Utilice CBP Home desde la comodidad de su hogar para solicitar su I-94 provisional

SAN DIEGO — Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció recientemente su nueva aplicación móvil CBP Home, que permite a los viajeros acceder a la función de Entrada I-94 y solicitar un I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre. Quienes soliciten su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos para agilizar la entrada. El Formulario I-94 de CBP es el registro de llegada y salida emitido a todas las personas que ingresan a Estados Unidos, excepto ciudadanos estadounidenses, visitantes extranjeros que regresan, visitantes extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que visitan o transitan por el país. Los visitantes extranjeros también pueden utilizar el formulario para ajustar su estatus o extender su estadía en Estados Unidos; sin embargo, deben salir del país antes de la fecha de salida indicada en su I-94. Quienes necesiten demostrar su estatus de visitante legal a empleadores, instituciones educativas o agencias gubernamentales pueden acceder a la información de su registro de llegada/salida de CBP a través de CBP Home o el sitio web CBP I-94. Para reducir los tiempos de espera, CBP recomienda encarecidamente a los viajeros que soliciten en línea un permiso I-94 provisional antes de llegar al puerto de entrada. Las solicitudes pueden enviarse a través de la aplicación móvil CBP Home o del sitio web CBP I-94. Una vez enviadas, los viajeros deben acudir a inspección dentro de los siete días, tras los cuales el I-94 provisional caducará. La aplicación móvil CBP Home se puede descargar gratuitamente desde la App Store de Apple o Google Play. El costo de la solicitud en línea sigue siendo de $6, igual que el de la solicitud presencial. Para los ciudadanos y nacionales de países del Programa de Exención de Visa, aunque no es obligatorio contar con un Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) aprobado para ingresar a Estados Unidos por la frontera terrestre, sí deben tener un ESTA activo para solicitar un I-94 a través de la aplicación CBP Home. Siga al director de la Oficina de Operaciones de Campo de San Diego de CBP en @DFOSanDiegoCA para recibir noticias de última hora, eventos actuales, historias de interés y fotografías.

