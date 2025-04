Serbia bids to host IMF-World Bank annual meetings in 2029

У саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи се да су надзори извршени и у другим делатностима (угоститељским објектима, фризерским и козметичким салонима, аутопревозничким и занатским радњама и пекарама). Укупно је контролисано 292 послодавца, а од 1.131 затеченог лица на раду откривено је 56 радника „на црно”, односно да послодавци са њима нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање. Највећи број радника „на црно” је затечено у оптичарској радњи у Краљеву, и то шест непријављених лица, док су у једној болници у Новом Саду затечена три радника без решења. Инспектори рада су донели решења о отклањању утврђене неправилности и наложили су послодавцима заснивање радног односа са затеченим радницима. Због прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 27 захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, док су у области безбедности и здравља на раду поднели 12 захтева за покретање прекршајног поступка. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, издато је седам прекршајних налога. Инспекција рада је донела и 117 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду, као и 60 решења са налозима за отклањање утврђених неправилности у области радних односа. Донето је и осам решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запослених за безбедан и здрав рад, додаје се у саопштењу.

