 23일부터 5월 31일(오후 6시 KST)까지 진행되며, 어린이, 청소년, 성인 부문으로 나뉘어 진행됩니다.WASHZ 캐릭터를 활용해 굿즈, 영상, 만화, 이모지 등을 자유롭게 창작하여 누구나 지원할 수 있으며,캐릭터는 세제, 물, 빨래공, 섬유유연제, 비누방울 등 다섯 가지 빨래 테마로 구성되어 있습니다.수상자에게는 인턴십 기회와 본인의 창작물을 상품화할 수 있는 기회가 주어집니다. BASH는 IP 라이선싱 및 애니메이션 제작 전문 기업으로,WASHZ 캐릭터는 어린이집 낮잠이불 세탁 서비스에서 영감을 받아 탄생했습니다.BASH는 4월 28일부터 홍콩 컨벤션&전시센터(HKCEC)에서 열리는 홍콩국제라이선싱쇼(HKILS) SBA 서울공동관에 참가해 B2B 협업을 모색할 예정입니다.공모전 세부 내용과 캐릭터 정보는 포스터 내 QR코드, www.neat-boys.com/washzcontest , 그리고 공식 WASHZ 인스타그램 계정( www.instagram.com/washz_official )에서 확인할 수 있습니다.마케팅팀BASH 주식회사+82 2-1551-9686washz_competition@neat-boys.com공식 인스타그램에서 더 알아보세요.

총상금 USD 15,000 공모전을 개최하게 된 이유

