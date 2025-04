Cómo México está redefiniendo la lectura y el ecosistema editorial

Con motivo del Día Mundial del Libro, México impulsa la lectura y la producción editorial con acciones inclusivas e innovadoras.

MEXICO CITY, MEXICO, April 21, 2025 / EINPresswire.com / -- -Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 el 69.6% de la población alfabeta de 18 años y más declaró haber leído alguno de los siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de Internet, foros o blogs.El próximo 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, una fecha que resalta la importancia de la lectura y la industria editorial en todo el mundo. En México, esta celebración adquiere un matiz especial, ya que el país ha sido escenario de iniciativas que buscan fomentar el hábito lector y la producción literaria, reflejando un compromiso creciente con la cultura y la educación.Panorama de la lectura en México y el mundoA nivel mundial, los hábitos de lectura presentan variaciones significativas según la región y el contexto socioeconómico. El último informe de Acceso Global a la Lectura revela que el 60% de los hogares en países de ingresos bajos carecen de libros. En América Latina, sólo el 37% de las bibliotecas públicas están en condiciones óptimas para prestar servicios, lo que limita el acceso a la lectura en estas comunidades.Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2024, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y el Ministerio de Cultura, el 75,3% de los jóvenes entre 14 y 24 años leen libros en su tiempo libre, superando la media nacional del 65,5%. ​Este incremento en los hábitos de lectura entre los jóvenes se atribuye a varios factores, incluyendo la diversificación editorial, la influencia de influencers literarios en redes sociales y la desmitificación de la lectura como una actividad seria y aburrida.En México, el estudio Molec 2024 del INEGI, reveló que el 69.6% de los mexicanos alfabetas mayores de edad lee: 41.8% decanta por libros, 39.4% prefirió páginas de Internet, foros o blogs; 21.7% revistas, 17.8% periódicos y 4.6% historiétas.Iniciativas destacadas en MéxicoEl país ha sido testigo de eventos que buscan fortalecer la cultura literaria. En diversas entidades se llevan a cabo ferias de libro, siendo probablemente la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la Ciudad de México uno de los eventos más importantes que se realizan, en donde tienen cabida editoriales de toda índole, así como conferencias magistrales y presentaciones, pero, además, se invita a un país a brindar no sólo sus letras, sino su experiencia editorial.Asimismo, el Fondo de Cultura Económica inició en 2013 un proyecto nombrado Librobús. Se trata de librerías móviles que busca fomentar la lectura en diversos municipios de todo el país, en especial en aquellas comunidades rezagadas; promover las obras literarias universales a precios accesibles para la población de escasos recursos y optimizar la distribución y comercialización de los fondos editoriales.Por último, en México cuenta con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), que cada año otorga el Premio al Arte Editorial. Se trata de 30 distinciones a editores de libros y publicaciones periódicas impresas que destaquen por su calidad tipográfica, diseño e ilustración, formato, limpieza y bien estilo.Consejos para emprender un proyecto editorial"Un proyecto editorial es una tarea ambiciosa que requiere una combinación de creatividad, organización y conocimientos técnicos. No basta con diseñar de forma atractiva, también es crucial saber estructurar grandes volúmenes de texto, mantener una coherencia visual y asegurar que el contenido sea accesible para diferentes audiencias. La planificación y la flexibilidad son claves para el éxito en este ámbito" expone Agustín Pérez, colaborador de ESDESIGN perteneciente a Planeta Formación y Universidades.En el marco de esta celebración, el experto comparte seis consejos fundamentales para quienes deseen iniciar un proyecto editorial exitoso:1.-La organización es primordial: Antes de comenzar, es esencial planificar cada sección de la publicación para garantizar coherencia y consistencia en el producto final. Definir un calendario editorial, establecer un esquema claro del contenido y asignar roles dentro del equipo de trabajo son pasos clave para evitar retrasos y asegurar la calidad del material publicado.2.-Definición de páginas maestras: Establecer páginas maestras que incluyan elementos como numeración automática, encabezados y pies de página, además de plantillas específicas para artículos o secciones recurrentes, facilita el proceso de diseño y asegura uniformidad en todo el documento, mejorando la experiencia del lector.3.-Jerarquía visual clara: Crear una estructura visual bien definida ayuda a diferenciar títulos, subtítulos y el cuerpo del texto, lo que permite que la información sea más accesible y comprensible. Esto se puede lograr mediante el uso de diferentes tamaños de fuente, negritas, colores y espaciados adecuados, asegurando que el contenido fluya de manera natural.4.-Equilibrio entre texto e imágenes: La inclusión de imágenes, ilustraciones o gráficos debe ser estratégica, complementando la información sin saturar la página. Un diseño equilibrado entre texto e imagen capta la atención del lector y facilita la absorción del contenido, especialmente en proyectos destinados a un público joven o digital.5.-Adaptabilidad a formatos digitales: En la actualidad, muchos lectores consumen contenido a través de dispositivos electrónicos. Asegurarse de que la publicación sea compatible con formatos digitales, como EPUB o PDF interactivo, puede ampliar significativamente su alcance. Además, es recomendable optimizar los textos y elementos visuales para que se adapten a diferentes tamaños de pantalla sin perder calidad.6.-Selección adecuada de fuentes: Elegir tipografías adecuadas es clave para la legibilidad y la estética del proyecto editorial. Se recomienda combinar un máximo de dos o tres tipos de letra: una para títulos, otra para el cuerpo del texto y, opcionalmente, una tercera para destacar elementos específicos. Además, es importante verificar que las fuentes elegidas sean aptas para impresión y visualización en pantalla.El Día Mundial del Libro es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la lectura y la creación editorial en nuestra sociedad. En México, las iniciativas y eventos que promueven la literatura y la educación son fundamentales para construir un futuro más informado y crítico. Emprender proyectos editoriales con una base sólida y bien planificada contribuirá a enriquecer el panorama cultural del país.

