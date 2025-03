Tehama qualifiée à l’Arrangement en matière d’approvisionnement SaaS pour accélérer l’adoption de l’IA au Gouv. Canadien

Un nouvel arrangement en approvisionnement permet aux ministères de déployer en toute confiance des enclaves de données infonuagiques pour l’IA et plus encore

« Nos enclaves sécurisées non seulement modernisent les opérations fédérales, mais elles offrent également des capacités essentielles en matière de gouvernance de l’IA »” — Paul Vallée

OTTAWA, ON, CANADA, March 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- – Tehama Technologies, un important fournisseur de solutions de cybersécurité et de travail à distance sécurisé, a annoncé aujourd’hui que sa plateforme infonuagique avancée – intégrant les enclaves de données sécurisées de Tehama – a été qualifiée dans le cadre d’un arrangement en matière d’approvisionnement en mode SaaS (Software as a Service) établi par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Cet arrangement facilitera l’adoption par les ministères et organismes fédéraux des services de Tehama afin de conduire leurs initiatives d’IA en toute sécurité et de protéger les données sensibles dans le nuage public.

« L’inclusion de Tehama dans cet arrangement en matière d’approvisionnement permet au gouvernement du Canada de déployer en toute confiance des espaces de travail infonuagiques sécurisés qui répondent aux défis opérationnels les plus urgents d’aujourd’hui, y compris la gouvernance de l’IA et la sécurité des données », a déclaré Mick Miralis, chef des revenus chez Tehama Technologies.

« Nous sommes ravis d’aider les institutions fédérales à moderniser leurs environnements TI tout en maintenant les normes de conformité les plus élevées. »

Surmonter les défis liés à l’IA infonuagique dans la fonction publique

Alors que le secteur public évalue et adopte divers outils d’IA — des modèles génératifs de pointe aux outils d’ingénierie logicielle — les préoccupations liées à la gestion d’information sensible, protégée ou classifiée ralentissent ou bloquent souvent les projets. Bien que le gouvernement du Canada doive mettre en place des modèles de langage à grande échelle (LLM) internes pour traiter les données protégées et classifiées, ces efforts ne peuvent remplacer la vaste gamme d’innovations offertes à l’échelle mondiale par l’écosystème des jeunes entreprises d’IA pour les charges de travail non classifiées.

« Les nouveaux outils d’IA, en particulier dans le domaine de l’ingénierie logicielle, de la cybersécurité et de l’analyse de données, repoussent constamment les limites du possible et offrent des capacités que les systèmes internes peinent à égaler. Il est essentiel pour les organismes gouvernementaux d’avoir accès à ces solutions de pointe afin de maintenir l’excellence opérationnelle et la sécurité », a déclaré Paul Vallée, chef de la direction de Tehama Technologies.

En tirant parti des enclaves sécurisées de Tehama, les organismes fédéraux peuvent désormais intégrer ces nouvelles technologies d’IA tout en veillant au respect d’exigences de sécurité strictes. Les solutions Tehama sont conformes à la Politique d’IA responsable du gouvernement du Canada en permettant la transparence, l’audibilité et l’atténuation des risques dans les déploiements d’IA. Notre plateforme veille à ce que les systèmes d’IA utilisés par les organismes gouvernementaux adhèrent à des principes d’IA éthique, en assurant la provenance claire des données, des contrôles d’accès et une surveillance en temps réel pour prévenir les biais, la dérive ou l’usage non autorisé des données, a ajouté M. Vallée.

« Cette approche atténue non seulement les risques de fuites de données et d’utilisation inappropriée, mais elle permet également au gouvernement du Canada d’adopter les innovations canadiennes en matière d’IA. Un écosystème à la fois sécurisé et ouvert accélère l’adoption de l’IA, favorise l’essor du secteur technologique canadien et réduit la dépendance envers des solutions non autorisées ou non sécurisées lorsque les employés recherchent de meilleurs outils. »

Grâce à l’Arrangement en matière d’approvisionnement de Tehama, les organismes fédéraux peuvent désormais mettre en place des enclaves sécurisées dans le nuage public qui :

- Appliquent des mesures de protection des données à confiance zéro : Isolent et protègent l’information sensible, assurent la conformité et empêchent tout accès non autorisé.

- Offrent une visibilité et un contrôle complets : Permettent de journaliser et d’auditer toutes les données d’entraînement de l’IA, les flux de travail et les activités des utilisateurs, assurant ainsi transparence et responsabilisation.

- Accélèrent la gouvernance de l’IA : Fournissent la surveillance nécessaire aux projets d’IA, y compris les politiques d’utilisation et la surveillance en temps réel, réduisant les risques de fuites involontaires de données.

Favoriser une adoption responsable de l’IA dans la modernisation de la fonction publique canadienne

En réponse à la stratégie d’adoption de l’informatique en nuage d’abord du gouvernement du Canada et à la demande croissante de solutions en mode SaaS, l’Arrangement en matière d’approvisionnement de SPAC garantit que les fournisseurs préqualifiés peuvent répondre aux besoins variés des ministères.

Avec les enclaves sécurisées de Tehama, les organismes disposent d’un environnement de confiance pour explorer et déployer l’IA de manière responsable.

« Nos enclaves sécurisées non seulement modernisent les opérations fédérales, mais elles offrent également des capacités essentielles en matière de gouvernance de l’IA », a déclaré M. Vallée. « En intégrant des fonctionnalités avancées de sécurité, de conformité et d’audit en temps réel, nous permettons aux équipes gouvernementales de tirer parti de la puissance de l’IA sans craindre la mauvaise gestion des données ou les menaces à la cybersécurité. »

###

À propos de Tehama Technologies

Tehama Technologies est un leader mondial de la cybersécurité spécialisé dans les solutions de travail hybride, la conformité, la gouvernance des données et de l’IA ainsi que les opérations de sécurité. Notre plateforme phare, fondée sur des enclaves de données sécurisées, aide les organisations à demeurer résilientes et réactives dans un paysage numérique en constante évolution. De l’isolation des postes de travail à l’audit en temps réel, nous offrons une protection de bout en bout des actifs et des applications numériques – permettant une transformation numérique sûre, conforme et accélérée.

Pour plus d’information, visitez : https://tehama.io.

TEHAMA et le logo Tehama sont des marques de commerce de Tehama Technologies. Toute référence ci-dessus aux noms de sociétés, appellations commerciales, marques et marques de service de tiers vise à identifier avec précision ces entités en tant que sources de produits et services spécifiques. Aucune affiliation ni licence ne peut être présumée ou déduite de ces utilisations.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.