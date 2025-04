Самарканд примет главный региональный саммит по нефтепереработке и нефтегазохимии в сентябре 2025

Downstream Central Asia & Caspian Logo Downstream Central Asia & Caspian 2024 Downstream Central Asia & Caspian banner

12-й саммит по нефтегазохимии и переработке Центральной Азии и Каспия пройдет 9–11 сент. 2025 в Самарканде

SAMARQAND, SAMARQAND, UZBEKISTAN, April 15, 2025 / EINPresswire.com / -- С 9 по 11 сентября 2025 года в ультра-современном Hilton Samarkand Regency пройдёт 12-й международный бизнес-саммит «Нефтегазохимия и нефтепереработка Централ ьной Азии и Каспия» — ключевое событие года для нефтегазохимического и нефтеперерабатывающего сектора региона.Центральная Азия и Каспийский регион стоят на пороге серьёзных трансформаций. В центре внимания — необходимость модернизации перерабатывающих мощностей, снижение потребления углерода, решение логистических проблем и поиск баланса между экспортными обязательствами, в том числе Китаем и внутренним спросом.На фоне резких технологических изменений в отрасли, растущих затрат и меняющейся геополитики саммит в Самарканде станет центральной площадкой для обсуждения стратегий устойчивого развития, модернизации и привлечения международных инвестиций в нефтепереработку и нефтегазохимию.Более 40% участников саммита — это владельцы и инициаторы ключевых проектов в сфере нефтепереработки и нефтегазохимии из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Среди гостей саммита — крупнейшие закупщики и отраслевые лидеры региона. Свое участие уже подтвердили: Атырауский нефтеперерабатывающий завод, КазМунайГаз, Uzbekistan GTL, Павлодарский нефтехимический завод, SOCAR Turkey, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, KMG Petrochem, Silleno и НавоиАзот.В саммите примут участие более 300 делегатов из свыше 20 стран — как из региона, так и от ведущих международных компаний и проектов, что подтверждает его статус ключевой площадки для делового общения и партнерств. В течение трёх дней конференции участники обсудят ключевые вопросы отрасли: трансформацию НПЗ, greenfield-проекты, влияние геополитики и инвестиций, «зеленую» экономику и SAF, инфраструктурные барьеры, а также внеплановые остановки заводов и их последствия.Среди экспертных спикеров саммита — Игорь Ильин, Председатель Правления KMG Petrochem, Алишер Бахадиров, Генеральный директор Uzbekistan GTL, и Пётр Содиловский, Вице-президент по региону Veolia Water Technologies.В этом году программа саммита также включает технический визит на Uzbekistan GTL — ключевое звено первого газохимического кластера региона. Кроме того, будут проведены практические воркшопы с экспертами и персонализированные 1:1 встречи с потенциальными партнёрами и инвесторами.Подробную информацию о программе, участниках и условиях регистрации можно найти на сайте мероприятия: https://globuc.com/ru/downstream-centralasia Организатор: Globuc (Великобритания) — международная компания, специализирующаяся на организации бизнес-саммитов в области энергетики.

