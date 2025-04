DynamicWeb bekroond tot #1 eCommerce platform in Emerce 100 2025

DynamicWeb #1 eCommerce in Emerce 100

DynamicWeb, onderdeel van SignUp Software, behaalt de 1e plaats in de categorie eCommerce in de Emerce 100 2025 – een toonaangevende marktwaardering.

ZWOLLE, OVERIJSSEL, NETHERLANDS, April 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Zwolle, 22 April, DynamicWeb, onderdeel van SignUp Software, is trots om aan te kondigen dat we in de twintigste editie van de Emerce 100 de eerste plaats hebben behaald in de categorie eCommerce. Deze prestigieuze ranking wordt jaarlijks toegekend op basis van onafhankelijk imago-onderzoek uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Emerce en geldt als een toonaangevende erkenning binnen de Benelux-markt voor digitale dienstverlening.

De Emerce 100 biedt beslissers in de online industrie een helder overzicht van de best presterende bedrijven in hun vakgebied. Het onderzoek meet prestaties op meerdere dimensies en wordt verrijkt met aanvullende marktdata. DynamicWeb ontvangt deze eerste plaats met trots en ziet het als een bevestiging van de impact die ons platform heeft in de markt.

DynamicWeb biedt een all-in-one composable commerce platform, bestaande uit een CMS, PIM, eCommerce en Marketing oplossing. Dankzij de standaardintegratie met Microsoft Dynamics 365 kunnen bedrijven snel, schaalbaar en efficiënt digitaliseren.

“Deze erkenning is een kroon op het werk van ons hele team, onze partners en natuurlijk onze klanten. We hebben de afgelopen jaren flink gebouwd aan onze zichtbaarheid en klanttevredenheid in de Benelux, en dat dit nu wordt herkend door beslissers uit de branche maakt het extra bijzonder.” Harry van Rossum, Country Manager Benelux & Frankrijk

Under Harry’s leadership, DynamicWeb has experienced impressive growth acceleration in the Benelux. Our strong focus on delivering an integrated commerce platform – including standard integration with Microsoft Dynamics 365 – aligns perfectly with the needs of modern businesses in this region. This number one position is a true recognition of our shared vision and commitment.”

– Christian Beer, CEO & Co-founder, DynamicWeb

DynamicWeb blijft investeren in innovatie, klantgerichtheid en partnergroei – met als doel bedrijven te helpen hun digitale ambities waar te maken via één flexibel en krachtig platform.

Over SignUp Software

SignUp Software is een wereldwijde Microsoft ISV en heeft zich gepositioneerd als een toonaangevende aanbieder van innovatieve bedrijfsoplossingen die specifiek zijn ontwikkeld voor Microsoft Dynamics 365. Via een uitgebreid netwerk van meer dan 150 partners wereldwijd bedient het bedrijf meer dan 2.000 klanten in 65 landen.

Over DynamicWeb

DynamicWeb is een wereldwijde marktleider in het leveren van een geïntegreerde product suite met eCommerce, Product Information Management (PIM) en Content Management, gekoppeld aan Microsoft Dynamics. Via een partnernetwerk van 175 partners bedient DynamicWeb wereldwijd meer dan 1.500 klanten.

