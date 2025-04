Pepa Faatumu mo Iloiloga

SAMOA, April 13 - O lo’o fa’atinoina e le Mālō i le taimi nei se iloiloga e Iloilo ai a’afiaga e āfua mai i le ‘eletise. Ua mae’a tu’ufa’atasia se pepa fa’atumu e aoina ai fa’amatalaga mai Vaega e aofia ai ‘Āiga, Pisinisi ma Fa’alapotopotoga ese’ese. O lenei pepa o iloiloga e mō na o aiga ma pisinisi o lo’o nonofo i vaega o Upolu na a’afia i a’afiaga o le eletise e tatau ona fa’atumu lenei pepa a o le’i o’o i le aso 25 Aperila, 2025 ma e mo’omia le numera o lau mita, lisiti poo pepa fa’amaonia e ave fa’atasi ma le pepa fa’atumu. Download Assessment Form (Samoan Version) April 14, 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.