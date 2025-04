BLUJOURNAL alcanza las 10,000 visitas y amplía su aplicación de noticias para apoyar a la comunidad latina en EE. UU.

BLUJOURNAL BLUJOURNAL App BLUJOURNAL PAUTA

隆BLUJOURNAL supera las 10,000 visitas! 馃摬 La expansi贸n de su app de noticias empodera a los latinos en EE. UU. 馃嚭馃嚫

Estamos orgullosos de servir a la comunidad latina con noticias y recursos confiables que pueden acceder en cualquier momento.” — Hernan L. Sarmiento

SALT LAKE CITY, UT, UNITED STATES, April 26, 2025 / EINPresswire.com / -- BLUJOURNAL , una plataforma digital de noticias en espa帽ol de r谩pido crecimiento que sirve a la comunidad latina en Estados Unidos, se enorgullece en anunciar que ha superado las 10,000 visitas 煤nicas en su sitio web www.blujournal.com . Para seguir fortaleciendo su misi贸n, BLUJOURNAL est谩 ampliando su presencia digital con una aplicaci贸n m贸vil mejorada, ya disponible gratis en la App Store y Google Play.鉁 Descargar en App Store: https://apps.apple.com/us/app/blujournal/id6738405724 鉁 Descargar en Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blujournal.app Este logro resalta la creciente demanda de noticias culturalmente relevantes y accesibles dentro de la poblaci贸n latina en EE. UU. BLUJOURNAL ofrece contenido diario en espa帽ol sobre temas clave como inmigraci贸n, pol铆tica, econom铆a, educaci贸n, tecnolog铆a y estilo de vida.鈥淎lcanzar las 10,000 visitas es solo el comienzo鈥, dijo un portavoz de BLUJOURNAL. 鈥淣uestra plataforma existe para empoderar a los latinos en Estados Unidos con informaci贸n precisa, oportuna y de impacto. Con el lanzamiento de nuestra app, estamos haciendo que esa misi贸n sea a煤n m谩s accesible鈥.Cobertura integral para latinos en todo EE. UU.El equipo editorial de BLUJOURNAL est谩 comprometido a mantener informados a sus lectores y ayudarlos a tomar acci贸n sobre los temas que afectan directamente sus vidas. Entre los art铆culos m谩s populares se encuentran:- Gu铆as paso a paso sobre inmigraci贸n, incluyendo c贸mo revisar el estatus de casos en USCIS- Informaci贸n sobre programas de visa como EB2-NIW- Cobertura de cambios recientes en pol铆ticas, como Acci贸n Diferida y decisiones de la Corte Suprema- Rankings de las mejores universidades de EE. UU. para estudiantes internacionales- Noticias de tecnolog铆a y econom铆a adaptadas a profesionales hispanohablantesMantente conectado donde est茅sLa aplicaci贸n m贸vil de BLUJOURNAL ofrece una experiencia f谩cil de usar que permite a los lectores mantenerse informados en cualquier momento y lugar. Con notificaciones personalizables y una interfaz limpia e intuitiva, la app garantiza que no se pierda ninguna noticia importante ni actualizaci贸n migratoria.C贸mo mantenerse informado y participarAdem谩s de descargar la app, los usuarios pueden:- Visitar www.blujournal.com para ver las 煤ltimas noticias- Suscribirse al bolet铆n semanal gratuito- Unirse al canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaqLrBwElagnchCPJJ0M - Seguir a BLUJOURNAL en redes sociales para titulares diarios y actualizaciones de la comunidadInformaci贸n de contacto:BLUJOURNAL馃摟 Correo electr贸nico: info@blujournal.com馃搷 Direcci贸n: 159 W Broadway, Suite 200, Salt Lake City, Utah 84128馃寪 Sitio web: https://www.blujournal.com Acerca de BLUJOURNALBLUJOURNAL es un medio digital en espa帽ol dedicado a ofrecer periodismo oportuno, relevante y empoderador para la comunidad latina en Estados Unidos. A trav茅s de su sitio web y su app, BLUJOURNAL cubre temas de inmigraci贸n, pol铆tica, estilo de vida y educaci贸n, con el objetivo de ayudar a los lectores hispanohablantes a desenvolverse en la vida en EE. UU.BLUJOURNAL es un servicio de IBUSINESSPLAN .COM, una empresa especializada en planificaci贸n de negocios, marketing digital y desarrollo de plataformas innovadoras que apoyan a comunidades diversas mediante soluciones tecnol贸gicas accesibles.

BLUJOURNAL - Medio Digital de Noticias para Latinos en Estados Unidos.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.