Atlas Renewable Energy e Colbun Assinam Acordo Para Projeto de Armazenamento de Energia

O projeto fornecerá à Colbun cerca de 335 GWh por ano, energia suficiente para abastecer 140 mil residências.

É motivo de orgulho para nós assinar este acordo com a Colbun, reafirmando o nosso compromisso de desenvolver soluções inovadoras que promovam uma transição energética mais eficiente e sustentável...” — Alfredo Solar, gerente regional da Atlas para o Chile e o Cone Sul

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 8, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy e a Colbun S.A. assinaram um contrato de compra de energia para um projeto de sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS). Segundo o acordo de 15 anos, a Atlas construirá o BESS e a Colbun receberá cerca de 335 GWh por ano do projeto – equivalente à eletricidade consumida por 140 mil residências. Com isso, a Colbun fornecerá energia renovável aos seus clientes nos períodos de pico de demanda.Localizado em Maria Elena, na região de Antofagasta, no Chile, o projeto individual de BESS usará baterias independentes e autônomas para armazenar o excesso de energia elétrica gerada pelo sistema. Com capacidade instalada de 230 MW e armazenamento de 920 MWh por dia, o sistema é capaz de guardar o equivalente a quatro horas de geração de energia.. Essa eletricidade pode então ser injetada na Subestação Crucero de 220 kV. O projeto deve entrar em operação comercial em 2027.Este contrato representa um avanço importante na integração do armazenamento em baterias no Sistema Elétrico Nacional (SEN) do Chile. Ao permitir que a energia renovável gerada durante o dia seja utilizada nos períodos de maior demanda, o acordo contribui para otimizar o aproveitamento desse excedente, melhorando a gestão sazonal da energia e aumentando a eficiência do sistema como um todo.“É motivo de orgulho para nós assinar este acordo com a Colbun, reafirmando o nosso compromisso de desenvolver soluções inovadoras que promovam uma transição energética mais eficiente e sustentável no Chile”, disse Alfredo Solar, gerente regional da Atlas Renewable Energy para o Chile e o Cone Sul. “Este projeto BESS – o segundo que a Atlas tem na região – faz parte do nosso portfólio de usinas de armazenamento em diferentes estágios de desenvolvimento. Ele nos permitirá otimizar o uso de energia renovável, garantir sua disponibilidade durante os períodos de pico de demanda e fortalecer a confiabilidade da rede elétrica nacional.”“Para realizar a transição energética responsável, o Chile precisa de sistemas que eliminem a intermitência da energia renovável”, enfatizou Jose Ignacio Escobar, CEO da Colbun. “O acordo que assinamos hoje é um passo importante nessa direção, unindo-se a outros projetos de baterias e reservatórios hidrelétricos da Colbun, que historicamente desempenharam um papel importante no armazenamento de energia.”O contrato entre a Colbun e a Atlas Renewable Energy, duas importantes empresas do sistema de geração de energia do Chile, permite o desenvolvimento de sistemas de armazenamento que complementam o vasto número de recursos renováveis presentes em todo o Chile, reforçando o propósito da Atlas de colocar novas soluções de energia em ação, acelerando a transição energética de forma sustentável.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável que desenvolveu e construiu cerca de 5 GW de ativos de energia renovável, dos quais 2,7 GW estão em operação. A Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável, projetando e implementando soluções de sistemas solares, eólicos e de armazenamento de energia desde o início de 2017. Sua equipe experiente tem profundo conhecimento sobre energia renovável e o mercado global de energia, e a empresa tem o mais longo histórico no setor de energia renovável na América Ibérica.A estratégia da empresa tem como foco ajudar empresas de grande porte a fazer a transição energética para energia 100% limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala e sua longa trajetória de sucesso em ESG e desenvolvimento sustentável.Veja mais detalhes em www.AtlasRenewableEnergy.com Sobre a Colbun S.A.A Colbun S.A. tem 38 anos de experiência em geração e venda de energia. Seu portfólio conta com mais de 350 clientes industriais e corporativos. Possui quase 1.300 funcionários e a capacidade instalada acima de 5.000 MW em 29 usinas no Chile e no Peru. Como parte da sua estratégia de crescimento, a empresa está promovendo um forte programa de projetos de energia renovável (solar e eólica) além de iniciativas de hidrogênio verde e tratamento de água. A empresa também atua de forma relevante no mercado de soluções energéticas por meio da Colbun Soluciones, que oferece aos clientes usinas solares, sistemas de gerenciamento de energia e infraestrutura de eletromobilidade, entre outros serviços.______________________________________________________________________Para obter mais informações, contate:Francisca Silva, Colbun Communications (fsilvab@colbun.cl)Natalia Phillips, Atlas Renewable Energy Communications (nphillips@atlasren.com)

