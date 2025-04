La tienda Good Feet abre en Doral para ayudar a los residentes locales y la fuerza de trabajo vivir la vida que aman

El minorista líder de soportes para el arco personalizados de primera calidad se expande con la segunda tienda en el área de Miami-Fort Lauderdale

La demanda de soluciones de apoyo para el arco plantar nunca ha sido tan fuerte y el mercado de Miami es un buen ejemplo de ello.” — Kim y Rick Sciacca, CEO y presidente de Feet First Partners

DORAL, FL, UNITED STATES, April 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- The Good Feet Store, reconocida a nivel nacional como el fabricante y minorista líder del mercado de soportes para el arco de primera calidad y ajustados personalmente, abrió su última tienda en Doral el 17 de abril. La nueva tienda será el segundo establecimiento de la marca en la zona de Miami-Fort Lauderdale.

«La demanda de soluciones de apoyo para el arco plantar nunca ha sido tan fuerte y el mercado de Miami es un buen ejemplo de ello. Estamos encantados de haber tenido la oportunidad el año pasado de abrir la primera tienda Good Feet en el área de Miami-Fort Lauderdale y seguir rápidamente con dos tiendas adicionales en el mismo mercado», dijeron Kim y Rick Sciacca, CEO y presidente de Feet First Partners, respectivamente. «La tienda más nueva aumenta las oportunidades de trabajo en nuestra comunidad y nos permite seguir ayudando a nuestros clientes a vivir la vida que aman, libres de dolor de rodilla, cadera y espalda.»

Situado en 7901 NW 36th #118, la nueva tienda se une a cerca de 300 lugares abiertos ahora en todo el país y es parte de una iniciativa de crecimiento estratégico que se espera añadir aproximadamente 40 lugares más en 2025. The Good Feet Store también abrió aproximadamente 40 establecimientos en 2024. Al igual que con todas las tiendas de la marca, la ubicación de Doral ofrecerá a los clientes un no-obligación, libre, personalizado en la tienda de ajuste con un especialista capacitado Good Feet Arch Support.

Durante más de 30 años, The Good Feet Store ha sido un innovador en la salud de los pies y el bienestar - y comienza con Good Feet Arch Supports. Compuesto por tres tipos de soportes para el arco del pie, el sistema Good Feet Arch Supports funciona de forma conjunta para proporcionar un mejor alivio del dolor, rendimiento, equilibrio y comodidad. Al centrarse en los cuatro arcos del pie, los soportes están diseñados para mantener el pie en la posición ideal para el cuerpo, lo que ayuda a eliminar el dolor que se siente en los pies, las rodillas, las caderas y la espalda.

«Todo está conectado», afirma la Dra. Pamela Mehta, cirujana ortopédica titulada y directora Médica de The Good Feet Store. «A menudo, las personas con dolor de espalda baja, dolor de rodilla o dolor de cadera ni siquiera reconocen que en realidad proviene del pobre apoyo que tienen en sus pies. Se ha demostrado clínicamente que el sistema de soporte del arco de 3 pasos de Good Feet proporciona un alivio significativo del dolor en solo 4 semanas*, como se encontró en un estudio académico realizado con el Dr. Adam Landsman de la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts.»

La tienda Good Feet de Doral será idónea para atender a clientes de todas las edades e intereses. Más allá de los dolores comunes de la parte inferior del cuerpo y la espalda, el sistema de soporte del arco fomenta el bienestar de los profesionales que suelen estar de pie, adultos activos y estudiantes-atletas.

«Nos complace anunciar la segunda tienda en la zona de Miami-Fort Lauderdale con el equipo de Feet First Partners. El compromiso de Kim y Rick con un servicio al cliente excepcional, la profunda comprensión de nuestra marca y el conocimiento del impacto que nuestros productos pueden tener en la vida de los miembros de la comunidad los convierten en los socios de franquicia ideales para hacer crecer nuestra presencia en Florida», dijo Richard Moore, presidente y CEO de Modern Performance + Recovery Brands, el holding de The Good Feet Store.

Para obtener más información acerca de The Good Feet Store, visite el sitio web de la compañía en es.goodfeet.com.

Acerca de The Good Feet Store

Fundada en 1992, The Good Feet Store es el fabricante y minorista líder del mercado de arcos ortopédicos personalizados de alta calidad, con casi 300 puntos de venta en Estados Unidos y en el extranjero. Diseñados para el confort y el alivio del dolor en más de 400 estilos, flexibilidades y tamaños, los soportes para el arco Good Feet se adaptan personalmente a las necesidades y preferencias precisas de sus clientes y están respaldados por una garantía limitada de por vida del fabricante. Good Feet Store opera con un enfoque integral para maximizar el rendimiento y garantizar unos estándares de calidad constantes. Good Feet Arch Supports se fabrican en unas instalaciones de última generación en Carlsbad, California, y se suministran exclusivamente a sus puntos de venta. Cada tienda Good Feet Store cuenta con especialistas en soportes para el arco Good Feet bien formados que ofrecen a los clientes un ajuste personal gratuito y sin compromiso. Para obtener más información sobre The Good Feet Store y los soportes para el arco Good Feet, y para ver las opiniones de clientes reales sobre Good Feet Store, visite es.goodfeet.com.

Acerca de Modern Performance and Recovery Brands (MPRBrands)

Modern Performance and Recovery Brands (MPRBrands) se dedica a mejorar el bienestar físico a través de soluciones de salud personalizadas. Con un enfoque en el rendimiento, la recuperación y el bienestar a largo plazo, MPRBrands une un ecosistema complementario de marcas que incluyen The Good Feet Store, ING Source (OS1st), Stretch*d y Compresión Health. MPRBrands atiende a clientes de todo el mundo y ofrece productos y servicios que abordan tanto los retos físicos temporales como las necesidades de salud permanentes. Creemos que la salud y el bienestar deben ser personales, y nos comprometemos a ofrecer soluciones que marquen una diferencia real en la vida de las personas.

Para más información sobre MPRBrands y su cartera de marcas de salud y bienestar, visite https://mprbrands.com/.

###

* «A test of efficacy and foot position alteration in patients wearing Good Feet arch supports for the treatment of pain; Massachusetts General Hospital Institutional Review Board # 2022P000291. En un estudio clínico no controlado, al día 30, la mayoría de los pacientes con fascitis plantar informaron de una disminución del dolor del 50%.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.