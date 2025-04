Altezza Travel lanzará una Guía Ética para Subir al Monte Kilimanjaro

Kilimanjaro Porters

Altezza Travel lanzará una guía ética para escalar el Kilimanjaro y promover prácticas sostenibles frente a desafíos turísticos crecientes

MOSHI, KILIMANJARO, TANZANIA, April 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Altezza Travel, un operador de escalada en el Monte Kilimanjaro con sede en Tanzania, ha anunciado la preparación de una guía ética para subir al Kilimanjaro. Según el Ministerio de Turismo de Tanzania, se espera un récord de +60.000 escaladores en 2025. La guía tiene como objetivo promover prácticas sostenibles y responsables en las ascensiones.

Subir el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, ha enfrentado crecientes desafíos éticos debido al rápido crecimiento del turismo. Problemas como los porteadores mal remunerados, las condiciones de trabajo poco seguras, la degradación ambiental por la basura y el hacinamiento, y los beneficios financieros mínimos para las comunidades locales han generado preocupaciones globales.

Agness Mkumbo, experta en Kilimanjaro de Altezza Travel, explica: “Más trekkers buscan destinos y operadores que respeten el medio ambiente y apoyen a las comunidades locales. Sin embargo, muchos no entienden completamente la palabra “sostenibilidad”. En el Kilimanjaro, se reduce a tres cosas simples: mantener la montaña limpia, garantizar salarios justos para los trabajadores y apoyar la economía local.”

A pesar de las discusiones en la industria sobre ascensiones éticas, actualmente no existe un código de prácticas unificado. Como miembro de la Organización Mundial del Turismo de la ONU, certificado por Travelife, y el operador más grande en el Kilimanjaro con 10 años de experiencia, Altezza Travel está listo para desarrollar pautas prácticas. La próxima guía recomendará elegir operadores que sean miembros del Kilimanjaro Porters Assistance Project (KPAP).

“Muchos operadores económicos recortan costes para reducir gastos totales. Formar parte de KPAP demuestra que una empresa proporciona salarios justos, comidas calientes y equipo seguro para sus guías y porteadores,” explica Mkumbo. “Algunas empresas ponen excusas para no unirse a KPAP, pero la membresía es gratuita y simplemente requiere que el personal sea tratado justamente.

La guía también alentará a los escaladores a reservar directamente con operadores locales en lugar de agencias extranjeras, ayudando a asegurar que los ingresos del turismo permanezcan en Tanzania. Estos ingresos apoyan directamente infraestructura esencial como escuelas, hospitales y carreteras.

En febrero de 2025, Altezza Travel fue reconocida como el mayor contribuyente de impuestos en la región del Kilimanjaro en todas las industrias. “Nuestro negocio es 100% tanzano”, enfatizó Mkumbo. “Nos enorgullece decirles a nuestros clientes que cada dólar gastado con nosotros permanece en el país.”

Una vez completada, Altezza Travel colaborará con el Kilimanjaro Porters Assistance Project para promover la guía entre los futuros visitantes.

“Todos compartimos los mismos objetivos”, agregó Mkumbo. “Nuestra esperanza es que otros operadores turísticos adopten estas pautas, ayudando a establecer prácticas consistentes y éticas en toda la comunidad de montañistas del Kilimanjaro.”

