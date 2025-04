Die führenden globalen Marken für DEI- und Nachhaltigkeits-Kommunikation – Onclusive Medien- Influence Report 2025

Onclusive Medien- Influence Report 2025

Onclusive stellt den Global DEI & Sustainability Media Score 2025 vor, der die einflussreichsten Marken identifiziert, die DEI und Nachhaltigkeit prägen.

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, April 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Onclusive, ein führendes Unternehmen für Medienintelligenz und Kommunikationstools, hat seinen Global DEI & Sustainability Media Score 2025 vorgestellt, der die einflussreichsten Marken identifiziert, die Gespräche rund um Diversität, Gleichstellung, Inklusion (DEI) und Nachhaltigkeit prägen. Der Bericht analysiert die Medienberichterstattung und Markenwirkung und hebt die Unternehmen hervor, die durch strategische Kommunikation und Unternehmensverantwortung bedeutende Veränderungen vorantreiben.

Die Ergebnisse unterstreichen die wachsende Rolle der Unternehmensmedienpräsenz bei der Verstärkung von Verpflichtungen zu sozialen und ökologischen Auswirkungen. Marken, die ihre Botschaften erfolgreich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen in Einklang bringen, verbessern nicht nur ihr Image, sondern setzen auch neue Maßstäbe für die Führung in der Branche.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht:

Branchenführer: Die führenden Marken haben DEI- und Nachhaltigkeitsnarrative erfolgreich in ihr Unternehmensstorytelling integriert und beeinflussen die Medienwahrnehmung auf globaler Ebene.



Regionale Vorreiter: US-Marken dominieren weiterhin den Nachhaltigkeitsdiskurs, während europäische und asiatische Marken zunehmend Führungsrollen in der DEI-orientierten Medienwirkung übernehmen.



Sektor-Höhepunkte: Mode, Technologie und Konsumgütersektoren stehen an vorderster Front, mit Marken wie SAP und Bosch, die signifikante Sichtbarkeit und Wirkung erzielen.

„Onclusives neueste Analyse untersucht den Einfluss von Marken, die eine klare und authentische Kommunikation rund um DEI und Nachhaltigkeit priorisieren, im Vergleich zu denen, die dies in einem zunehmend komplexen politischen und medialen Umfeld nicht tun“, sagte Jennifer Roberts, CMO bei Onclusive.„ Dieser Bericht bietet wertvolle Einblicke, wie führende Unternehmen globale Gespräche prägen und neue Standards für die Kommunikation von Unternehmensverantwortung setzen.“

Die Studie von Onclusive konzentriert sich auf 50 Unternehmen, die in der Liste der World Brand Lab 500 der einflussreichsten Marken 2024 vertreten sind. Wir analysieren, wie effektiv jede Marke ihre DEI- und Nachhaltigkeitspolitiken in den Medien kommuniziert, indem wir die Medienwahrnehmung untersuchen. Unsere Bewertung zeigt eindeutig das Maß, in dem jede Marke die öffentliche Wahrnehmung in sozialen und Mainstream-Medien beeinflusst – speziell im Kontext von DEI und Nachhaltigkeit.

Diese Analyse bewertet Unternehmen nicht basierend auf der tatsächlichen Qualität ihrer DEI-Politiken oder Nachhaltigkeitspraktiken. Stattdessen wird untersucht, wie effektiv Marken ihre Politiken und Initiativen kommunizieren und wie sie in den Medien wahrgenommen werden. Dies spiegelt die starke Wirkung wider, die die Kommunikationsfunktion auf diese ausgewählten Marken hatte.

Da sich die Erwartungen der Verbraucher ändern und regulatorische Anforderungen steigen, ist es entscheidend, zu verstehen, wie Mediennarrative die Markenwahrnehmung prägen. Onclusive’s Global DEI & Sustainability Media Score bietet einen evidenzbasierten Ansatz zur Messung des Markeninflusses und zur Identifizierung bewährter Praktiken für Kommunikationsstrategien.

Um den vollständigen Bericht herunterzuladen und zu sehen, wo Ihre Marke rangiert, besuchen Sie bitte https://hubs.li/Q03fgkMF0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.