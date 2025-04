بنك السلام يتوج بجائزة "بنك العام في البحرين 2024 من مجلة The Banker

حصل بنك السلام على جائزة "بنك العام في البحرين 2024" من مجلة The Banker، وهي جائزة مرموقة تبرز مكانة البنك الرائدة في القطاع المالي

يعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بالتميز في الخدمة والابتكار والكفاءة التشغيلية. وهو شهادة على رحلتنا نحو التطوير والنماء وإنجازاتنا القياسية، كما يكرّم الجهود الحثيثة والتفاني الجماعي لفريق عملنا.” — رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام

AL MANAMA, BAHRAIN, April 10, 2025 / EINPresswire.com / -- حصل بنك السلام على جائزة "بنك العام في البحرين 2024" من مجلة The Banker، وهي جائزة مرموقة تبرز مكانة البنك الرائدة في القطاع المالي، وتكرّم أداءه المالي القوي، ونجاحاته في عمليات الاستحواذ والاندماج، ودمج العمليات بسلاسة، والتزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة.يأتي هذا التكريم تأكيدًا لمسيرة بنك السلام الحافلة بالإنجازات وتعزيزًا لسجله الحافل في مجال الاندماجات والاستحواذات، حيث حقق البنك إنجازًا بارزًا في عام 2024 من خلال استحواذه على بيت التمويل الكويتي - البحرين وإتمام عملية الاندماج في وقت قياسي، ما ضمن تجربة مصرفية سلسة دون انقطاع لكافة الزبائن خلال عملية الانتقال. ساهمت هذه الصفقة في زيادة قاعدة أصول البنك بنحو 30%، مما عزز مكانته كأكبر بنك إسلامي في البحرين، وفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.وعلى الصعيد الدولي، عزز بنك السلام حضوره الإقليمي من خلال زيادة حصته في مصرف السلام الجزائر إلى 68% من إجمالي عدد أسهم مصرف السلام - الجزائر، وهو أكبر بنك إسلامي في الجزائر. كما أطلق البنك استراتيجيًا شركة "ASB Capital"، ذراعه الخاصة لإدارة الأصول وذلك في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). حيث ستركز هذه الشركة على تقديم حلول متكاملة لإدارة الثروات والأصول، مما يتيح للزبائن فرصاً استثمارية كانت فيما مضى مقتصرة على المستثمرين من الشركات والمؤسسات. وتتماشى هذه الإنجازات الاستراتيجية مع رؤية المجموعة الطموحة لتعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها كمجموعة مالية متكاملة ومتنوعة.ويواصل بنك السلام التزامه بتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن المتنوعة والمتغيرة، حيث يواصل برنامج "دانات" للتوفير ترسيخ مكانته كأكبر وأهم برنامج جوائز في البحرين، حيث يتيح الفرصة للفوز بجائزتين نقديتين بقيمة مليون دينار بحريني لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، عزز البنك منصة "السلام للاستثمار"، مقدماً حلولاً استثمارية متطورة مصممة لتمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية.وفي إطار تبنيه لأحدث التقنيات، استفاد بنك السلام من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تجربة الزبائن وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن بين المبادرات الرئيسية إطلاق نموذج مبيعات الأصول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحدد فرص البيع وينفذ العمليات تلقائيًا، بالإضافة إلى نموذج تجربة الزبائن القائم على الذكاء الاصطناعي، الذي يحلل الملاحظات لقياس مستوى الرضا وتحسين العمليات وفقًا لذلك.وبهذه المناسبة، صرح رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، قائلاً: "يعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بالتميز في الخدمة والابتكار والكفاءة التشغيلية. وهو شهادة على رحلتنا نحو التطوير والنماء وإنجازاتنا القياسية، كما يكرّم الجهود الحثيثة والتفاني الجماعي لفريق عملنا. سنواصل تركيزنا على تقديم حلول مالية ذات قيمة مضافة وبناء علاقات دائمة مع زبائننا ومساهمينا. ومع المضي قدمًا، نحن ملتزمون بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين نموذج أعمالنا لخلق قيمة طويلة الأجل، وذلك كجزء من استراتيجيتنا الجديدة للثلاث سنوات القادمة."من جانبه، علّق أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية، قائلاً: "نفتخر بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يعكس مسار نمونا القوي وتوسعنا الإقليمي المستمر. هذه الجائزة لا تحتفي فقط بنجاحاتنا السابقة، بل تلهمنا أيضًا للبناء على أسسنا الراسخة والاستفادة من زخمنا لمواصلة تعزيز عروضنا. ومن خلال التركيز على تلبية الاحتياجات المتغيرة لزبائننا واعتماد نهج رقمي متكامل، نسعى إلى تحقيق كفاءة أعلى، وقابلية أكبر للتوسع، وابتكار مستمر، مع تقديم قيمة استثنائية لزبائننا ومساهمينا."يؤكد حصول بنك السلام على جائزة "بنك العام في البحرين 2024" مكانته الرائدة في إعادة تعريف المشهد المصرفي وتقديم حلول مالية متطورة. وسيظل البنك ملتزمًا بتقديم تجربة مصرفية استثنائية، وتعزيز القيمة المستدامة لمساهميه، والمساهمة الإيجابية في القطاعات والمجتمعات التي يخدمها.

