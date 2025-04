Alcatel-Lucent Enterprise startet Gen AI Chatbot ALIE, um Effizienz von Partnern und Mitarbeitern zu steigern

KORNWESTHEIM, GERMANY, April 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , führender europäischer Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, stellt ab sofort seinen innovativen generativen KI-Chatbot ALIE den weltweiten Vertriebspartnern und Mitarbeitern zur Verfügung.Der ALIE-Chatbot wird von PythiALE, der eigenständig entwickelten generativen KI-Engine von Alcatel-Lucent Enterprise, angetrieben und kann auf Anfragen effektiv und ähnlich wie ein Mensch reagieren. Er unterstützt Unternehmen in einer Vielzahl von Bereichen, steigert die Effizienz und reduziert Informationssilos. Der Zugang zum Chatbot erfolgt über Rainbow™ , die cloudbasierte Kommunikationsplattform von ALE.Seit der Integration von ALIE in die eigenen Arbeitsabläufe hat ALE einen Rückgang der Anrufe bei Supportmitarbeitern um 50 Prozent verzeichnet. Dies zeigt, dass Vertriebspartner eine beträchtliche Anzahl von Problemen über den Chatbot lösen können.Zu den Funktionen von ALIE gehören:- Rund-um-die-Uhr-Support: ALIE kann Produktbestellungen verfolgen, technische Fragen beantworten, über Lagerbestände Auskunft erteilen und allgemeinen Support leisten. Dadurch reduziert ALIE die Wartezeit für den Kundensupport und optimiert gleichzeitig die Effizienz der ALE-Abläufe. Benutzer können Support-Tickets auch interaktiv erstellen, aktualisieren und lesen sowie sich für den Erhalt von Benachrichtigungen über den Fortschritt ihrer Anfrage anmelden. Ist ein Eingreifen menschlicher Support-Mitarbeiter erforderlich, benachrichtigt ALIE diese.- Conversational-Schnittstelle: Anwender erhalten personalisierte Antworten auf ihre Anfragen in der Sprache, in der sie gestellt werden, da ALIE in der Lage ist, Dokumente in mehreren Sprachen zu durchsuchen und die Antwort in dieselbe Sprache zu übersetzen, in der sie gestellt wurde. Er erkennt Fehler wie Tippfehler, Synonyme und Rechtschreibfehler, wodurch er mit den Anwendern in einer menschenähnlichen Art kontextbezogen interagieren kann.- Dokumentensuche: ALIE kann in öffentlich zugänglichen technischen Dokumentationen zu ALE-Produkten recherchieren, um eine auf die Frage des Benutzers zugeschnittene Antwort zu geben. Für Mitarbeiter kann ALIE auch die interne Dokumentation des Unternehmens anfordern, um das Onboarding neuer Mitarbeiter zu vereinfachen und bereichsspezifische Informationen besser zu finden.- Maschinelles Lernen: ALIE setzt fortschrittliches Maschinelles Lernen ein: Jede Interaktion macht ihn intelligenter und Prozesse nach und nach effizienter.- Erhöhte Sicherheit: ALIE wird in Übereinstimmung mit strengen Datensicherheitspraktiken entwickelt und folgt den Normen ISO 27001 und ISO 9001, was hohe Compliance und Schutz gewährleistet. Die Lösung ist außerdem DSGVO-konform und entspricht dem EU AI Act. Personenbezogene Daten werden korrekt verarbeitet. ALIE wird in einem europäischen AWS-Rechenzentrum gehostet, wobei das Prinzip der geringsten Privilegien angewendet wird, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Daten in den ALIE-Datenbanken sind im Ruhezustand verschlüsselt, wobei automatische, geplante Sicherungen Datenverluste verhindern.„Mit unserem Gen AI Chatbot ALIE erhalten unsere Partner ein leistungsfähiges Tool für einen effizienteren Kundenservice. Wir streben danach, innovative und effektive Dienstleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse unserer Partner zugeschnitten sind. ALIE bietet eine neue Art an Support und gewährleistet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit“, sagt Jonathan Hollebeque - Head of business applications and digital transformation, Alcatel-Lucent Enterprise.Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- und Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen und Branchen ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit, begrenzte Umweltauswirkungen und erfüllen in vollem Umfang die Datenschutzanforderungen von Organisationen und Einzelpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung und bietet Technologielösungen, die der Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zugutekommen.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht. Mit Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit bietet Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus.Kontakt für MedienanfragenKatrin PfeifferALE Deutschland GmbHkatrin.pfeiffer@al-enterprise.comAgenturkontakt:Arno Laxy/Johannes MangerSympra GmbH (GPRA), Agentur für Public Relationsale@sympra.de, 0711 / 9 47 67 0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.