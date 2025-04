Société immobilière Bélanger investit 5 M$ dans un vaste virage énergétique

Salle mécanique du 135 Grande Allée Ouest, propriété de la Société immobilière Bélanger. Logo Société immobilière Bélanger

1340 logements répartis en 49 immeubles feront l’objet de travaux de modernisation et de décarbonation d’ici novembre 2025

QUéBEC, QC, CANADA, April 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Québec, le 16 avril 2025 - Ancrée dans une vision de durabilité, Société immobilière Bélanger (SIB) amorce en 2025 le plus important virage énergétique de son histoire. Grâce à un investissement de plus de 5 M$, l’entreprise entreprend une vaste mise à niveau de la performance énergétique de 49 immeubles de son parc immobilier, touchant plus de 1300 logements. Ce chantier, soutenu par les programmes de financement de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), s’inscrit dans une volonté de bâtir un immobilier plus vert, plus confortable pour les locataires et plus durable à long terme.DES GAINS CONCRETS ET MESURABLESChacun des 49 immeubles visés a fait l’objet d’une évaluation énergétique, avec pour objectif d’atteindre une amélioration d’efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre de 40 %. Les bénéfices sont multiples : réduction de l’empreinte carbone, baisse des coûts d’opération, confort accru pour les locataires et une diminution de la consommation énergétique. Les travaux, déjà bien amorcés, seront complétés d’ici novembre 2025.Parmi les interventions prévues, on compte l’installation de plus de 495 thermopompes à haute efficacité, la conversion ou l’optimisation de 13 systèmes centraux de chauffage et d’eau chaude, ainsi que la mise aux normes faible débit de 2 500 robinetteries. L’étanchéité a été améliorée dans 490 logements, de nombreuses toitures ont été isolées, et la quasi-totalité des 1 340 logements verra son éclairage converti à la technologie DEL.UN DÉFI TECHNIQUE, UNE VISION D’AVENIRLa majorité des immeubles concernés ayant plus de 50 ans, les adapter aux standards actuels représente pour SIB un défi de taille, tant technique qu’opérationnel. L’entreprise évalue déjà la possibilité de qualifier certains immeubles selon des normes de performance énergétique reconnues dans l’industrie, avec l’objectif à moyen terme d’intégrer des pratiques de carboneutralité.« Ce virage est ambitieux, mais nécessaire. Il reflète notre engagement à long terme envers des milieux de vie durables, modernes et respectueux de leur environnement », précise Sébastien Dion, Vice-président, Développement et acquisitions.DES RETOMBÉES CONCRÈTES POUR LES LOCATAIRESAu-delà de la performance énergétique, ces améliorations bénéficieront directement aux locataires : meilleurs niveaux de confort thermique, économies d’énergie, amélioration de la qualité de vie. Tous les travaux sont planifiés de façon à éviter tout déménagement temporaire ou dérangement important pour les résidents.À PROPOS DE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BÉLANGERFondée en 2008, Société immobilière Bélanger s'est imposée comme un acteur majeur du secteur immobilier dans la grande région de Québec, gérant aujourd'hui plusieurs milliers d'unités locatives en propriété exclusive. Spécialisée dans l'acquisition, la gestion et le développement d'immeubles multirésidentiels, l'entreprise se distingue par son expertise locale, sa gestion rigoureuse et sa vision patrimoniale à long terme. Son engagement envers l'excellence opérationnelle et le développement durable, notamment à travers des projets de logements abordables et écoénergétiques, en fait un chef de file innovant du marché immobilier québécois.Opportunités de partenariat, d'acquisition et de vente :Sébastien Dion,Vice-président, Développement et acquisitionssebastien.dion@sibelanger.com418-809-3453Opportunités de location : www.sibelanger.com

Société immobilière Bélanger investit 5 M$ dans un vaste virage énergétique

