California da a conocer el Plan Principal para mejorar el apoyo a las personas con discapacidades del desarrollo

SACRAMENTO – El Gobernador Gavin Newsom anunció el lanzamiento del Plan Principal para Servicios de Desarrollo: Una visión impulsada por la comunidad (Plan). El Plan hace recomendaciones para mejorar el sistema de servicios, incluyendo la reducción de barreras de acceso a los servicios en todo el estado para la creciente comunidad de personas con discapacidades del desarrollo. El Plan refleja una amplia y diversa contribución de la comunidad, y refleja lo que los californianos con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias quieren ver en materia de empleo, educación, transporte, salud, salud conductual, servicios de desarrollo, y otros programas para vivir y prosperar en la comunidad. “California tiene éxito cuando TODAS las comunidades tienen éxito. Nuestra Administración ha dado prioridad a la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en los apoyos que marcan la diferencia en las vidas de las personas con discapacidades. Nos orgullece recibir este Plan Principal de las personas más afectadas por nuestros servicios y esperamos con ansias empezar a trabajar en él,” dijo el Gobernador Gavin Newsom. El Comité responsable del desarrollo del Plan fue designado por el Secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CalHHS, por sus siglas en inglés) a principios de 2024 e incluyó cinco grupos de trabajo, todos ellos integrados por un diverso grupo de personas con discapacidades, familiares, defensores, proveedores de servicios, profesionales de apoyo directo y representantes de los 21 centros regionales del estado. El Comité y sus grupos de trabajo se reunieron para desarrollar las recomendaciones con la participación del público a través de un sólido proceso estatal de un año de duración. Además, se llevaron a cabo más de 45 sesiones con diversas comunidades, proveedores de servicios, expertos en políticas, defensores, individuos y familias para escuchar sus opiniones. Recomendaciones del Plan Que los sistemas que atiendan a las personas estén centrados en la equidad: Abordar las disparidades en la prestación de servicios para las comunidades desatendidas mediante la estandarización de los servicios en todo el estado y la eliminación de las barreras lingüísticas, culturales y de ubicación.

Abordar las disparidades en la prestación de servicios para las comunidades desatendidas mediante la estandarización de los servicios en todo el estado y la eliminación de las barreras lingüísticas, culturales y de ubicación. Que las personas tomen sus propias decisiones de vida: Brindar las herramientas y recursos necesarios para apoyar a las personas en la toma de decisiones.

Brindar las herramientas y recursos necesarios para apoyar a las personas en la toma de decisiones. Que las personas obtengan los servicios que necesitan y eligen: Optimizar y simplificar los procesos para reducir los tiempos de espera y proporcionar un acceso oportuno a servicios críticos, así como fortalecer la conexión entre los sistemas de servicios estatales.

Optimizar y simplificar los procesos para reducir los tiempos de espera y proporcionar un acceso oportuno a servicios críticos, así como fortalecer la conexión entre los sistemas de servicios estatales. Que las personas formen parte y reciban servicios de una fuerza laboral sólida: Invertir en capacitación, compensación y contratación de profesionales de apoyo directo.

Invertir en capacitación, compensación y contratación de profesionales de apoyo directo. Rendición de cuentas y transparencia en todos los sistemas que sirven a las personas: Equipar a las personas, familias, defensores y profesionales con los recursos y la información necesarios para comprender cómo el estado está brinda servicios a las personas y familias.

Equipar a las personas, familias, defensores y profesionales con los recursos y la información necesarios para comprender cómo el estado está brinda servicios a las personas y familias. Que los datos guíen el futuro del sistema de servicios de desarrollo: Establecer e implementar métricas claras para evaluar si las necesidades se están cumpliendo de manera efectiva y donde se necesitan mejoras. “Esto no hubiera sido posible sin la colaboración de los miembros de la comunidad comprometidos con hacer de California un lugar donde todos sean valorados y puedan prosperar. Estamos profundamente agradecidos por sus contribuciones,” dijo Kim Johnson, Secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California. “Estas recomendaciones informarán el futuro de nuestro estado satisfaciendo las necesidades y objetivos de cada persona con discapacidad intelectual y de desarrollo, sus familias y la fuerza laboral que los apoya.” Panorama general En los últimos años la Administración de Newsom ha realizado inversiones históricas en el sistema de servicios basados en la comunidad de California, que apoyan a más de 500,000 niños y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo (I/DD por sus siglas en inglés). California es el único estado en el país que garantiza el derecho a servicios de por vida, financiado con más de $15mil millones de dólares anuales. La necesidades cambiantes de la comunidad y los desafíos en el acceso han puesto de manifiesto la necesidad de reexaminar la forma en que el estado presta servicios a nivel local a las personas con I/DD e identificar dónde se pueden fortalecer las conexiones entre los sistemas de empleo, salud y servicios sociales. El Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS por sus siglas en inglés) ya está implementando numerosas iniciativas y políticas. El plan informará este trabajo y los esfuerzos nuevos y futuros. Las principales iniciativas incluyen: Mejorar las experiencias individuales y familiares y el acceso a la información mediante la sustitución de los actuales sistemas fiscales y de gestión de casos para los servicios de desarrollo por un sistema más moderno y simplificado llamado Sistema de Mejora de Resultados de Vida (LOIS, por sus siglas en inglés), el desarrollo de paquetes de información estandarizados para los servicios de los centros regionales, la implementación de un plan de acceso al idioma para los documentos vitales y la estandarización de los procesos que todos los centros regionales utilizan para la admisión y la evaluación de los servicios de respiro (SB 138).

