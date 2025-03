Las Celebraciones en Honor al Día Mundial del Agua serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, March 20 - For Immediate Release: Thursday, March 20, 2025 La inscripción especial para obtener seguro de salud a través de Maryland Health Connection será destacado ROCKVILLE, Md., 20 de marzo del 2025—Las invitadas del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Ana Arriaza, gerente del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery; Carmen Hernández, constructora de redes comunitarias de Wheaton en Impact Silver Spring; Leslie Martínez, gerente de programas en Montgomery Health Connection; Alex Cartagena, gerente de programas de la asociación Tree of Hope; y Mohamed Ghariani, especialista en adicciones de la asociación Tree of Hope. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 21 de marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial de esta semana destacará el Día Mundial del Agua, organizado en asociación con el Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery, Montgomery Parks, la Iniciativa de Salud Latina, Impact Silver Spring, Defensores de la Cuenca y otras organizaciones locales. Se invita a los residentes a unirse a las festividades el sábado, 22 de marzo a partir de las 11 a.m. hasta las 3 p.m. en el Parque Regional de Wheaton. Este evento será una maravillosa oportunidad para apoyar a los artesanos locales que elaboran piñatas con materiales reciclados. También, los participantes tendrán la oportunidad de aprender a proteger nuestros parques, ríos y arroyos; habrá actividades de pesca para niños, diversión y mucho más. El segundo segmento del programa se centrará en la inscripción especial para obtener seguro de salud a través de Maryland Health Connection. Individuos con cambios en sus vidas pueden calificar para inscribirse fuera del período de inscripción anual. Los cambios de vida calificados incluyen casarse o divorciarse, tener un hijo, mudarse a Maryland, perdida laboral, o dejar de ser elegible para Medicaid o el Programa de Salud Infantil de Maryland (MCHP). La Sra. Martínez proporcionará detalles sobre el proceso de inscripción, la asistencia disponible en varios idiomas e información de contacto. Para obtener ayuda con las solicitudes de seguro de salud o para programar una cita, llame al 240-777-1825. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. hasta las 4 p.m. El programa radial finalizará destacando a Tree of Hope, una organización dedicada a ayudar a los individuos en recuperación de adiciones a encontrar su camino hacia una nueva forma de vida. Ofrecen servicios individuales dados por especialistas certificados en el estado de Maryland, junto con capacitación y supervisión. Los invitados hablarán sobre los diversos programas de recuperación que están disponibles sin costo, compartirán detalles sobre la información de contacto y mucho más. La organización está ubicada en Rockville. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-097

Marcela Rodriguez 240-777-7808

