Migrantes Indocumentados en Nueva York: Protegidos por la Ley en Casos de Accidentes

Los trabajadores indocumentados tienen derecho a reclamar por accidentes en Nueva York

Esto es lo que pasará con las demandas de lesiones personales en curso durante la administración de Trump.

“En las cortes, los casos de accidentes no van a cambiar para nada, los casos van a continuar”.” — Mitchell Proner

NEW YORK, NY, UNITED STATES, February 10, 2025 / EINPresswire.com / -- En medio de un clima de incertidumbre migratoria y temor entre las comunidades de inmigrantes, expertos en derecho de lesiones personales aseguran que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a buscar justicia si ha sufrido un accidente en Nueva York por culpa de alguien negligente. Además, reiteran que acudir a un hospital no debería poner en riesgo su situación migratoria, ya que los centros médicos no están obligados a reportar a las autoridades de inmigración.El abogado Mitchell Proner, líder de los Abogados de Confianza de Proner & Proner, una firma con más de 60 años de experiencia en lesiones personales, asegura que el sistema judicial de Nueva York protege a todas las víctimas de accidentes, sin importar su estatus migratorio. “En las cortes, los casos no van a cambiar para nada, los casos van a continuar”, enfatiza Proner.Esto significa que cualquier persona lesionada en un accidente podría presentar una demanda y buscar justicia. Sin embargo, algunos migrantes pueden enfrentar obstáculos adicionales, especialmente si deciden regresar a su país de origen mientras su caso sigue en curso.Proner subraya que “es más fácil demostrar las pruebas si la persona está en Nueva York”, ya que la recopilación de evidencia médica y legal es más accesible cuando el demandante permanece en el estado. Si el afectado es deportado o regresa a su país, el proceso puede complicarse debido a la dificultad de presentar documentación médica válida ante un tribunal estadounidense.Atención Médica sin Riesgo de DeportaciónUno de los principales temores entre los migrantes indocumentados es acudir al hospital tras un accidente por miedo a ser reportados a las autoridades migratorias. Sin embargo, Abogados de Confianza enfatiza que los hospitales y los servicios de emergencia no comparten información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Las leyes de Estados Unidos establecen que cualquier persona que necesite atención médica de emergencia debe recibirla sin importar su estatus migratorio. “No hay motivo para evitar ir al hospital si se ha sufrido un accidente”, recalca Proner.El acceso a la atención médica es crucial no solo para la salud de la víctima, sino también para fortalecer cualquier reclamo legal. Un informe médico detallado es una de las pruebas más importantes en una demanda por lesiones personales.La Importancia de la Permanencia en Nueva York durante el Proceso LegalSi bien es posible manejar casos con clientes que han regresado a sus países de origen, la presencia en Nueva York facilita el acceso a testimonios médicos, testigos y documentación relevante. Además, la compensación económica puede verse afectada si el demandante ya no reside en Estados Unidos.“El costo de vida de otros países suele ser mucho menor que en Nueva York. Por lo tanto, los abogados de la defensa pueden argumentar que la compensación debe ser menor”, explica Proner. Esto se debe a que los salarios y los gastos médicos pueden ser más bajos en los países latinoamericanos, lo que impacta el cálculo de los daños económicos.En casos de compensación laboral, la situación es aún más delicada. Este tipo de reclamos requieren pruebas de incapacidad laboral, las cuales deben ser respaldadas por médicos en Estados Unidos. Si un trabajador regresa a su país y busca atención médica allí, puede enfrentar dificultades para validar su reclamo ante la corte.Un Llamado a la Comunidad MigranteAbogados de Confianza es la división en español de la firma Proner & Proner, un bufete legal con más de 60 años de experiencia en casos de accidentes y lesiones personales en Nueva York. La firma se especializa en accidentes de tránsito accidentes de construcción , resbalones y caídas, y compensación laboral. Su equipo legal ofrece asesoramiento gratuito y representación con un enfoque humano, garantizando que cada cliente reciba la mejor defensa posible.Ante un clima migratorio incierto, es fundamental que los migrantes indocumentados sepan que tienen derechos y que hay leyes que los protegen. Abogados de Confianza insta a todas las personas que hayan sufrido un accidente en Nueva York a buscar asesoría legal de inmediato. No importa su estatus migratorio: pueden tener derecho a presentar una demanda, recibir atención médica y obtener una compensación justa por sus lesiones.

Soy indocumentado: ¿Las políticas de Trump pueden afectar mi caso de accidente en NY?

