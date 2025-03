Estas son las zonas más peligrosas para accidentes de tránsito en Manhattan

Estas son las zonas con mayores accidentes de tránsito en Manhattan

Manhattan es uno de los distritos más transitados de Nueva York, por lo que los accidentes de tránsito son frecuentes. Estas son las zonas más peligrosas.

Los casos millonarios que se ganan frente a las aseguradoras son los que tienen más y mejor información. Testigos, imágenes, reportes médicos y todo lo que pueda aportar a la verdad y reparación” — Mitchell Proner

NEW YORK, NY, UNITED STATES, March 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Manhattan, el corazón económico y cultural de la ciudad de Nueva York, es una de las zonas más transitadas y congestionadas del mundo. Asimismo, en algunas de sus intersecciones y avenidas se presentan —anualmente— cientos de accidentes de tránsito.A partir de los datos suministrados por el Departamento de Transporte de Nueva York, la firma Abogados de Confianza , que se dedica a los casos de accidentes y lesiones personales en la ‘Gran Manzana’, identificó las zonas con mayor índice de accidentes de tránsito en Manhattan. Según los datos oficiales, los sectores con mayor accidentalidad en el distrito de Manhattan, Nueva York, son:- Canal Street y Broadway: En el barrio de Soho, esta intersección presenta un alto riesgo debido al tráfico denso de turistas, camiones de carga y automóviles- Houston Street y Lafayette Street: Una vía ancha que permite altas velocidades, aumentando la probabilidad de colisiones con ciclistas y peatones- Third Avenue y East 14th Street: En las inmediaciones de Union Square, el flujo de autobuses, ciclistas y peatones hace que esta intersección sea especialmente peligrosa- Lexington Avenue y East 60th Street: La congestión vehicular en esta zona eleva el riesgo de colisiones entre taxis, autos particulares y peatonesWest 42nd Street y Eighth Avenue: La cercanía a Times Square convierte a esta intersección en un punto crítico de accidentes de tránsito¿Qué hacer al sufrir un accidente de tránsito en Manhattan?Para los Abogados de Confianza, si una persona se ve involucrada en un accidente de tránsito en Manhattan, es fundamental actuar de inmediato para proteger su salud y derechos legales. La primera recomendación es verificar el estado de salud del implicado y contactarse con las autoridades médicas y de policía.Luego, para lo relacionado a la reclamación ante los seguros por lesiones personales, es vital tomar fotos y videos y recolectar todo tipo de información relevante. “Esto es lo que diferencia un buen caso a uno malo: los casos millonarios que se ganan frente a las aseguradoras son los que tienen más y mejor información. Testigos, imágenes, reportes médicos y todo lo que pueda aportar a la verdad y reparación”, afirma Mitchell Proner, abogado con más de 35 años de experiencia en este tipo de pleitos judiciales, que además hace énfasis en que “independientemente de su estatus migratorio, las personas no deben temer a la policía o a las facturas médicas. El derecho a recibir una indemnización es para todos”.¿Cómo funcionan los seguros en accidentes de tránsito en Nueva York?El estado de Nueva York opera bajo un sistema de seguro “no-fault” (sin culpa), lo que significa que cada conductor presenta su reclamación ante su propia aseguradora, independientemente de quién haya causado el accidente. Sin embargo, este sistema tiene limitaciones y no siempre cubre todos los gastos asociados con una lesión grave.De acuerdo con los Abogados de Confianza, un seguro “no-fault” cubrirá los gastos médicos esenciales, incluyendo la rehabilitación y terapia, además de la pérdida de ingresos debido a los accidentes, pero no será suficiente para gastos asociados a lesiones graves (como fracturas, discapacidad permanente o muerte), o para daños por dolor y sufrimiento. “Por eso se hace necesario tener un acompañamiento jurídico experto, porque en muchos casos el seguro propio no es suficiente”, agrega Proner.Recomendaciones para obtener la mejor compensación después de un accidente de tránsitoSegún Mitchell Proner, existen estrategias clave para maximizar la compensación en un caso de accidente de tránsito. “Antes que nada, no se debe aceptar la primera oferta de la aseguradora, puesto que estas suelen intentar reducir sus pagos iniciales. Además, es clave seguir todas las recomendaciones médicas, evitar hablar directamente con los seguros y siempre contar con la compañía de un abogado especializado en lesiones personales”, concluye el jurista.Solo en 2021, se presentaron más de 97.000 accidentes de tránsito en la ciudad de Nueva York y sus cinco distritos. Seguir las recomendaciones del equipo jurídico de los Abogados de Confianza le permitirá a la ciudadanía afrontar de mejor manera un caso de colisión.

