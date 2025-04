COPEL - Formulário Anual 20F

CURITIBA, PARANA, BRAZIL, April 17, 2025 / EINPresswire.com / -- A COPEL (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que arquivou na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC o formulário anual 20-F relativo ao ano fiscal de 2024.O arquivo pode ser acessado no site da SEC ( https://www.sec.gov/ ) ou no site da Companhia (https:// ri.copel.com /). Adicionalmente, os acionistas, investidores ou interessados poderão receber uma cópia impressa dos demonstrativos gratuitamente, solicitando antecipadamente à Superintendência de Relações com Investidores, através do número (41) 3331-4011 ou do e-mail ri@copel.com.

