INETCO recebeu patente para o firewall transacional que bloqueia instantaneamente fraudes em pagamentos com base em IA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, April 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Os fraudadores estão cada vez mais espertos e usam técnicas sofisticadas com base em IA para lançar ataques na velocidade de um raio. Muitos desses ataques correm o risco de não serem detectados pelas ferramentas de prevenção atuais — até agora. A INETCO Systems Limited, líder global na proteção de pagamentos contra fraudes e ataques cibernéticos, recebeu a patente para o firewall de transação INETCO BullzAI, um grande avanço na prevenção de fraudes em tempo real, que bloqueia bots inteligentes e ataques de dia zero em milésimos de segundos.

“O uso crescente de pagamentos instantâneos e a transformação digital estão impulsionando nossos clientes a combater, constantemente, as novas e aprimoradas ameaças de fraude que colocam empresas e clientes em risco”, explicou Ugan Naidoo, Diretor de Tecnologia da INETCO. “Essa patente representa uma mudança de paradigma na forma pela qual as fraudes em pagamentos são detectadas e interrompidas. O firewall transacional INETCO BullzAI permite que as instituições financeiras impeçam de antemão os ataques rápidos, com um novo nível de precisão — um avanço transformador que reduz os falsos positivos e permite que as transações legítimas sejam concluídas sem nenhum obstáculo”.

Pagamentos mais rápidos, fraudes mais rápidas: impedindo ataques antes que o estrago aconteça

O firewall transacional INETCO BullzAI fornece proteção a toda rede de instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento dentro dos ecossistemas de pagamento para bloquear uma série de ataques de alta velocidade em tempo real com precisão cirúrgica, incluindo ataques BIN (número de identificação bancária), ataques de identidade sintética, ataques de saques em caixa eletrônico, terminais não autorizados e ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS).

Um dos esquemas de fraudes em pagamentos mais comuns hoje em dia são os ataques BIN, em que redes organizadas de fraudadores geram cartões com números aleatórios em questão de segundos e os testam em transações pequenas e de baixo risco, identificando cartões válidos que poderão ser usados ou vendidos posteriormente em grande quantidade para operações de fraude em massa.

Prevenção mais inteligente contra fraudes em pagamentos

Hoje, muitos dos ataques feitos por bots inteligentes conseguem contornar a proteção do firewall de aplicação para web tradicional e os sistemas de fraude no back-end ao gerarem transações que parecem humanas e legítimas. Faltam, a essas ferramentas, a análise comportamental adaptativa profunda e a visibilidade em nível de campo necessárias para bloquear corretamente os usuários individuais, terminais ou dispositivos em tempo real. Como consequência, a atenuação de ameaças depende de ações amplas e gerais — tais como o desligamento de todos os segmentos de rede por meio de endereços de IP ou portas — o que impacta de forma significativa a experiência de usuário, aumenta os índices de rejeição e provoca perdas de receita oriundas de transações legítimas. Isso cria um dilema importante para instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento, que se esforçam para equilibrar, de uma forma eficaz, a atenuação de riscos e uma experiência do cliente fluida.

Como o firewall transacional INETCO BullzAI impede os ataques de pagamento em milésimos de segundos

O firewall transacional INETCO BullzAI apresenta um novo nível de precisão contra a prevenção de fraudes em pagamentos ao bloquear ataques em tempo real e analisar detalhadamente os dados da transação que outros sistemas não conseguem ver. Seus modelos de aprendizagem de máquina autotreináveis analisam continuamente os comportamentos de todos os usuários individuais, terminais ou dispositivos, identificando novos padrões de fraude em milésimos de segundos — antes da etapa de autorização — impedindo a fraude de forma eficaz antes que ela aconteça. Ao aproveitar os identificadores granulares, como os detalhes dos dispositivos e a as identidades dos terminais, ele bloqueia com precisão as transações fraudulentas sem afetar as que são legítimas, maximizando a fluidez da experiência do cliente sem os onerosos desligamentos de redes ou interrupções do serviços.

Os detalhes da patente estão disponíveis aqui. Para uma explicação mais detalhada de como o firewall transacional INETCO BullzAI funciona, assista a este vídeo.

Sobre a INETCO

Supere os fraudadores, continue operando em conformidade e mantenha seus clientes em segurança com a INETCO. Com um monitoramento superior a 60 bilhões de transações anuais, a INETCO é a escolha confiável para instituições financeiras e provedores de serviços de pagamento no mundo todo, oferecendo a confiabilidade nos pagamentos e a segurança que todos merecem — de forma ininterrupta, diariamente. Adote o poder da visibilidade de ponta a ponta, da modelagem adaptativa e da prevenção de fraudes em tempo real para garantir um nível de confiança incomparável em cada transação. www.inetco.com

Para mais informações por parte da imprensa, entre em contato com Joe Kitos +1.604.297.1516

