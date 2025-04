Glassdome erhält Catena-X-Zertifizierung für Product Carbon Footprint-Lösung

Glassdome Logo Tae Jin “TJ” Yoon, Managing Director of Glassdome GmbH

Glassdome ist weltweit die zweite Lösung mit Catena-X-Zertifizierung, dem strengsten Branchenstandard für CO2-Daten in der internationalen Automobillieferkette

Die Catena-X-Zertifizierung von Glassdome zeigt einmal mehr, dass unsere Technologie Automobilhersteller in die Lage versetzen kann, globale Klimavorschriften zu erfüllen.” — Tae Jin „TJ“ Yoon, Managing Director, Glassdome GmbH

MüNCHEN, GERMANY, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Glassdome , ein Softwareunternehmen für die herstellende Industrie, das Produktionsdaten erfasst und analysiert, gab heute bekannt, dass es von Catena-X , dem globalen Datenökosystem für die Automobilbranche, offiziell die Zertifizierung für seine Lösung zur Berechnung des Product Carbon Footprint (PCF) erhalten hat. Glassdome ist weltweit erst das zweite Unternehmen, das nach dem Catena-X Rulebook, dem strengsten Branchenstandard für die Interoperabilität von CO2-Daten in der internationalen Automobillieferkette, offiziell anerkannt wurde.Unter der Führung von OEMs wie Ford, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen schafft Catena-X einen einheitlichen Rahmen für den Austausch von produkt- und emissionsbezogenen Daten entlang der automobilen Wertschöpfungskette. Die im Rahmen von Catena-X zertifizierten Dienstleister bieten eine Lösung an, die nachprüfbare, standardisierte Daten über den CO2-Fußabdruck bereitstellt, die den wachsenden Anforderungen von Regulierungen und globalen OEMs entsprechen.Glassdome ermöglicht umfassende PCF-Berechnungen und arbeitet eng mit Automobilherstellern und -zulieferern in Europa und Südkorea zusammen. Die Ökobilanz-Lösung des Unternehmens ist ISO 14067-konform und bietet Echtzeit-Integration mit MES-, ERP- und anderen Unternehmenssystemen sowie eine skalierbare, cloudbasierte Architektur. Die Funktionen von Glassdome ermöglichen eine präzise, transparente PCF-Berichterstattung, die flexibel in verschiedenen Branchen und auf verschiedenen Ebenen der Lieferkette eingesetzt werden kann und den Beteiligten in der gesamten Lieferkette hilft, die immer strengeren Anforderungen an die Berichterstattung von CO2-Emissionen zu erfüllen.Berichtsanforderungen und Vorschriften stellen für viele Unternehmen entlang der Automobil-Wertschöpfungskette weiterhin eine Herausforderung dar. Die EU-Batterieverordnung wird bald Meldepflichten, Leistungsklassen und Höchstgrenzen für den Kohlenstoff-Fußabdruck von Elektrofahrzeugen und wiederaufladbaren Industriebatterien einführen. Als Mitglied des Pilotprojekts „Digital Battery Passport“ der Global Battery Alliance arbeitet Glassdome gemeinsam mit anderen Akteuren der Branche an der Entwicklung von Lösungen, die umfassende Angaben zur Einhaltung der EU-Vorschriften liefern.„Die Catena-X-Zertifizierung von Glassdome zeigt einmal mehr, dass unsere Technologie Automobilhersteller in die Lage versetzen kann, globale Klimavorschriften zu erfüllen“, sagt Tae Jin „TJ“ Yoon, Geschäftsführer der Glassdome GmbH. „Wir haben uns verpflichtet, den globalen Automobilherstellern und -zulieferern zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf CO2-Emissionen zu stärken, da internationale Vorschriften immer anspruchsvoller werden.“Glassdome hat vor kurzem ein Büro in München eröffnet, um enger mit europäischen Herstellern und koreanischen Lieferanten, die ihre Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen wollen, zusammenzuarbeiten. Im Dezember 2024 kündigte das Unternehmen außerdem eine neue Partnerschaft mit Siemens an, um die Berechnung des Product Carbon Footprint (PCF) für Hersteller zu vereinfachen.Über GlassdomeGlassdome ist ein Softwareunternehmen für die herstellende Industrie, das sich auf die Erfassung und Analyse von Daten aus Produktionsanlagen spezialisiert hat. Glassdome setzt eine SaaS-basierte Lösung ein, um Hersteller von der Datenerfassung über die Überwachung bis hin zur laufenden Berichterstattung zu begleiten und sie in die Lage zu versetzen, Daten von Maschinen zu erhalten, sie in Software zu übertragen und darauf zuzugreifen. Das Unternehmen befähigt Hersteller in der EV-Batterie-, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, das ungenutzte Potenzial von Daten in der gesamten Lieferkette zu nutzen, um eine kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu erreichen und die Einhaltung von Umwelt- und Emissionsvorschriften zu erfüllen.Glassdome wurde 2019 gegründet und hat tiefe Wurzeln im Silicon Valley und in Korea. Damit ist Glassdome perfekt positioniert, um Hersteller zu unterstützen, die ihre Effizienz verbessern und die Anforderungen der Umweltvorschriften mit einer einzigen Plattform erfüllen oder übertreffen wollen. Erfahren Sie mehr über Glassdome unter https://glassdome.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.