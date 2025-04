YANITA revolutioniert den modularen Bau mit bahnbrechender KI-Lösung

YANITA stellt bahnbrechende KI-Lösung für modulares Bauen vor und revolutioniert die Branche mit maßgeschneiderten, datengestützten Erkenntnissen.

Die Einführung der '(LLM) Modular Construction Expert ' KI-Lösung markiert einen bedeutenden Fortschritt in der modularen Bauindustrie.” — Frank Talmon l'Armée

STUTTGART, GERMANY, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- YANITA, ein führender Experte im Bereich modulares Bauen , gibt stolz die Einführung einer bahnbrechenden KI-Lösung bekannt, die speziell für den modularen Bau entwickelt wurde. Diese innovative Technologie, bekannt als "(LLM) Modular Construction Expert", setzt neue Maßstäbe in der Bauindustrie und bietet maßgeschneiderte, nachhaltige Lösungen für Bauprojekte weltweit.Innovation und Nachhaltigkeit im VordergrundYANITA hat sich einen Namen als Pionier im Bereich des modularen Bauens gemacht, indem es Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Bauprojekte unterstützt. Unser Fokus liegt auf der Serviceentwicklung, um Lösungen zu schaffen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig sind. Mit der Einführung unserer neuen KI-Lösung erweitern wir unser Angebot und bieten unseren Kunden noch mehr Vorteile.Die KI-Lösung: "(LLM) Modular Construction Expert"Unsere neue KI-Lösung, die "(LLM) Modular Construction Expert", basiert auf der leistungsstarken MISTRAL LARGE 2.1-Technologie und bietet umfassende Unterstützung in allen Bereichen des modularen Bauens. Sie ist in der Lage, komplexe Daten zu analysieren, präzise Vorhersagen zu treffen und somit die Effizienz und Kosteneffektivität von Bauprojekten zu maximieren. Zusätzlich verfügen wir über eine weitere Version im GEMINI-Umfeld, die ebenfalls speziell trainiert wurde, jedoch nicht als API vorliegt. Diese Kombination ermöglicht es uns, flexible und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.Globales Know-how und lokale AnpassungUnsere Expertise ist nicht auf einen bestimmten Standort beschränkt. Egal, wo auf der Welt Ihr Projekt ist, wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und Beratung. Für jedes Land, in dem wir Aufträge bearbeiten, trainieren wir mit derselben Methode eine eigene LLM/API oder haben dies bereits getan, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen perfekt auf die lokalen Bedingungen abgestimmt sind.Unser Ziel: Die Zukunft des Bauens gestaltenYANITA hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft des Bauens durch innovative und nachhaltige Lösungen zu gestalten. Mit unserer neuen KI-Lösung haben wir einen großen Schritt in Richtung dieser Vision gemacht. Wir unterstützen unsere Kunden in jeder Phase ihrer Projekte, von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung, und helfen ihnen, ihre Ziele effizienter und kostengünstiger zu erreichen.

