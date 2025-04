Comunicado de prensa: La CalEPA anuncia orden que responsabiliza a los operadores del Relleno Sanitario Chiquita Canyon por la crisis ambiental

El Departamento de Control Sustancias Tóxicas emite nuevas infracciones 1 de abril de 2025 Contacto de Medios de Comunicación:

Nefretiri Cooley, nefretiri.cooley@calepa.ca.gov In English SACRAMENTO — La Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA) anunció el día de hoy acciones significativas por parte de dos de sus departamentos para continuar responsabilizando a los operadores del Relleno Sanitario Chiquita Canyon de controlar el evento de temperatura elevada bajo la superficie de la instalación (reacción) y de minimizar la potencial descarga de líquidos peligrosos (lixiviados) provenientes del relleno sanitario. “La CalEPA sigue comprometida con la aplicación de soluciones gubernamentales integrales para esta urgente crisis ambiental y de salud pública,” dijo la Secretaria de Protección Ambiental de California, Yana García. “Respaldados por una sólida base científica, seguiremos desplegando las herramientas regulatorias a nuestra disposición colectiva para hacer responsable al relleno sanitario de estabilizar esta situación insostenible y proteger mejor a las comunidades circundantes”. El 28 de marzo, CalRecycle emitió un análisis pericial utilizando nueva información proporcionada por el relleno sanitario a finales de febrero. Contrario a las recientes declaraciones públicas que los operadores del relleno sanitario han realizado al anunciar la terminación de su Programa de Ayuda Comunitaria, los datos muestran que la reacción no está bajo control. De hecho, se ha expandido a 90 acres, más de tres veces mayor que el área de reacción de 28 acres que afirma tener el relleno sanitario. La reacción ahora amenaza un “parque de tanques”, una serie de tanques sobre la masa de residuos donde la instalación trata y almacena millones de galones de lixiviados en el extremo oriental del cañón principal del relleno sanitario. “Nuestro último análisis es claro: el relleno sanitario debe realizar una acción adicional urgente para proteger Val Verde, Castaic y otras comunidades impactadas”, dijo la Directora Adjunta en Jefe de CalRecycle, Mindy McIntyre. A partir de la acción de CalRecycle, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas emitió el día de hoy una Orden de Peligro Inminente y Sustancial a Chiquita Canyon Landfill, LLC y sus empresas afiliada y matriz: Chiquita Canyon, Inc. y Waste Connections US, Inc. (colectivamente, “el relleno sanitario “). La orden destaca que las acciones de estas organizaciones han generado un peligro inminente y sustancia de una liberación de lixiviados peligrosos que pueden dañar la salud pública y el ambiente. Exige al relleno sanitario reubicar el parque de tanques de almacenamiento, expandir la cubierta geosintética para abarcar toda la masa de residuos del cañón principal, instalar una barrera de reacción vertical en la parte sur del relleno sanitario y realizar monitoreo y mantenimiento adicional, y presentación de informes de las actividades para gestionar la reacción. El DTSC también emitió nuevas infracciones en contra del relleno sanitario por no minimizar la posibilidad de una liberación de residuos peligrosos, exigiendo al relleno sanitario que tome medidas correctivas inmediatas o se enfrentará a multas de hasta $70,000 por día. “Ya es suficiente,” dijo la Directora del DTSC, Katie Butler. “Por demasiado tiempo, los residentes de Val Verde y Castaic han sufrido a medida que esta crisis ambiental empeora. Y la estrategia del relleno sanitario no está funcionando. Esta orden exige acciones tangibles para contener la reacción y reducir los impactos. El DTSC la ejecutará en la mayor medida que la ley lo permita”. Las recientes acciones estatales de ejecución de las leyes apoyan y complementan la implementación en curso de la Orden de Cumplimiento 2024 de la Agencia Local de Seguridad Pública (LEA, por sus siglas en inglés). Hoy, la LEA rechazó la propuesta del relleno sanitario para contener la reacción presentada por esa orden, considerándola inadecuada. El Departamento de Salud Púbica del Condado de Los Ángeles actúa como la LEA para la ejecución de las leyes de residuos sólidos estatales en el Condado de Los Ángeles, con supervisión por parte de CalRecycle. Antecedentes: Desde principios del 2022, el Relleno Sanitario Chiquita Canyon ha estado experimentando un evento de temperatura elevada bajo la superficie en su parte noreste, que desde entonces ha crecido en tamaño e impacto. Esta reacción está causando varios problemas a los residentes cercanos, que incluyen olores nocivos que emanan fuera del sitio, lo que ha generado más de 27,000 quejas al Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD, por sus siglas en inglés). La reacción también produce cantidades excesivas de líquido en los desechos – llamado lixiviado – que debe ser bombeado fuera del área de reacción. Se ha descubierto que este lixiviado peligroso contiene benceno, una sustancia química peligrosa que puede dañar la salud pública y el medioambiente. En noviembre de 2023, agencias locales, estatales y federales formaron un Equipo Multi-Agencial de Acción Crítica (MCAT, por sus siglas en inglés) liderado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (US EPA), para coordinar los esfuerzos de investigación y ejecución de las leyes y para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de la salud pública y del ambiente. Esta coordinación expansiva ha dado como resultado varias órdenes adicionales de acción importantes, incluyendo una orden de disminución emitida por la Junta de Audiencias del SCAQMD para abordar los problemas de olores y una Orden Administrativa Unilateral emitida por la US EPA. Para obtener una lista de las agencias involucradas y un cronograma de las acciones de ejecución de la ley a la fecha, viste: .https://calepa.ca.gov/Chiquita-canyone-response/. La misión de la Ca/EPA es restaurar, proteger y mejorar el ambiente, para garantizar la salud pública, la calidad ambiental y la vitalidad económica. Cumplimos nuestra misión desarrollando, implementando y ejecutando las leyes ambientales que regulan la calidad del aire, el agua y el suelo, el uso de pesticidas y el reciclaje, y la reducción de residuos. Nuestros departamentos se encuentran a la vanguardia de las ciencias ambientales, utilizando las investigaciones más recientes para moldear las leyes estatales ambientales.

