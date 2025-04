Ista entscheidet sich für FS² AutoBank von Serrala zur Automatisierung seiner Finanzprozesse

Serrala, gibt heute bekannt, Ista SE zu seinen neuen Kunden für die Lösung FS² AutoBank zählen zu dürfen.

Wir sind begeistert, bereits zwei Monate nach der Auftragsvergabe starke Ergebnisse in unserer Zuordnungsautomatisierung verzeichnen zu können. ” — Norbert Richter, Manager Solution Integration at Ista

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, April 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Serrala, globaler Pionier in der Automatisierung von Finanzprozessen, gibt heute bekannt, Ista SE zu seinen neuen Kunden für die Lösung FS² AutoBank zählen zu dürfen. Ista, führender Dienstleister für die Abrechnung von Energiekosten, entschied sich für die Serrala-Lösung aufgrund der signifikanten Automatisierungsraten von über 90 %.In Ergänzung seines bereits erfolgreichen SAP ERP Systems und hohen Automatisierungsraten von 80 %, suchte Ista nach einer zusätzlichen Softwarelösung, um noch verbleibende manuelle Prozesse zu automatisieren und weitere Effizienzsteigerungen zu erreichen. FS² AutoBank kann nahtlos in SAP integriert werden und unterstützt Ista bei seinen ambitionierten Automatisierungszielen mithilfe einer fortschrittlichen KI, die Erfassungs- und Verarbeitungsfunktionen bietet.Die Einbindung von SAP und Serrala versprach eine schnelle Bereitstellung der Lösung, sodass Ista seine End-to-End-Automatisierung noch rechtzeitig vor einer intensiven Spitzenlastzeit, geprägt durch hohe Bearbeitungsvolumina und Arbeitslasten, implementieren konnte.„Diese Partnerschaft ist eine großartige Erfolgsgeschichte und wir sind stolz darauf, Ista in ihrer Prozessoptimierung unterstützen zu können und dabei eine neue Messlatte für die Automatisierung mit Clean Core-Ansatz in SAP und nahtloser Integration zu setzen,“ kommentierte Marko Kling, VP Solution Architecture bei Serrala.„Wir sind begeistert, bereits zwei Monate nach der Auftragsvergabe starke Ergebnisse in unserer Zuordnungsautomatisierung verzeichnen zu können. Diese kurze Projektzeit wurde dank der ausgereiften Best Practices und der internen Logik von AutoBank möglich,“ sagten Norbert Richter, Manager Solution Integration und Torsten Müller, External Statutory Accounting Lead.Durch die Zusammenarbeit kann Ista seine Genauigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit im Finanzbetrieb erhöhen und dadurch einen entscheidenden Schritt in seiner Reise Richtung Automatisierung gehen.Über SerralaSerrala ist ein globaler Marktführer in der Automatisierung von Finanzprozessen. Unsere preisgekrönten Lösungssuiten beseitigen manuelle Arbeitsschritte, Fehler und Unsicherheiten aus allen mit dem Working Capital verbundenen Prozessen: Von Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Cashflow Management bis hin zu Treasury.Tausende Unternehmen weltweit vertrauen Serralas KI-gestützter Suite zur Finanzautomatisierung bei der Optimierung des Working Capital, der Generierung von Echtzeit-Ergebnissen und dem Erreichen operativer Exzellenz – durch leistungsstarke Ingenieurskunst und nahtlose Integrationen.Wir helfen CFO-Abteilungen seit über 40 Jahren dabei, zu wachsen, bessere Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Finanzerfolge zu erreichen.Über ISTAIsta ist einer der führenden Energiedienstleister und erzeugt für Bewohner und Eigentümer von Privat- und Gewerbeimmobilien gleichermaßen einen hohen, nachhaltigen Mehrwert. Um dies zu erreichen, verwalten sie Daten und Prozesse, die Gebäude klimafreundlich, sicher und komfortabel machen. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen, die vollständig digital angeboten werden, können Bewohner und Eigentümer Energie sparen und damit gemeinsam zum Klimaschutz beitragen. Als Innovationstreiber richten sie sich zudem stets am Prinzip “Internet of Things“ aus. Mit derzeit mehr als 45 Millionen Funkgeräten weltweit in Betrieb, entwickeln sie Lösungen für intelligente und energieeffiziente Gebäude von morgen. Ista SE beschäftigt aktuell über 6300 Mitarbeiter in 20 Ländern und verzeichnet mehr als 460.000 Kunden in 14 Millionen Nutzeinheiten (Wohnungen und gewerbliche Objekte) weltweit. Die Ista Group erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von EUR 1.220 Millionen.Weiterführende Informationen finden Sie auf www.ista.com

