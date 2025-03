Sanadores Argentinos: Empoderando la sanación holística y el bienestar a través del conocimiento, la conexión y la accesibilidad.

El programa fortalece la comunidad holística argentina, ofreciendo visibilidad y apoyo a profesionales en todo el país.

The Ambassador Program honors those already doing the work — we’re just giving them tools to go further.” — Gib Bassett

BUENOS AIRES, CABA, ARGENTINA, March 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tras su lanzamiento inicial a principios de este año, Sanadores Argentinos, la primera plataforma digital de bienestar holístico con inteligencia artificial en Argentina, anuncia el lanzamiento de su nuevo Programa de Embajadores. Esta iniciativa busca activar la conciencia desde las bases, fortalecer la comunidad entre terapeutas y brindar visibilidad a quienes se dedican a la sanación holística en todo el país.

En solo unos meses, Sanadores Argentinos ha recibido inscripciones de profesionales de todo el país—desde Buenos Aires hasta Salta—representando disciplinas como Reiki, biomagnetismo, terapia floral, sabiduría ancestral y sanación emocional. El Programa de Embajadores es el siguiente paso para apoyar a estos profesionales, muchos de los cuales nunca habían tenido presencia digital.

“El Programa de Embajadores tiene que ver con el empoderamiento,” dijo el fundador Gib Bassett. “Queremos brindar herramientas que permitan a los sanadores representar su trabajo, conectar más profundamente con sus comunidades y ayudar a cambiar la percepción de la sanación holística: de algo marginal a algo fundamental.”

Los embajadores recibirán productos promocionales gratuitos para su difusión local y en redes sociales, recursos digitales y acceso prioritario a nuevas funciones de la plataforma. Si bien el rol es voluntario, está pensado para honrar a quienes ya vienen actuando como puentes y educadores en sus comunidades.

Terapeutas de todo el país han expresado su gratitud por contar finalmente con una plataforma que refleja sus valores y visibiliza su trabajo. Uno de ellos comentó que "nunca había sido encontrable en línea" antes de sumarse. Otro señaló que, por primera vez, su oferta terapéutica se sentía "parte de un movimiento más amplio, y no solo un esfuerzo individual."

A diferencia de países como Estados Unidos o Brasil, Argentina ha carecido durante mucho tiempo de un espacio centralizado y tecnológico para el bienestar holístico, a pesar de su reconocimiento internacional en prácticas alternativas. Sanadores Argentinos llena ese vacío ofreciendo estructura y visibilidad a una comunidad históricamente dispersa y fuera del entorno digital.

Este apoyo llega en un momento crítico. Argentina atraviesa profundos desafíos económicos y el acceso a la salud convencional se ha vuelto más difícil. Los hospitales públicos están saturados y la atención privada es cada vez más inaccesible. En este contexto, muchas personas están recurriendo a alternativas holísticas, más accesibles y comunitarias. Sanadores Argentinos permite que los profesionales del sector se mantengan visibles y disponibles en un momento de necesidad nacional.

En el corazón de la plataforma está KalikAI, un chatbot impulsado por inteligencia artificial que guía a los usuarios a través de una conversación de autoexploración. Los visitantes describen sus metas físicas, emocionales o espirituales, y KalikAI sugiere caminos terapéuticos relevantes, basados en prácticas argentinas. Por ejemplo:

Usuario: Quisiera mejorar mis relaciones personales.

KalikAI: Es una intención muy valiosa—gracias por compartirla. En Argentina, muchas personas recurren a enfoques holísticos como la meditación, la terapia emocional o incluso la sabiduría ancestral para profundizar los vínculos afectivos.

¿Buscás sentirte más comprendido, comunicarte mejor o tal vez reconstruir la confianza con alguien en particular?

Usuario: Creo que solo quiero sentirme más conectado emocionalmente con mi pareja. A veces siento que estamos distantes, incluso cuando estamos juntos.

KalikAI: Según lo que compartiste, las prácticas de mindfulness podrían ser especialmente útiles. Ayudan a fomentar la presencia, la empatía y la regulación emocional. Puedo orientarte para aprender más—o incluso sugerirte un/a terapeuta de confianza en tu zona que se especialice en este enfoque. ¿Te gustaría?

A través de este tipo de guía intuitiva, los usuarios no solo aprenden sobre métodos holísticos, sino que son acompañados de manera respetuosa hacia terapeutas afines a sus necesidades.

“Nuestra misión es apoyar a quienes se dedican a sanar,” agregó Bassett. “El Programa de Embajadores es otra forma de tender ese puente.”

Quienes estén interesados en formar parte del programa o sumarse al directorio pueden ingresar a:

https://sanadoresargentinos.com/embajadores

Consultas de prensa: gib.bassett@SanadoresArgentinos.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.