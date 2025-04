Fifth confirmed measles case in Colorado adult with recent international travel

Denver (April 25, 2025) — The Colorado Department of Public Health and Environment, the Denver Department of Public Health and Environment, and Jefferson County Public Health have confirmed a fifth case of measles in Colorado this year in a Denver County adult resident. The individual recently traveled to an area of Chihuahua, Mexico, which is experiencing an ongoing measles outbreak. The individual has verified vaccination records for MMR.

“The measles vaccine provides strong protection, and cases like this are very rare,” said Dr. Ned Calonge, Chief Medical Officer at the Colorado Department of Public Health and Environment. “Staying up to date on vaccinations and being aware of health risks when traveling are important ways to protect yourself and your community. We’re sharing this information out of an abundance of caution to support early detection and limit the risk of further spread.”

Measles is highly contagious and can sometimes lead to serious health problems, but it is a preventable disease. The measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine provides strong protection. Getting vaccinated is the best way to protect yourself, your family, and your community.

In rare cases, people who are vaccinated can still get measles—about three out of every 100—but their symptoms are usually milder, and they are less likely to spread it to others. Measles only spreads from people who show symptoms; it does not spread from people who aren’t feeling sick.

Known exposure locations:

Based on available information, anyone who was in the following location during the date and times listed may have been exposed to measles and should monitor for symptoms for 21 days after exposure and consider avoiding public gatherings or high-risk settings. Monitoring for symptoms is especially critical for people who have not been vaccinated with the MMR vaccine. We will update the locations, as necessary.

Location Date/time Kaiser Lakewood Medical Offices Urgent Care

8383 W. Alameda Ave. #2

Lakewood, CO 80226 Saturday, April 19

10:30 a.m. - 1 p.m.

What to do if you may have been exposed and aren’t feeling well:

People exposed to measles typically develop symptoms 7 to 21 days after exposure. Symptoms include fever, cough, runny nose, red eyes, and a characteristic rash that usually starts several days later on the face and spreads.

If you were at this location during the exposure window and develop symptoms, immediately contact your health care provider by phone. If you do not have a provider, call an urgent care center or emergency department and explain that you may have been exposed to measles. Calling ahead helps prevent additional exposures.

###

Denver (25 de abril de 2025) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Denver y Salud Pública del Condado de Jefferson han confirmado el quinto caso de sarampión este año en Colorado en una persona adulta residente del Condado de Denver. La persona afectada viajó hace poco a una zona de Chihuahua, México, donde está ocurriendo un brote de sarampión. Se han verificado los registros de vacunación MMR de esta persona.

En palabras del Dr. Ned Calonge, Jefe Médico del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. “La vacuna contra el sarampión brinda una fuerte protección; casos como éste son muy raros. Estar al día con las dosis de las vacunas y ser consciente de los riesgos para la salud durante los viajes son maneras importantes de protegerse a sí mismo y a su comunidad. Estamos compartiendo esta información a los efectos de promover la cautela, con el fin de apoyar la detección temprana y limitar el riesgo de una mayor propagación”.

El sarampión es muy contagioso y a veces puede provocar graves problemas de salud. Dicho esto, se trata de una enfermedad prevenible. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, en inglés) brinda una fuerte protección. Vacunarse es la mejor manera de protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad.

En raras ocasiones, incluso los vacunados pueden contraer el sarampión (tres de cada 100), pero los síntomas suelen ser más leves y es menos probable que contagien a otras personas. El sarampión sólo se transmite entre las personas que manifiestan síntomas; vale decir, no lo transmiten personas que no se sienten enfermas.

Lugares de exposición conocidos:

Según la información disponible, cualquier persona que haya estado en los siguientes lugares (en las fechas y horas indicadas) pudo haber estado expuesta al sarampión y debe monitorear sus síntomas durante los 21 días posteriores a la exposición, así como evitar las reuniones públicas o los lugares de alto riesgo. El monitoreo de los síntomas es clave en el caso de las personas que no han sido vacunadas con la vacuna MMR. Actualizaremos los lugares según sea necesario.

Lugar Fecha/horario Kaiser Lakewood Medical Offices Urgent Care

8383 W. Alameda Ave. #2

Lakewood, CO 80226 Sábado, 19 de abril

10:30 a.m. - 1 p.m.

¿Qué hacer si existe la posibilidad de haber estado expuesto al sarampión y uno no se siente bien?:

Las personas expuestas al sarampión suelen manifestar síntomas entre 7 y 21 días después de la exposición. Los síntomas incluyen: fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y una erupción característica que suele comenzar varios días después en el rostro y que se extiende a otras partes del cuerpo.

Si usted estuvo en este lugar durante el periodo de exposición y desarrolla síntomas, póngase en contacto de manera inmediata por teléfono con su proveedor de atención de salud. Si no tiene un proveedor, llame a un centro de urgencias o a un servicio de urgencias y explique que usted pudo haber estado expuesto al sarampión. Llamar con antelación lo ayudará a prevenir exposiciones adicionales.

###