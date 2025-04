张哲瀚携全新单曲《地球陌生人》 中国香港唱响「拾荒者」最强音

张哲瀚《地球陌生人》图片1 张哲瀚《地球陌生人》图片2 拾荒者香港演唱会海报

新歌《地球陌生人》横扫全球榜单,张哲瀚「拾荒者」演唱会5月10日中国香港震撼登场,开启沉浸式末日幻想旅程

对于地球,我们也许只是一个陌生人。” — 张哲瀚

HONG KONG, CHINA, April 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- 在众多粉丝的翘首期盼中,张哲瀚新专辑《拾荒者》中的第七支单曲《地球陌生人》已于4月15日上线,歌曲一经上线便引发大家的热烈讨论,上线第一天便占领iTunes全球音乐榜新歌排名第一,攻掠iTunes中国台湾、新加坡、泰国、瑞典等地歌曲排行榜第一名,全球音乐榜第九、iTunes欧洲音乐榜第九。

若问我们对地球了解多少,或是我们真的了解这颗星球吗?当我们以为探测到了最深的海沟和最远的星系,忽而转身却发现,已知的背面是更多看不到的风景和看不明的人性。

张哲瀚最新单曲《地球陌生人》上线 对于地球我们本是陌生人

这首歌在前期搭建结构到后期编曲反复尝试了数十个版本,歌手与制作人提议在最后段落融入童声合唱的形式,强调“异星孤独感”与“人类共鸣”形成情绪递进。演唱中,张哲瀚别出心裁地模拟“精灵语”演唱,构建外星交流语境,仿佛来到一个陌生星际与眼前的未知生物交流。在歌词打造上,他在与作词人的不断沟通中,大胆剥离惯常思维,构建来自文字的陌生化张力。

对于地球,我们也许只是一个陌生人。坦然无知是步履不止的开始,推开每扇窗,敲开每扇门,跟森林草木山川溪水交流,与自然空间世间人间的交流,与不完美失落脆弱真实的疼痛交流,冒更多的险,延长打赤脚的时光,看更多的日落,因为对于地球,我们本是陌生人。

《地球陌生人》将音乐性和艺术性完美融合,充满了独特的文艺气质与深刻内涵。4月15日张哲瀚(Instagram@zhangzhehan_super3)公布了自己的一组宣传照,并配文“这世界本没有我的独白,但是从呱呱落地那刻谁也阻止不了想表达的渴望”——宛如一把钥匙,开启了听众探索张哲瀚内心世界的大门。

张哲瀚演唱会《拾荒者》进入倒计时 5月10日中国香港震撼开唱

如果说张哲瀚的第一张专辑《深蓝者》像独自潜入静谧深海的低语;第二张专辑《曼陀罗》是蓬勃生长在荒漠,不被浇熄的火种;那《拾荒者》更像以荒蛮又优雅的视角洞察世界,再用双重叠加的灵魂独白诠释人性之复杂多变。三张专辑的音乐作品又将融合成一台精彩绝伦的《拾荒者》大秀呢?全新的概念也让演出备受期待。

据悉本场演唱会已于3月27日开票(购票链接)。

全新概念开启科幻废墟新章,穿越异星文明;解构出不同板块铺设全新舞美;全新曲目编排,新专全新单曲首唱;全新定制战袍及舞团造型构建末日美学,沉浸式引领观众步入越级想象空间。

5月10日,张哲瀚在中国香港竹翠公园正式开唱,以《拾荒者》为主题,拾尽狂欢,延烧舞台,与你一起重组想象。

地球陌生人