mediante la sustitución de los actuales sistemas fiscales y de gestión de casos para los servicios de desarrollo por un sistema más moderno y simplificado llamado Sistema de Mejora de Resultados de Vida (LOIS, por sus siglas en inglés), el desarrollo de paquetes de información estandarizados para los servicios de los centros regionales, la implementación de un plan de acceso al idioma para los documentos vitales y la estandarización de los procesos que todos los centros regionales utilizan para la admisión y la evaluación de los servicios de respiro (SB 138). Crear trayectorias profesionales sólidas para las personas con I/DD poniendo fin a los sueldos por debajo del salario mínimo (SB 639), invirtiendo en educación especial, creando oportunidades de educación superior inclusivas (AB 447) y fomentando la planificación temprana de carreras profesionales (AB 438).

Hacer que las comunidades sean más seguras mediante capacitaciones a la fuerza policial sobre las mejores prácticas para interactuar con las personas con I/DD (SB 882) y la deambulación (AB 2541).

Inversiones en la fuerza laboral manteniendo y ampliando la red de proveedores de servicios con la reforma tarifaria y desarrollando oportunidades de capacitación, programas de certificación y salarios competitivos para los profesionales de apoyo directo (DSP) que representan a nuestras diversas comunidades.

manteniendo y ampliando la red de proveedores de servicios con la reforma tarifaria y desarrollando oportunidades de capacitación, programas de certificación y salarios competitivos para los profesionales de apoyo directo (DSP) que representan a nuestras diversas comunidades. Mejoras a la rendición de cuentas para mejorar la comprensión y la confianza al exigir que los 21 centros regionales del estado cumplan con las leyes de registros públicos y las políticas contra el nepotismo (AB1147), la estandarización a nivel estatal de algunos procesos y evaluaciones, y mejoras en la recopilación de datos. El DDS está compartiendo más datos con la comunidad a través de nuevos paneles de datos sobre cómo se gasta el dinero y cómo se prestan los servicios, y creando un acceso más equitativo a la información estandarizada con guías para los programas de intervención temprana y la Ley Lanterman. “Todos los californianos deberían tener las oportunidades y las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos de vida. Estas recomendaciones reflejan lo que nuestras comunidades han expresado que quieren y necesitan para hacer realidad un futuro en el que nuestro estado impulse y empodere a todos para alcanzar sus metas y resultados deseados,” dijo Pete Cervinka, Director de DDS. “Esperamos seguir colaborando con la comunidad para seguir avanzando juntos.” Próximos pasos El compromiso continuo con la comunidad: Continuarán los grupos de discusión y las sesiones de participación pública sobre temas diversos para recopilar opiniones. Estos temas incluyen el empleo, la reforma tarifaria, la intervención temprana, el autismo, y más. El Plan seguirá guiando estas conversaciones para las medir el progreso, realizar evaluaciones, cambios de políticas y las inversiones fiscales. Compartiremos oportunidades para unirse a las conversaciones por el boletín de DDS y la página web de eventos a medida que estén disponibles.

