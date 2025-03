تحالف أمّة لأجل الأرض ينظّم إفطارًا صديقًا للبيئة في الإسكندرية

U4E Iftar 1 U4E iftar 2 U4E iftar 3 U4E iftar 4

للإضاءة على الرابط بين القيم الإسلامية والإستدامة وتمكين الشباب في المجتمعات المحلية

الإسكندرية, EGYPT, March 23, 2025 / EINPresswire.com / -- أقامت "بانلاستيك مصر" بالتعاون مع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار مشروع تحالف أمّة لأجل الأرض، إفطارًا تحت عنوان "إفطار لأجل الأرض" في حدائق الشلالات في الإسكندرية كجزء من نشاطات حملتهم الخاصّة بشهر رمضان. تهدف هذه الفعالية إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات الإستهلاكية الواعية وإعادة إحياء المساحات الخضراء العامّة كمراكز مجتمعية.قال منسّق المشاريع في "بانلاستيك مصر" محمد حجاج: "تعزّز مثل هذه الفعاليات حس المبادرة ضمن المجتمعات وتوفّر فرصًا للتواصل وبناء العلاقات كما تقدّم للمجتمع وجهات النظر الإسلامية حول المسائل البيئية".وتضمّنت الفعالية التي استمرت على مدار اليوم بمشاركة ما يقارب 80 شخصًا أنشطة عدّة صُمّمت لتشجيع الممارسات المستدامة خلال الشهر الفضيل، حيث انطلق النهار بحلقات عمل تفاعلية تغطّي الموضوعات المتعلّقة بالإستهلاك المسؤول والصحّة النفسية والطبيعة، مع التركيز على الروحانية البيئية ومفاهيم علم النفس البيئي. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسات عملية لاكتساب مهارات تحويل النفايات إلى أصناف وحرف يمكن الإستفادة منها.وتَبِع حلقات العمل نشاطاً تبادل المشاركون فيه بعض الأصناف المٌعاد تدويرها والحرف اليدوية والمواد الصديقة للبيئة.أمّا الإفطار نفسه، فكان خاليًا من البلاستيك، حيث أحضر المشاركون أدوات تناول الطعام الخاصة بهم والتي يُمكن إعادة استخدامها للتشجيع على استخدام المستلزمات المنزلية خلال النزهات في الحدائق العامّة.وشرح حجاج: "إفطار لأجل الأرض هو جزء من جهود بانلاستيك للإستفادة من رمزية رمضان كشهر مقدّس لتنمية التواصل بين الناس وبناء المجتمع وفي الوقت عينه تسليط الضوء على إمكانية تجهيز إفطار خالٍ من البلاستيك".وبهدف تمكين المجتمعات المحلية والترويج للمطبخ المصري التقليدي والصحي، تمّ إعداد الطعام من قبل النساء اللواتي يعشن في المناطق النائية والمهمّشة.من جانبها قالت منسقّة الحملات والتواصل العالمي في مشروع أمّة لأجل الأرض في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاد عواد: "إنّ التخطيط لإفطارات صديقة للبيئة هو دعوة موجّهة إلى الأمّة للعمل لتجديد التزامها البيئي وللمبادرة لحماية موارد الأرض".نأمل في تحالف أمّة لأجل الأرض من خلال تنظيم فعاليات مماثلة أن نشجّع المسلمين حول العالم على تبنّي سلوكيات مستدامة خلال شهر رمضان الفضيل وما بعده وذلك تعبيرًا عن التزامنا الجماعي كمستخلفين على هذه الأرض وحفاظًا على التوازن الطبيعي للأجيال القادمة.-انتهى-للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:مادلين أرناؤط، مسؤولة التواصل والمؤثرين الرئيسيين لمشروع أمّة لأجل الأرض في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، marnaout@greenpeace.org، +961 76 343 278أمّة لأجل الأرض هو تحالف مناخي منبثق من منطلق إيماني مكوّن من أكثر من 45 منظّمة وحليف فردي حول العالم. ونركّز على تمكين المجتمعات والمبادرات البيئية المحلية وعلى إلقاء الضوء على التقاطع والترابط بين القيم والمبادئ الإسلامية والعمل المناخي وعلى تشجيع المسلمين على رفع أصواتهم والعمل لضمان صحّة منزلنا المشترك.منظمة غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منظمة غير ربحية مستقلة تمامًا – سياسيا وماليا. تأسست في عام 2018 وهي منظمة تابعة لشبكة غرينبيس التي تتألف من 29 منظمة وطنية وإقليمية مستقلة في أكثر من 57 دولة في جميع أنحاء العالم. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي موطننا ونعمل وفق نهج تعاوني إبداعي خلاّق لتقليص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة المناخية العالمية، ونشجّع على إيجاد الحلول المبتكرة في إطار محلي لتمكين مجتمعاتنا من الازدهار والعيش بانسجام مع البيئة التي تحتضنهم. عن بانلاستيك مصر (Banlastic)هي مؤسّسة اجتماعية مقرها الإسكندرية تهدف إلى حظر إستعمال البلاستيك أحادي الاستخدام ورفع الوعي البيئي في مصر ومنطقة البحر المتوسط. نقوم بذلك عن طريق إقامة فعاليات توعوية على شكل ورش تفاعلية مع الشباب وحملات لتنظيف الشواطئ وعروض أفلام بيئية باللغة العربية وفعاليات خالية من البلاستيك بالإضافة إلى العديد غيرها من الأنشطة. نوفر أيضاً منتجات بديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام للتشجيع على حياة صديقة البيئة. كما نتعاون مع صناع القرار لدعم العمل البيئي في مصر بشكل عام من خلال سن وتطبيق القوانين البيئية لإحداث أثر أوسع.

