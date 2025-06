Retail emocional: la nueva fórmula para convertir la experiencia en verdadera estrategia

Retail Emocional

Una metodología disruptiva que transforma el retail en una plataforma emocional, con propósito y valor como pilares de marca.

El retail ya no es solo vender productos, sino comunicar desde el espacio físico y emocional, conectando con un consumidor que busca significado” — María Callís,Directora del Máster en Diseño del Espacio

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, June 24, 2025 / EINPresswire.com / -- En un entorno donde el cambio es la norma y los consumidores mexicanos exigen mayor autenticidad, propósito y valor, emerge una metodología que no solo interpreta el presente del retail, sino que anticipa su futuro. Se trata de la Fórmula Piramidal , presentada en el informe “Fórmula Piramidal: Una nueva forma de acercarnos a los modelos de negocio de éxito del siglo XXI en retail”, desarrollado por María Callís, experta en estrategia y diseño y Directora del Máster en Diseño del espacio Comercial de Escuela Superior de Diseño de Barcelona ESDESIGN . Esta propuesta plantea una transformación profunda de los modelos de negocio, concebidos no como estructuras rígidas, sino como sistemas vivos: adaptables, humanos y emocionalmente conectados.El contexto mexicano: señales de transformaciónLa metodología de Callís llega en un momento estratégico para el retail mexicano, que también ha demostrado una notable capacidad de evolución. Según datos recientes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las ventas en tiendas iguales crecieron un 6.1% interanual durante el primer trimestre de 2025, impulsadas por un aumento en el consumo de productos esenciales y una mayor frecuencia de visita a puntos físicos. El ticket promedio en centros comerciales creció un 4.8%, reflejando tanto un incremento en los precios como una mayor intención de compra por parte del consumidor.Además, estudios de Kantar México revelan un cambio en las prioridades del gasto: las familias mexicanas están destinando mayor proporción de su presupuesto a rubros como alimentación, salud, educación y ahorro, lo que ha reconfigurado la dinámica del retail, obligando a las marcas a adaptar su propuesta de valor a un consumidor más consciente y selectivo.En este contexto, como señala el informe, “el retail ya no es solo vender productos, sino comunicar desde el espacio físico”. En una era donde lo digital y lo presencial se entrelazan, la Fórmula Piramidal se posiciona como una herramienta clave para diseñar experiencias consistentes, significativas y emocionalmente conectadas con la identidad de marca.Adaptación al consumidor del siglo XXI:El consumidor actual está marcado por la inmediatez, la sobreexposición a estímulos y una constante búsqueda de experiencias nuevas. Frente a este escenario, la Fórmula Piramidal propone herramientas como el Fleet Branding, que permite introducir productos o servicios efímeros sin comprometer la coherencia estratégica de la marca o lograr la adaptación a diferentes contextos manteniendo una identidad de marca reconocible.La clave, según Callís, está en equilibrar estabilidad y novedad: mantener una identidad sólida mientras se responde con agilidad a las expectativas cambiantes del cliente. En un mundo que valora tanto lo instantáneo como lo auténtico, esta fórmula permite a las marcas captar y sostener la atención sin perder su esencia.Más que estructura, una filosofía de acción:La Fórmula Piramidal no se basa en bloques estáticos, sino en principios dinámicos: la motivación común, la coherencia, la capacidad de superación, el fair play con el talento, la fluidez experiencial y la estrategia comunicativa. Desde esta lógica, el modelo abandona los viejos manuales para pensar desde la autenticidad, el diseño de valor y el propósito compartido.Este enfoque se potencia con herramientas como la Estrategia de Escora, una especie de "ecualizador estratégico" que permite a las marcas reaccionar y recalibrar sin perder su centro. También incorpora conceptos como Fusión Business, donde múltiples propuestas conviven en armonía bajo un mismo paraguas de identidad.Cuando la marca es una emoción que se diseña:La propuesta de Callís encuentra eco en casos emblemáticos de marcas globales que han hecho de la adaptabilidad su fortaleza: Muji, con su minimalismo consciente; Amazon, con su enfoque obsesivo en el cliente; y Adidas, con su capacidad para reinterpretar culturalmente sin perder consistencia.Estas marcas entienden que el retail ya no es solo un canal de venta: es una plataforma de expresión, vínculo y transformación. Espacios que emocionan, propuestas que escuchan, empresas que sienten.Una invitación a desaprender para reinventarMás que una metodología cerrada, la Fórmula Piramidal es una provocación creativa: una invitación a desaprender lo establecido y a rediseñar con empatía, intuición y estrategia. Es una metodología para pensar desde las empresas cómo se diseñan experiencias: con personas en el centro, con preguntas abiertas y con la valentía de imaginar nuevos futuros posibles”, concluye Callís._______________________________________________________ESDESIGN es la primera escuela de diseño 100% online, un punto de unión en el que no importan ni los kilómetros, ni los días, ni las horas. Es una escuela sin puertas, con mil ventanas al mundo. ESDESIGN es conectar el impulso personal con el compromiso global y social. Es transformar ideas y proyectos en realidades. ESDESIGN es experimentar el mundo del diseño con una visión 360. ESDESIGN forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año más de 135.000 estudiantes procedentes de más de 100 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.

