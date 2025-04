مؤسسة عبد الله الغرير وبيكاباك تتعاونان لتعزيز رفاهية الطلاب في مدارس الإمارات

حدث حصري يوفر لقادة المدارس استراتيجيات لتنفيذ سياسة الرفاهية الجديدة من ADEK

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, April 9, 2025 / EINPresswire.com / -- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 أبريل 2025 – نظمت مؤسسة عبد الله الغرير (AGF) وبيكاباك للتعليم الموجه نحو رفاهية الطلاب، الحدث المشترك "استعد، انطلق، ازدهر: صياغة خطة رفاهيتك"، بمشاركة أكثر من 70 مدرسة ومنظمة لاستكشاف استراتيجيات تنفيذ سياسة رفاهية الطلاب الجديدة التابعة لدائرة التعليم والمعرفة (ADEK) في أبوظبي، التي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.من خلال جمع قادة التعليم وصناع السياسات ومديري المدارس، أبرز الحدث دور التعاون في إدماج رفاهية الطلاب كعنصر أساسي في التعليم المستقبلي في دولة الإمارات.وكان من أبرز الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها في الحدث هو برنامج تكوين عبد الله الغرير، وهو مبادرة تعليمية شاملة أطلقتها AGF بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (ESE) في عام 2023. يهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب ضمن مجتمعاتهم من خلال الدعم الأكاديمي، والإرشاد المهني، والتطوير الشخصي. من خلال تعزيز الشعور بالهوية الوطنية والمواطنة العالمية، لا يعد برنامج تكوين عبد الله الغرير الطلاب للنجاح فحسب، بل يعزز أيضًا نسيج مجتمعاتهم، مما يضمن مساهمتهم الفعالة في تقدم الأمة.وكجزء من التزامها برفاهية الطلاب الشاملة، تعاونت AGF مع الشركاء الرئيسيين في مجال التعليم في المجتمع، بما في ذلك بيكاباك، لدمج تعلم المهارات الاجتماعية والعاطفية (SEL)، والوعي بالصحة النفسية، واستراتيجيات الرفاهية في بيئات المدارس. تضمن نتائج هذه الشراكة تزويد المعلمين بأدوات مدعومة بالبحث لتحسين رفاهية الطلاب، بما يتماشى مع السياسات الإماراتية وأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز المرونة ويقوي دور المدارس كمراكز حيوية لدعم الطلاب والمجتمع.وقالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير: "التعليم يتجاوز الأكاديميات – يجب أن يُعد الطلاب بالمرونة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم يتطور باستمرار. يدمج برنامج تكوين عبد الله الغرير الرفاهية في قلب التعلم، مما يضمن أن تكون المدارس مجهزة بالاستراتيجيات والأدوات الصحيحة لضمان مستقبل مجتمعاتهم. من خلال شراكتنا مع المبدعين في مجال التعليم مثل بيكاباك، نحن نقوي قدرة المدارس على تنفيذ سياسة رفاهية ADEK بطريقة ذات مغزى ومستدامة".وقالت أمي شاه، الرئيس التنفيذي لبيكاباك للتعليم الموجه نحو رفاهية الطلاب: "كان حدث اليوم عرضًا رائعًا لما هو ممكن عندما يجتمع المعلمون وصناع السياسات والمنظمات لتحديد أولويات رفاهية الطلاب. نحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة عبد الله الغرير في تطوير حلول رفاهية مستدامة قائمة على البحث تمكّن المدارس من إحداث تأثير دائم".مع التزام AGF بتشكيل مستقبل التعليم الخاص بالرفاهية من خلال برنامج تكوين عبد الله الغرير، وخبرة بيكاباك في أدوات تعلم المهارات الاجتماعية والعاطفية والرفاهية، يمثل الحدث بداية جهود مستمرة لدعم المدارس في الإمارات.يمكن للمعلمين وقادة المدارس المهتمين بتنفيذ سياسة رفاهية ADEK الوصول إلى مزيد من الموارد والتدريب من خلال برنامج تكوين عبد الله الغرير ومبادرات بيكاباك الخاصة بالرفاهية.للمزيد من المعلومات أو للمشاركة في المبادرات المستقبلية للرفاهية، يرجى الاتصال بـ:📧 tanya@peekapak.com | 📞 +971504816133عن مؤسسة عبد الله الغرير: تعد مؤسسة عبد الله الغرير (AGF)، أكبر مؤسسة خيرية ممولة من القطاع الخاص مكرسة للتعليم في المنطقة العربية، ملتزمة بتمكين الشباب الإماراتي والعربي من خلال توفير الوصول إلى برامج التعليم والتطوير المهني عالية الجودة. من خلال المبادرات والشراكات المختلفة، تهدف AGF إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في تنمية المنطقة.

