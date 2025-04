1100 MILLIARDS D'EUROS DE L’ALLEMAGNE JUSQU'A L’UKRAINE POUR LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE

Europe Industry and Digital Transformation

LA VALLEE DU DANUBE EST UN DES PLUS VASTES BASSINS INDUSTRIELS AU MONDE. LE PROGRAMME EUROPEEN «INTERREG DANUBE» ACCELERE LA TRANSFORMATION DU CONTINENT.

70 % des projets de transformation échouent, faute de méthodes et d’outils adaptés” — Source : McKinsey

PARIS , FRANCE, April 1, 2025 / EINPresswire.com / -- L'URGENCE DE LA TRANSFORMATION EN EUROPE :Parce que son bassin versant traverse 19 pays, la vallée du Danube est à la fois le plus international et l’un des plus vastes bassins industriels au monde.Le programme Européen INTERREG Danube relie des milliers d’entreprises, et plus de 100 institutions et partenaires technologiques pour créer un des grands réacteurs du « bond en avant » de la transformation industrielle et numérique du continent initiées par les politiques européennes face à la pression internationale.Avec 200 milliards d’euros d'investissements annoncés pour le digital, 800 pour la réindustrialisation, et 109 pour l’IA (en France), l’Europe accélère sa transformation industrielle et technologique.Au total, Commission européenne et États membres mobilisent plus de 1100 milliards d’euros. L’effet de levier sur l’investissement privé ne se fera certainement pas attendre.LE DEFI DES TRANSFORMATIONS A GRANDE ECHELLE : 70% D’ECHECMcKinsey révèle que 70 % des projets de transformation échouent, faute de méthodes modélisées et d’outils pour piloter et mesurer l’impact. Bien que stratégiques, ces projets sont difficiles à industrialiser.Le défi européen : se transformer à grande échelle… ou se faire dépasser ?Sur le terrain, institutions publiques et entreprises jonglent avec des chantiers multiples de transformation (digital, cybersécurité, RSE, IA…) difficiles à articuler. À ces résultats souvent mitigés s’ajoutent les contraintes réglementaires qui finissent au total par décourager les parties prenantes et affaiblir la capacité de transformation. Si l’investissement semble indispensable pour relever le défi de la transformation et combler le retard européen, l’absence d’outil intelligent et adapté met ce type de projet à risque.PROGRAMME INTERREG : 2 800 KM DE TRANSFORMATION EUROPEENNELe programme INTERREG est un projet de transformation industrielle et numérique ambitieux propulsé par la Commission européenne et les États membres. Il coordonne et pilote 105 institutions, chambres d’industrie, parcs technologiques, high tech… pour soutenir concrètement la transformation de milliers entreprises, de l’Allemagne à l’Ukraine, sur les 2 800 km et les 19 pays du bassin du Danube.L’INTERREG Danube connecte ainsi de nombreuses filières industrielles stratégiques comme l’industrie minière, la métallurgie, la chimie, l’agriculture… soit plus de 40 millions de tonnes de fret annuel.Un véritable « réacteur » pour la transformation intelligente et intersectorielle des PME-PMI vers l'industrie du futur (Industrie 4.0…).LA FRENCH TECH AU CŒUR DE L’ACCELERATION EUROPEENNEConscients des problématiques d’industrialisation et de mesure d’impact des projets de transformation, les Coordinateurs Européens de l’INTERREG ont voulu changer la donne et trouver la solution pour accélérer et contrôler le pilotage simultané de la transformation de milliers d’entreprises.C'est dans ce contexte que DATAMENSIO , la plateforme française de pilotage et de mesure d’impact des projets de transformation assistée par l’IA, annonce son adoption par plusieurs consortiums européens, dont l’INTERREG Danube.L’INTERREG dispose à présent d’un levier technologique fiable, 100 % européen et innovant pour industrialiser et rationnaliser l’action publique et concrétiser à grande échelle sa politique de renforcement des processus de transformation des entreprises du plus international des bassins industriels au monde.A PROPOS DE DATAMENSIODATAMENSIO est la première plateforme universelle d’audit et de pilotage des tous les projets de transformation et de mise au normes de l’entreprise, assistée par l’IA et la Data.Web : https://www.datamensio.com

