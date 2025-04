مجموعة "غلفتينر" تعلن عن نتائج قياسية في عام 2024

Gulftainer Group hits 2mn TEUs and 5.5mn tonnes of non-containerised cargo in 2024 Peter Richards, Group CEO of Gulftainer Gulftainer Logo

SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, April 23, 2025 / EINPresswire.com / -- الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 23 أبريل 2025: أعلنت مجموعة "غلفتينر"، المزوّد الرائد لحلول سلسلة التوريد العالمية والخدمات اللوجستية، والتي تتمتع بحضور عالمي يشمل الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، عن نمو استثنائي وإنجازات قياسية لعام 2024.خلال عام 2024 الحافل بالتوسع الاستراتيجي والنمو، تمكّنت "غلفتينر" تعزيز مكانتها كقوة صاعدة متنامية في قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط. ويُعزى نجاح المجموعة إلى الزيادة الكبيرة في استثمارات رأس المال، وتوسيع مرافق محطاتها، وتعزيز ملحوظ لأسطول شاحناتها، مما ساهم في جعل "مومنتوم لوجيستكس" الشركة اللوجستية التابعة لـ "غلفتينر" واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية والأكثر فعالية في المنطقة.أبرز إنجازات وأداء عام 2024- سجلت "غلفتينر" رقماً قياسياً بمناولة مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مؤكدة بذلك دورها الرائد في مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.- واصلت المجموعة توسيع نطاقها أعمالها، حيث قامت بمناولة 5.5 مليون طن من البضائع غير المعبأة في حاويات، مما عزز إمكاناتها في خدمة قطاعات متنوعة من التجارة العالمية.- حققت "غلفتينر" وشركتها التابعة "مومنتوم لوجيستكس" زيادة في أعداد الموظفين العاملين في المرافق الإقليمية والعالمية التابعة لهما بنسبة تزيد على 10% على أساس سنوي، ضمن إطار استثمارها المستمر في تمكين القوى العاملة والإستحواذ على المواهب ومرافق المحطات.- كجزء من استراتيجيتها الطموحة للنمو، استثمرت "غلفتينر" بشكل كبير في بناء قدراتها اللوجستية، وشمل ذلك إضافة مساحة 110,000 قدم مربع إلى مستودعاتها لزيادة القدرة الإستيعابية في منطقة الصجعة الصناعية، وتطوير أسطول النقل التجاري لديها بضم 40 شاحنة ثقيلة و60 مقطورة جديدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تمكّن هذه الاستثمارات الاستراتيجية "مومنتوم لوجيستكس" من تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية وأكثرها ديناميكية في المنطقة.- حققت وحدة التكنولوجيا في "غلفتينر" نمواً سنوياً بنسبة 45% في عام 2024، مما يعكس التركيز المتزايد على دور التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تقديم الخدمات.ويعد النمو الذي شهدته "غلفتينر" دليلاً قوياً على أهمية الموقع الاستراتيجي لمحطاتها الواقعة على أكثر ممرات التجارة العالمية ازدحاماً وحيوية في العالم. وقد ساهمت هذه الميزة الاستراتيجية في تمكين المجموعة من تسهيل التجارة العالمية بسلاسة، وضمان تدفق البضائع بكفاءة عبر سلاسل التوريد العالمية الرئيسية.وعلّق بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر"، قائلاً: "نحن فخورون بإنجازاتنا في عام 2024، حيث تحقق الأداء القياسي للمجموعة كنتيجة مباشرة لمكانة "غلفتينر" المتنامية كمزوّد لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المتكاملة، مع بصمة عالمية من المرافق اللوجستية ومحطات الحاويات. إن استثماراتنا الاستراتيجية في البنية التحتية والتكنولوجيا وتنمية المواهب قد عززت حضورنا بفعالية وسيكون لها أثر قوي في تحقيق معدلات نمو نشطة في السنوات القادمة تلبية للمتطلبات المتغيرة باستمرار للتجارة العالمية".الجدير ذكره أن جهود "غلفتينر" في مجالات الابتكار والاستدامة والتميز في سلسلة التوريد العالمية ستقودها لمواصلة النجاح مع تسريع حضورها في الأسواق الجديدة والناشئة.-انتهى-حول شركة "غلفتينر"تعد شركة "غلفتينر"، المزوّد الرائد لحلول سلسلة التوريد العالمية والخدمات اللوجستية، والتي تتمتع بحضور عالمي يشمل الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، ومقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة.على مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري، وميناء الجبيل الصناعي)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركات التابعة لها مثل "مومنتوم لوجيستكس" و"أفالون لخدمات الشحن".

