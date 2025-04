Il report 'Brand Influence' incorona Prada regina della sostenibilità e rivela tendenze globali di politiche DEI

Copertina del report Brand Influence di onclusive I brand che hanno avuto il maggiore impatto nei media nel comunicare il loro impegno nella sostenibilità

Analisi approfondita su media e social media rivela dinamiche globali e italiane di politiche DEI e sostenibilità nei media

Siamo orgogliosi dei successi dei brand italiani. Il report evidenzia che l'impatto politico su temi come DEI e sostenibilità non è ancora evidente sui media. Onclusive monitorerà tali sviluppi.” — Francesco Turco, Marketing Manager SEU

MILANO, ITALY, April 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Onclusive, uno dei leader mondiali nelle soluzioni di media intelligence, ha pubblicato il suo nuovo report "Classifica Brand Influence", un'analisi approfondita dei 500 brand più influenti al mondo. L'analisi è stata condotta sui media tradizionali e sui social media, sviluppando uno score basato su metriche chiave come numero di menzioni, portata e sentiment. Il report assegna tre punteggi distinti ai brand: influenza mediatica globale, influenza mediatica in politiche DEI (Diversità, Equità e Inclusione) e influenza mediatica in sostenibilità, creando così classifiche globali e specifiche per mercato.

Prada eccelle nella sostenibilità, l'Italia brilla nel fashion e nell'automotive

Il report rivela che Prada si posiziona al secondo posto nella top ten dei brand con maggiore impatto mediatico sulla sostenibilità, ottenendo un punteggio di 89/100. Un risultato eccezionale che conferma l'impegno del brand verso pratiche sostenibili e la sua capacità di comunicarle efficacemente.

A livello di mercato italiano, la classifica è dominata da brand di prestigio nei settori fashion, lifestyle e automotive: Gucci, Prada, Martini, Bottega Veneta, ENI, Ferrari, Bulgari, Fiat, Max Mara e Assicurazioni Generali.

DEI: predominanza USA nonostante i cambiamenti politici e le pressioni

A livello globale, la classifica DEI vede una forte predominanza di brand americani, nonostante le pressioni politiche dell'attuale amministrazione statunitense, che mirano a far abbandonare alle aziende le politiche di Diversità, Equità e Inclusione. Tuttavia, il report evidenzia che, almeno per quanto riguarda l'impatto mediatico, queste pressioni non si sono ancora tradotte in un calo significativo della visibilità e dell'importanza attribuita alle politiche DEI delle aziende americane. Il report analizza come le politiche DEI di 7 brand leader (Meta, Microsoft, Google, Amazon, Cisco, Apple e Coca-Cola) dimostrino una resilienza mediatica, nonostante le sfide politiche.

La voce di Onclusive

"Siamo orgogliosi di vedere i brand italiani eccellere in questa classifica, in particolare in settori chiave per la nostra economia come la moda e l'automotive", dichiara Francesco Turco, Marketing Manager Sud Europa di Onclusive. "Il report evidenzia anche come l'impatto dei cambiamenti politici su temi come DEI e sostenibilità non sia ancora pienamente visibile sui media tradizionali e sui social media. Onclusive continuerà a monitorare attentamente questi sviluppi per fornire ai marketer insight preziosi e aggiornati".

Approfondimenti dal report

Il cambiamento della strategia di comunicazione DEI: il report analizza come i brand leader stanno adattando il loro approccio in risposta alle nuove politiche.

Misurazione dell'efficacia della comunicazione DEI: il "Punteggio Media DEI" di Onclusive valuta l'impatto della comunicazione DEI dei brand sui media.

Analisi dei diversi approcci dei brand: il report confronta le strategie di comunicazione di brand come Meta, Microsoft, Google, Amazon, Cisco, Apple e Coca-Cola.

Importanza della trasparenza e dell'autenticità: il report sottolinea come la comunicazione ponderata e strategica sia fondamentale per preservare la reputazione del brand.

Scarica il report completo

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.