Tips to safely co-exist with alligators/Consejos para convivir de forma segura con aligátores

IN ENGLISH AND SPANISH

As the weather gets warmer across the state and alligator mating season approaches, Florida’s state reptile, the American alligator, can become more active and visible.

The American alligator is a conservation success story in Florida. Florida has a healthy and stable alligator population, which is estimated at 1.3 million alligators of every size. Alligators are found in all 67 counties, inhabiting all wetlands where there’s adequate food and shelter.

Serious injuries caused by alligators are rare in Florida. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) works to keep Floridians and visitors informed and recommends the following precautionary measures near alligators, including in or near the water, to reduce the chances of conflict:

Keep a safe distance if you see an alligator. If someone is concerned about an alligator, they should call FWC’s toll-free Nuisance Alligator Hotline at 866-FWC-GATOR (866-392-4286), and we will dispatch a contracted nuisance alligator trapper to resolve the situation.

Keep pets on a leash and away from the water’s edge. Pets often resemble alligators’ natural prey.

Swim only in designated swimming areas during daylight hours and without your pet. Alligators are most active between dusk and dawn.

Never feed an alligator. It’s illegal and dangerous. When fed, alligators can lose their natural wariness and instead learn to associate people with the availability of food. This can lead to an alligator becoming a nuisance and needing to be removed from the wild.

Access safety information resources in both English and Spanish by visiting MyFWC.com/Alligator and clicking on “Living with Alligators.”

A medida que el clima se vuelve más cálido en todo el estado y se acerca la temporada de apareamiento de aligátores, el reptil estatal de Florida, el aligátor americano, podría volverse más activo y visible.

El aligátor americano es un caso de éxito en materia de conservación en Florida. Florida cuenta con una población de caimanes sana y estable, estimada en 1.3 millones de ejemplares de cada tamaño. Los aligátores se encuentran en los 67 condados y habitan en todos los humedales donde hay alimento y refugio adecuado.

Las lesiones graves causadas por aligátores son poco frecuentes en Florida. La Comisión de Conservación de Pesca y Fauna Silvestre de Florida (FWC) trabaja para mantener informados a los floridanos y visitantes y recomienda las siguientes medidas de precaución cerca de los aligátores, incluso dentro o cerca del agua, para reducir las posibilidades de conflicto:

Mantenga una distancia segura si ve un aligátor. Si alguien está preocupado por un aligátor, debe llamar a la línea directa gratuita de aligátores fastidiosos de FWC a 866-FWC-GATOR (866-392-4286) y enviaremos a un trampero de aligátores contratado para resolver la situación.

Mantenga a las mascotas con correa y alejadas del agua. Las mascotas a menudo se parecen a las presas naturales de los aligátores.

Nade solo en las zonas designadas para nadar durante el día y sin su mascota. Los aligátores son más activos entre el anochecer y el amanecer.

Nunca alimente a un aligátor. Es ilegal y peligroso. Al alimentarlos, los aligátores pueden perder su cautela natural y, en su lugar, aprender a asociar a las personas con la disponibilidad de alimento. Esto puede provocar que un aligátor se convierta en una molestia y deba ser retirado de su hábitat natural.

Acceda a recursos de información de seguridad tanto en inglés como en español visitando MyFWC.com/Alligator y haciendo clic en "Living with Alligators."