Continuarán los grupos de discusión y las sesiones de participación pública sobre temas diversos para recopilar opiniones. Estos temas incluyen el empleo, la reforma tarifaria, la intervención temprana, el autismo, y más. El Plan seguirá guiando estas conversaciones para las medir el progreso, realizar evaluaciones, cambios de políticas y las inversiones fiscales. Compartiremos oportunidades para unirse a las conversaciones por el boletín de DDS y la página web de eventos a medida que estén disponibles. Los pasos de rendición de cuentas: La Legislatura codificó el Plan Principal para Servicios de Desarrollo en el 2024 y exige informes anuales por los próximos diez años. Para preparar dichos informes, se celebrarán reuniones semestrales del Comité del Plan para revisar las recomendaciones y compartir actualizaciones. Lo que están diciendo: “Muchas personas tienen pensamientos, creencias, opiniones y orígenes, diferentes, pero nos hemos reunido con el mismo objetivo común: ¿cómo podemos mejorar este sistema? Está afectando a nuestras familias, y esto realmente nos conmueve profundamente a muchos de los que participamos en este proceso. Tenemos este llamado de hacer esto bien y sabiendo que dedicaremos el máximo esfuerzo para lograr los mejores cambios posibles, esperamos que nuestras familias en todo el estado verán los frutos de este trabajo y el amor y la pasión que entró en ella,” dijo Season Goodpasture, fundadora de la organización tribal sin fines de lucro Acorns to Oak Trees, y miembro del Comité. “Quiero ver a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo vivir una vidas más auténtica con los apoyos y servicios que quieren y vivir una vida con autonomía,” dijo Sascha Bittner, defensora de la discapacidad, y miembro del Comité y copresidente de un grupo de trabajo. “Creo que ha sido muy fructífero, que hemos tenido una colaboración muy buena y que hemos intentado escuchar a la comunidad y sus preocupaciones. No ha sido perfecto, pero creo que en general hemos trabajado en colaboración para resolver los problemas de nuestro estado.” “Quiero que estas recomendaciones den buenos frutos y que beneficien a todos los que reciben servicios dentro de nuestro sistema, especialmente a nuestra población más vulnerable,” dijo Oscar Mercado, auto-defensor y miembro del Comité y copresidente de un grupo de trabajo. “Mi esperanza es que el sistema de servicios de desarrollo comience en la infancia del participante y continúe ininterrumpidamente hasta el final su vida, que los servicios de calidad estén centrados en la persona, sean autodirigidos y se basen en sus necesidades reales, y que los servicios sean prestados por un personal dedicado, bien remunerado y capacitado que respete a las personas a las que sirven. Y esa es una de las razones por las que espero que este Plan Principal, que es solo el principio. No es el final. Continuará evolucionando,” dijo Joyce McNair, madre, miembro del comité, y miembro del Consejo Estatal de California sobre Discapacidades del Desarrollo. “Soy su voz, aquí en el Plan Principal, para mi hijo. Y no solo para mi hijo, sino para los cientos de miles de personas a las que servimos en el estado. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Estoy deseando ver el resultado, una vez que esté oficialmente terminado, y ver con el tiempo el progreso que vamos a hacer a través del Plan Principal,” dijo Norma Ramos, madre y miembro del comité. “Quiero un cambio para mi comunidad,” dijo Alexander Taua Brown Omoto, activista y defensor de los discapacitados. “Cualquier cosa que podamos hacer para lograr un cambio, lo que llamamos un cambio centrado en la persona, en su vida y también la mía como su padre y cuidador, mejorará las cosas, y también las vidas de las personas que le rodean,” dijo Marty Omoto, defensor de los padres, miembro del Comité y fundador de la Red de Acción de la Comunidad de Discapacitados de California (CDCAN). “A medida que continuemos apoyando garantizar el derecho a prestaciones, el cual es único en California, mi esperanza es que realmente tomemos las lecciones que hemos aprendido a través de este proceso y las apliquemos de una manera muy reflexiva. Una de ellas, y probablemente la más importante, que me llevo de esto es que nuestros auto defensores nos han dicho claramente que quieren y pueden participar activamente en estas conversaciones, y que durante demasiado tiempo, los profesionales y otras personas que apoyan han minimizado sus voces. Necesitamos encontrar formas de amplificar sus voces y reconocer que realmente son los impulsores del servicio y que merecen serlo, y que su aportación es mucho más valiosa que la de cualquier otra persona,” dijo Amy Westling, directora ejecutiva de la Asociación de Agencias de Centros Regionales (ARCA). Medios disponibles Acerca de DDS El Departamento de Servicios de Desarrollo es responsable de supervisar la coordinación y prestación de servicios y apoyos a más de 500,000 californianos con, o en riesgo de, discapacidades del desarrollo, incluyendo parálisis cerebral, discapacidad intelectual, autismo, epilepsia y condiciones relacionadas. Los servicios están diseñados para satisfacer las necesidades y opciones de las personas en cada etapa de su vida y apoyarlas en sus comunidades, reflejando las preferencias de estilo de vida, culturales y del idioma.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.