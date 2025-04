Smile Clown Festival 2025: la magia inizia con un sorriso

Smile Clown Festival 2025 Teniamoci per mano ONLUS Napoli

La Magia inizia con un sorriso.” — Eduardo Quinto

NAPOLI, NAPOLI, ITALY, April 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- Il sorriso come strumento di trasformazione sociale e la magia del clown come veicolo di emozioni e cura si rinsaldano ancora una volta. Torna, infatti, uno degli eventi più attesi da chi ama l’arte, l’inclusione e la solidarietà: lo Smile Clown Festival, organizzato dall’associazione Teniamoci Per Mano APS.

Alla sua settima edizione, il festival si svolgerà dal 5 all’11 maggio 2025 nella splendida cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli, affermandosi come un evento unico nel suo genere in Italia. Questa manifestazione culturale e artistica celebra la figura del clown sociale, essenziale in contesti vulnerabili e complessi, capace di portare sollievo, empatia e relazioni attraverso il linguaggio universale della risata.

Un evento tra spettacolo, formazione e cultura

Lo Smile Clown Festival si rivolge non solo a clown professionisti e volontari, ma anche al grande pubblico, offrendo un’ampia gamma di spettacoli teatrali, workshop, laboratori formativi e momenti di riflessione.

A dare il via alla kermesse saranno due noti volti dello spettacolo e dell'impegno sociale: Giobbe Covatta e Mino Abbacuccio, che presenteranno l’evento con il loro inconfondibile stile ironico e coinvolgente, intrattenendo il pubblico tra emozioni, risate e spunti di riflessione.

La direzione artistica sarà affidata a Giulio Carfora, coadiuvato da personalità di spicco della scena clown internazionale, tra cui Leo Bassi e Miloud Oukili, veri maestri nell’arte di intrecciare comicità e impegno umano.

Leo Bassi, pioniere dell’antipodismo e artista anticonvenzionale, ha rivoluzionato la scena teatrale con i suoi spettacoli provocatori e interattivi. Nato negli USA, ha portato la sua arte in tutto il mondo, fondando in Spagna “Il Paticano”, una religione clownistica che celebra l’umiltà attraverso il culto del “Dio Papero”.

Miloud Oukili, clown francese di origini algerine, è noto per aver fondato in Romania la Fundatia Parada, dedicata al recupero dei bambini di strada. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Unicef e la laurea honoris causa dall’Università di Bologna insieme a Patch Adams.

Il Concorso Nazionale: la sfida dei sorrisi

Il cuore pulsante del festival è rappresentato dal Concorso Smile Clown Festival, concepito per celebrare le performance clownesche più straordinarie del panorama italiano. Il concorso si articolerà in tre fasi:

1. Pre-selezione online basata su video;

2. Qualificazioni dal vivo durante due serate aperte al pubblico;

3. Finale con i 6 migliori numeri in gara sul palco principale.

La giuria, composta da esperti del settore, giornalisti, rappresentanti di festival e artisti professionisti, proclamerà i tre vincitori, che verranno premiati con riconoscimenti in denaro e un Premio Speciale della Critica.

Raduno Nazionale dei Clown Volontari: formazione e comunità

Parallelamente al Festival, si svolgerà il Raduno Nazionale dei volontari clown di Teniamoci Per Mano APS, un'importante opportunità di aggiornamento, incontro e condivisione per tutti i volontari provenienti da ogni angolo d’Italia. Attraverso sessioni formative, incontri e laboratori, il raduno punta a rafforzare competenze artistiche e relazionali, con un focus sul tema del 2025: Il Clown Sociale.

Il sorriso come cura si estende anche a contesti complessi come Scampia, Parco Verde di Caivano, Zen di Palermo e molte altre realtà, dove i volontari si dedicano quotidianamente con passione e impegno.

Sport, bambini e inclusione

Una delle novità dell’edizione 2025 sarà l'iniziativa dedicata ai più piccoli: attività ludico-sportive integrate con la clownterapia, giochi di squadra, percorsi educativi e momenti di divertimento, tutto finalizzato a promuovere l'inclusione sociale attraverso il movimento e le relazioni. Un’esperienza concepita per fondere sport, arte e solidarietà, rendendo il messaggio accessibile a tutti.

Unisciti alla magia del sorriso!

Lo Smile Clown Festival è molto più di un semplice evento. Rappresenta una festa dell’anima, una piattaforma di cambiamento e formazione, un ponte tra cultura e umanità. Sia che tu sia un volontario, un artista, un curioso o un sostenitore, c’è spazio per te.



Servizio Studio Aperto Smile Clown Festival 2024

