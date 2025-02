SanadoresArgentinos.com se lanza: Una nueva guía digital para el bienestar holístico en Argentina

Sanadores Argentinos: Empoderando la sanación holística y el bienestar a través del conocimiento, la conexión y la accesibilidad.

SanadoresArgentinos.com es una nueva plataforma digital que conecta a los usuarios con prácticas de sanación holística en Argentina.

SanadoresArgentinos.com cierra la brecha entre quienes buscan bienestar y los sanadores holísticos, haciendo la sanación alternativa más accesible con IA.” — Gib Bassett

BUENOS AIRES, ARGENTINA, February 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Argentina SanadoresArgentinos.com, una nueva plataforma en línea dedicada al bienestar holístico, se lanza oficialmente hoy, ofreciendo un recurso digital innovador para quienes exploran prácticas de sanación alternativa en Argentina.

Creado por Gib Bassett, SanadoresArgentinos.com conecta a los usuarios con las diversas tradiciones de terapias holísticas en Argentina, desde Reiki y meditación hasta sanación energética y remedios herbales. La plataforma ofrece a quienes buscan métodos holísticos una forma gratuita y natural de explorar enfoques que puedan ajustarse mejor a sus necesidades.

En el corazón de la plataforma está KalikAI, un chatbot impulsado por inteligencia artificial, inspirado en la diosa Kali, símbolo de empoderamiento y renovación. KalikAI está entrenada con un extenso corpus de información sobre prácticas holísticas y guía a los usuarios a través de una serie de preguntas para identificar los métodos más adecuados para ellos.

"Argentina tiene una profunda tradición de sanación holística, pero muchos practicantes aún dependen del boca a boca para llegar a las personas que necesitan sus servicios. Al mismo tiempo, muchas personas interesadas en el bienestar holístico no saben qué métodos pueden beneficiarlos o cómo encontrar al practicante adecuado. SanadoresArgentinos.com cierra esta brecha utilizando IA para hacer que la exploración de prácticas holísticas sea intuitiva, accesible y personalizada", dice Bassett.

Aunque Bassett no es un practicante holístico, su experiencia en plataformas impulsadas por IA y comunidades digitales lo inspiró a crear una solución tecnológica que beneficie tanto a quienes buscan bienestar como a los profesionales holísticos. Al aplicar IA a un ámbito que tradicionalmente ha dependido de recomendaciones personales o del boca a boca, SanadoresArgentinos.com abre nuevas formas para que las personas descubran y se conecten con opciones de sanación holística.

Un portal digital para el bienestar

SanadoresArgentinos.com ofrece a los visitantes:

• Orientación personalizada – KalikAI proporciona sugerencias adaptadas a cada usuario según sus necesidades.

• Conocimiento holístico – Aprende sobre las tradiciones de bienestar en Argentina, desde la meditación hasta la sanación energética indígena.

• Una manera de encontrar al sanador adecuado – KalikAI introduce a los usuarios a métodos holísticos relevantes y, con el tiempo, podrá sugerirles profesionales cuyos servicios se alineen con sus necesidades.

Ayudando a los practicantes a hacer crecer su negocio

SanadoresArgentinos.com no solo sirve a quienes buscan bienestar, sino que también apoya a los practicantes holísticos a expandir su alcance y hacer crecer su práctica. Bassett observó que muchos sanadores tienen poco tiempo o experiencia en la promoción de sus servicios, lo que es crucial para construir un negocio exitoso.

Al completar un Perfil de Practicante en el sitio web, los sanadores pueden ayudar a KalikAI a conectarlos con personas que buscan activamente su experiencia, asegurando que las personas adecuadas encuentren los servicios correctos en el momento adecuado. Esto no es solo un directorio, es una forma inteligente de conectar a los practicantes con clientes potenciales ya interesados en sus métodos.

Además, los practicantes están invitados a compartir sus conocimientos y experiencias en Voces Holísticas, el blog del sitio dedicado a perspectivas profesionales sobre la sanación holística. Esta iniciativa eleva su visibilidad, fortalece su credibilidad y les ayuda a consolidar su presencia en Argentina.

"Al amplificar las voces de los practicantes, sin importar su especialización o años de experiencia, y ayudarlos a llegar a más clientes, no solo apoyamos a los sanadores individuales, sino que también fortalecemos la comunidad del bienestar holístico en Argentina", dice Bassett.

SanadoresArgentinos.com es una iniciativa independiente y basada en la comunidad, diseñada para expandir el conocimiento, el acceso y las oportunidades económicas dentro del ecosistema de sanación holística en Argentina.

Consultas de prensa y colaboraciones

Para entrevistas, alianzas o más información, contacta:

• SanadoresArgentinos@gmail.com

• SanadoresArgentinos.com

Logos e imágenes en alta resolución disponibles bajo solicitud.

