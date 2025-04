À la découverte du Saint Graal : le trésor caché de Valence au cœur de l’Europe

Le 5 avril 2025 LE CHEMIN DU SAINT GRAAL 2025

Conférence à Léognan sur le Saint Calice de Valence, source du mythe du Graal, et son itinéraire culturel européen. Réservation obligatoire.

« Le Chemin du Saint Graal est une voie de connaissance, un lien symbolique entre les peuples d’Europe et leur quête commune de sens, de paix et de mémoire. »” — Jean-Philippe Sendat

LéOGNAN (BORDEAUX), ZARAGOZA, FRANCE, April 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Le samedi 5 avril 2025 à 10h30, une conférence exceptionnelle se tiendra à L’Esprit des Vins (7 cours du Maréchal De Lattre de Tassigny, Léognan – Bordeaux), consacrée au Saint Calice de Valence et à l’ Itinéraire Culturel Européen "Le Chemin du Saint Graal" Deux intervenants de haut niveau animeront cette rencontrePhilippe Estrade, journaliste de formation, a dirigé une entreprise spécialisée dans la protection de sites sensibles en France. Dans la seconde partie de sa carrière, il s’est consacré au développement d’entreprises adaptées aux personnes en situation de handicap. Il est également adjoint au maire de La Brède, ville natale de Montesquieu, et passionné de marathon et d’alpinisme dans les Pyrénées. Depuis plus de quinze ans, il donne des conférences sur l’histoire de France et collabore avec Pluton Magazine , où il dirige les rubriques Histoire de France, Grandes Civilisations et Portraits. Il est l’auteur des ouvrages « 21 merveilles au XXIe siècle » et « Un dimanche, une église ».Jean-Philippe Sendat, ingénieur aéronautique diplômé de SupAéro Toulouse et docteur en administration des entreprises (mention Cum Laude), associe son expérience dans de grandes multinationales à une passion profonde pour l’architecture médiévale, la symbolique sacrée et les traditions spirituelles. Résidant à Valence (Espagne), il est membre de la Commission Scientifique Internationale d’Études sur le Saint Graal, et œuvre activement à la reconnaissance de Le Chemin du Saint Graal comme Itinéraire Culturel Européen auprès du Conseil de l’Europe.Faire rayonner en France l’héritage universel du Saint GraalLes deux conférenciers mettront en lumière l’importance culturelle, historique et spirituelle du Saint Calice de Valence, cet objet unique conservé dans la cathédrale de Valence, qui a inspiré depuis des siècles la littérature et l’art européens. C’est précisément ce calice qui aurait inspiré Chrétien de Troyes pour rédiger au XIIe siècle son œuvre emblématique « Le Conte du Graal », fondatrice de la légende arthurienne et de la littérature chevaleresque.Cette conférence constitue une étape importante pour faire rayonner en France la valeur universelle du Saint Graal, symbole de quête intérieure, de connaissance et de paix. Une invitation est lancée à la France et aux pays de tradition littéraire francophone afin de s’engager activement dans le développement de l’Itinéraire Culturel Européen "Le Chemin du Saint Graal", un projet porteur de mémoire, de dialogue et d’unité en Europe.📍 Lieu : L’Esprit des Vins, 7 cours du Maréchal De Lattre de Tassigny, Léognan (Bordeaux)📅 Date et heure : Samedi 5 avril 2025 à 10h30📞 Réservation obligatoire : 05 56 85 01 13

