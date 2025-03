IT Link : 6,0 M€ de résultat opérationnel sur l’exercice 2024

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 20 mars 2025

Un niveau de rentabilité supérieur aux prévisions

En M€



S2 2023



(1) S2 2024



(1) Variation Chiffre d’Affaires 35,74 40,74 +14,0% EBITDA(2) 3,08 4,05 +31.5% % du Chiffre d’Affaires 8,6% 9,9% Résultat opérationnel courant 2,51 3,13 +24,7% % du Chiffre d’Affaires 7,0% 7,7% Résultat opérationnel 2,53 3,07 +21,7% % du Chiffre d’Affaires 7,1% 7,6% Résultat Net 1,58 2,24 +41,5% En M€



2023



2024



(1) Variation Chiffre d’Affaires 73,32 82,68 +12,8% EBITDA(2) 6,58 7,67 +16,6% % du Chiffre d’Affaires 9,0% 9,3% Résultat opérationnel courant 5,31 6,10 +14,9% % du Chiffre d’Affaires 7,2% 7,4% Résultat opérationnel 5,37 6,00 +11,6% % du Chiffre d’Affaires 7,3% 7,3% Résultat Net 3,42 4,03 +17,5%

(1) Travaux d’audit en cours

(2) L’EBITDA désigne le résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et dépréciations





Résultat net en hausse de 17,5% en 2024

Le chiffre d’affaires 2024 atteint 82,68 M€ contre 73,32 M€ en 2023.

L’EBITDA s’élève à 7,67 M€, soit 9,3% du chiffre d’affaires, en hausse de 0,3pt. Cette hausse s’explique principalement par l’impact de l’entrée dans le périmètre de CIAO Technologies (+0,7 M€ d’EBITDA) couplé à un effet calendaire favorable (+0,3 M€ d’EBITDA).

Le résultat opérationnel courant s’établit à 7,4% du chiffre d’affaires, contre 7,2% du chiffre d’affaires en 2023.

Le résultat opérationnel (EBIT) est de 6,0 M€ sur l’exercice 2024 et se maintient à 7,3% du chiffre d’affaires, attestant de la bonne résilience du modèle d’IT Link dans un marché encore attentiste.

Le résultat net 2024 atteint un niveau historique de 4,03 M€, en hausse de 17,5%.





Trésorerie de 5,2 M€

La trésorerie nette du Groupe IT Link au 31 décembre 2024 reste largement positive à 5,2 M€ (6,5 M€ fin 2023), en tenant compte des acquisitions des sociétés CIAO Technologies et MI Concept, intégralement financées sur fonds propres en 2024.

Sur l’année, le Groupe a généré 4,5 M€ de flux de trésorerie en lien avec la croissance de l’activité, contre 3,9 M€ en 2023.





Perspectives 2025

Compte tenu de la tendance de l’activité de ce début d’année et fort du renouvellement de contrats pluriannuels avec ses principaux clients, le Groupe IT Link prévoit une croissance organique du chiffre d’affaires de l’ordre de 3% sur l’année 2025.

La Direction vise un résultat opérationnel courant autour de 7% sur l’année, mais reste toutefois attentive aux contextes macroéconomique et géopolitique incertains.





Le Conseil d’Administration d’IT Link arrêtera les comptes annuels de l’exercice 2024, le 24 avril 2025.





A propos d’IT Link

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est désormais 870 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.









IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

