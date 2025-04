Serrala als 'Niche Player' eingeordnet im 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Accounts Payable Applications Report

Serrala als „Niche Player“ im 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Accounts Payable Applications eingeordnet – gute Nachrichten für KI-gestützte AP-Innovation

Wir haben unser Wissen über die Automatisierung von Kreditorenprozessen in SAP in unsere ERP-agnostische Lösung Alevate AP integriert.” — Matthew Pitcher, Director of Product for AP at Serrala.

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, April 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Serrala, globaler Pionier für die Automatisierung von Finanzprozessen, wurde als Nischen-Anbieter („Niche Player“) im Report Gartner Magic Quadrant for Accounts Payable Applications anerkannt. Dank dieser Anerkennung wird einmal mehr deutlich, dass Serrala mithilfe neuester KI-Innovation das Beste aus Kreditorenprozessen (auch: AP, Accounts Payable) für Unternehmen weltweit herausholt.Nach Gartner nutzen AP-Anwendungen „eine einzige Plattform mit Automatisierungseigenschaften und prädiktiven Fähigkeiten für die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen, Vereinfachungen im Zahlungsverkehr sowie für die Verwaltung von Lieferantenstammdaten. CFOs können diese Studie zur Bewertung von Anbietern nutzen, die die digitale Transformation von Kreditorenprozessen ermöglichen.“„Für uns wird mit dieser Anerkennung deutlich, dass Alevate AP genau das liefert, wofür es entwickelt wurde: die Unterstützung globaler Unternehmen mit dem richtigen Mix aus Intelligenz, Flexibilität und Skalierbarkeit.“ sagt Rami Chahine, Chief Product and Technology Officer bei Serrala. „Dank jahrzehntelanger Erfahrung und einem cloud-nativen Ansatz sind wir in der Lage, die Probleme von komplex strukturierten Unternehmen realistisch einzuordnen und zu lösen. Durch den Einsatz KI-gesteuerter Innovationen und ERP-unabhängiger Lösungen erzeugen wir greifbare Resultate für unsere Kunden.“„Wir sind stolz darauf, im allerersten Gartner Magic Quadrant Report, der sich ausschließlich auf Kreditorenprozesse fokussiert, ausgezeichnet worden zu sein.“ sagt Matthew Pitcher, Director of Product for AP bei Serrala. „Wir haben unser Wissen über die Automatisierung von Kreditorenprozessen in SAP in unsere ERP-agnostische Lösung Alevate AP integriert. Sie beinhaltet eine KI-gestützte Dokumentenverarbeitung, hochkonfigurierbare Workflows, die Integration von Microsoft Teams sowie fortschrittliche Analytik-Fähigkeiten, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Kreditorenprozessen zu erhöhen, die Zahlungseffizienz zu maximieren und schließlich das Working Capital zu optimieren.“Alevate AP ist Teil von Serralas Gesamtpaket, das Finanzexperten mithilfe KI-gestützter Prozesse und Echtzeit-Daten stärkt und dabei die volle Wirkung des CFO-Teams im Unternehmen entfaltet. Durch die Automatisierung komplexer Finanzprozesse und die Bereitstellung transparenter Einblicke ermöglichen wir Finanzleitern und ihren Teams, bessere Entscheidungen selbstsicher zu treffen. Wir orientieren uns an Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit als unsere richtungsweisenden Ideale und werden auch weiterhin die Grenzen der Finanzautomatisierung überschreiten, um Sie auf die nächste Stufe der Effizienz und Exzellenz zu begleiten.Erfahren Sie mehr über Alevate AP, klicken Sie hier Gartner, Magic Quadrant for Accounts Payable Applications, Mike Helsel, Miles Onafowora,, et al., 19. März 2025GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.DisclaimerGartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.Über SerralaSerrala ist ein globaler Marktführer in der Automatisierung von Finanzprozessen. Unsere preisgekrönten Lösungssuiten beseitigen manuelle Arbeitsschritte, Fehler und Unsicherheiten aus allen mit dem Working Capital verbundenen Prozessen: Von Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Cashflow Management bis hin zu Treasury.Tausende Unternehmen weltweit vertrauen Serralas KI-gestützter Suite zur Finanzautomatisierung bei der Optimierung des Working Capital, der Generierung von Echtzeit-Ergebnissen und dem Erreichen operativer Exzellenz – durch leistungsstarke Ingenieurskunst und nahtlose Integrationen.Wir helfen CFO-Abteilungen seit über 40 Jahren dabei, zu wachsen, bessere Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Finanzerfolge zu erreichen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.