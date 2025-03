مجموعة أغذية تعلن عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة المرحلة المقبلة من النمو

Salmeen Al Ameri, Managing Director & Chief Executive Officer of Agthia Group

AGTHIA GROUP, ABU DHABI, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, March 21, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن تغيير في القيادة التنفيذية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتحول والنمو المستقبلي. واعتباراً من 2 يونيو 2025، سيتولى سالمين العامري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وسيظل ألان سميث مستشاراً للمجموعة لدعم انتقال القيادة بسلاسة وضمان استمرارية تطور المجموعة.سيتنحى ألان سميث عن منصب الرئيس التنفيذي بعد قيادته الناجحة للمجموعة منذ عام 2020، حيث أشرف على فترة تحول استثنائية شهدت توسع أعمال "أغذية" من قطاعين إلى أربعة قطاعات رئيسية، وتنفيذ ست عمليات استحواذ استراتيجية، مما أدى إلى مضاعفة إيرادات المجموعة من 2.1مليار درهم في عام 2020 إلى 4.9 مليار درهم في عام 2024.يأتي هذا التغيير في القيادة ضمن إطار إعادة التوجيه الاستراتيجي لأغذية، والذي يعكس التزام المجموعة بتحقيق الريادة في قطاع الأغذية والمشروبات. ومع استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، ستواصل "أغذية" دفع عجلة النمو العضوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي إلى عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية في فئات مماثلة.بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، سيركز سالمين العامري على تسريع النمو عبر القطاعات الأربعة للمجموعة، وتعزيز مكانة "أغذية" كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات. كما سيعمل على تطوير نموذج أعمال المجموعة لمواكبة المستقبل، عبر تعزيز التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتركيز على العملاء، وترسيخ ثقافة الابتكار.ومنذ مايو 2020، شغل العامري منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، حيث لعب دوراً رئيسياً في صياغة رؤية المجموعة على المدى الطويل، بما في ذلك تطوير استراتيجيتها الطموحة لعام 2030. وتمنحه هذه الخلفية القيادية فهماً راسخاً لأعمال المجموعة، مما يجعله القائد الأمثل لضمان انتقال سلس وتنفيذ فعال لاستراتيجية "أغذية" المستقبلية.يتمتع العامري بخبرة واسعة في تحقيق النمو العضوي والتوسع الدولي في قطاع الأغذية والزراعة، حيث شغل مناصب قيادية في شركة سلال، الرائدة في توزيع الأغذية والتكنولوجيا الغذائية في أبوظبي، ومجموعة الظاهرة، الشركة العالمية الرائدة في الأعمال الزراعية. كما أنه على دراية عميقة بأعمال "أغذية"، من خلال دوره الفعال في توسعها الدولي ومبادرات الكفاءة التشغيلية، مما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للمجموعة. وسيواصل العامري عضويته في مجلس الإدارة، مستفيداً من خبرته الواسعة لدفع نجاح المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل العامري منصب عضو مجلس إدارة اللولو للتجزئة، أكبر سلسلة متاجر متكاملة في منطقة الخليج.وفي تعليق على هذا التغيير، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية:"بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لـ ألان سميث على قيادته المتميزة ومساهماته في رحلة "أغذية" خلال السنوات الخمس الماضية. لقد لعب دوراً أساسياً في تحويل "أغذية" إلى المجموعة الرائدة في السوق لتصل إلى المكانة التي هي عليها اليوم، ووضع الأسس لنجاحها الاستراتيجي والتجاري على المدى الطويل. ومع تعيين سالمين العامري، فإننا نستقطب قائداً يمتلك خبرة واسعة وسجلاً حافلاً في بناء أعمال قوية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وسيقود مستقبل"أغذية" بثقة نحو المرحلة التالية من النمو."من جهته، قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي المغادر لمجموعة أغذية:"لقد كان لي شرف قيادة "أغذية" على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت هذه التجربة من أكثر المحطات المهنية إلهاماً في مسيرتي. أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة والفريق القيادي لمجموعة أغذية على ثقتهم، ولفريق العمل المذهل الذي جعل نجاحاتنا ممكنة بفضل الشغف والالتزام المتفاني. لقد كان تحول "أغذية" ثمرة جهد جماعي من فريق متميز، وأنا على يقين بأن مستقبل المجموعة يحمل المزيد من الإنجازات. ومع تولي سالمين القيادة، ستكون "أغذية" في أيدٍ أمينة وستمضي بثقة نحو آفاق جديدة، وأنا واثق من أنه سيواصل دفع المجموعة نحو نجاحات أكبر، وسأكون فخوراً بدعمه في دوري الاستشاري خلال الفترة المقبلة."وفي أول تعليق له بعد تعيينه، قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلّف لمجموعة أغذية:" إنه لشرف كبير أن يتم تكليفي بقيادة مجموعة أغذية، إحدى أبرز شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة. والتي تمتلك أساساً قوياً للنمو المستدام والتوسع العالمي، بفضل التزامها بالجودة العالية وتركيزها الراسخ على العملاء. أتطلع إلى العمل عن كثب مع قيادتنا وفريقنا المتميز لدفع عجلة النمو قدماً بوتيرة أسرع وخلق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة، فإنني ملتزم بضمان الانتقال السلس ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق لاستراتيجية نمونا، وسأحرص على التواصل المكثف مع جميع أصحاب المصلحة لتحديد الأولويات الرئيسية، وإطلاعهم بكل المستجدات حول توجهاتنا المستقبلية ومجالات التركيز بينما نمضي قدماً "-انتهى-

