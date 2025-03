DataArt desembarca en Chile con la adquisición de ACL Tech y acelera su crecimiento en América Latina

SANTIAGO, CHILE, March 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- DataArt, compañía global de ingeniería de software que desarrolla plataformas innovadoras de datos, análisis e inteligencia artificial, anunció hoy la adquisición de ACL Tech, una reconocida empresa de servicios de TI de Chile. Esta alianza permitirá a DataArt fortalecer su presencia en América Latina, reafirmando su compromiso con el desarrollo tecnológico en la región y posicionando a Chile como un polo clave de talento para la entrega de soluciones a escala global.

Chile se ha destacado como un referente tecnológico en la región, con talento altamente calificado y un ecosistema en crecimiento. Sin embargo, la ejecución de proyectos de gran escala, con altos niveles de exigencia técnica y regulatoria, sigue siendo un desafío para muchas compañías. DataArt, con su historial de colaboración con gigantes globales como AWS, GCP y Microsoft, aporta una oferta única al mercado chileno: soluciones tecnológicas robustas, escalables y con los más altos estándares de calidad e innovación.

ACL Tech, fundada en 1991, es una de las firmas más respetadas del país, con una sólida trayectoria en desarrollo de software, consultoría y staffing de TI. Con más de 1.000 proyectos exitosos y certificaciones ISO que demuestran su calidad y seguridad, la compañía se ha consolidado como un socio clave para clientes en América Latina y Estados Unidos.

La integración de ACL Tech permitirá a DataArt ofrecer un mayor valor a sus clientes en Estados Unidos y la región a través de su operación nearshore. Además, ACL Tech aporta una trayectoria comprobada en sectores clave como servicios financieros y retail, alineándose con la estrategia de negocios de DataArt y respaldando su crecimiento. Finalmente, esta alianza también refuerza la capacidad de la compañía para responder a la creciente demanda de soluciones avanzadas en datos e inteligencia artificial, al tiempo que impulsará el ecosistema tecnológico local con nuevas oportunidades para el talento y los clientes en la región.

"Esta integración es un gran paso para nosotros. ACL Tech aporta décadas de experiencia y relaciones sólidas con sus clientes, complementando perfectamente nuestras operaciones globales”, afirmó Eugene Goland, CEO de DataArt. “La incorporación de más de 500 profesionales altamente calificados, junto con su profundo conocimiento del mercado regional, refuerza nuestras capacidades y nos permite seguir entregando más valor a nuestros clientes. Nos alegra que el equipo directivo de ACL Tech continúe en la compañía y estamos entusiasmados por crecer juntos, aprovechando nuestras fortalezas en conjunto."

Marcos Mauro, VP Ejecutivo de Negocios para la región de América Latina, agregó: “Lo que más nos ha impresionado de esta alianza es cómo encajan nuestras culturas. Desde el primer día, quedó claro que compartimos valores fundamentales y una forma similar de trabajar con clientes, socios y equipos, convirtiéndose en sus aliados estratégicos, algo que va en línea con nuestra propia filosofía. A lo largo del proceso de negociación y due diligence, esta conexión solo se fortaleció, reafirmando nuestra certeza de que, juntos, podemos lograr grandes cosas.”

“Por más de tres décadas, hemos construido relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes” señaló por su parte Jorge Portus, CEO y Fundador de ACL Tech. “Ahora, al unirnos a DataArt, estamos entusiasmados por expandir nuestras capacidades y aprovechar su experiencia comprobada en datos, inteligencia artificial y otras áreas clave. Estamos seguros de que esta colaboración sumará valor a nuestros clientes actuales y nos permitirá seguir creciendo y ampliando nuestra presencia”.

El proceso de integración se llevará a cabo de manera estratégica, respetando la cultura y el conocimiento de ambas organizaciones. DataArt se compromete a garantizar la continuidad para sus empleados, clientes y socios, al tiempo que explora sinergias que impulsen el crecimiento y la innovación en la región.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.