Drachenboot-Kulturfestival in Zhenyuan beflügelt Tourismus und Wirtschaft

Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Zhenyuan County, Guizhou Province

QIANDONGNAN, China, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 31. Mai bis 2. Juni 2025 wurde das 41. Drachenboot-Kulturfestival vom Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Zhenyuan County in Zhenyuan Ancient Town, Guizhou, veranstaltet. Mit einer Mischung aus traditionellem Charme und moderner Vitalität bot das Kulturfestival den Besuchern ein unvergessliches Drachenbooterlebnis. Statistiken zeigen, dass der Kreis Zhenyuan während des Festivals 253.900 Touristen begrüßte und insgesamt Tourismuseinnahmen in Höhe von 234 Millionen Yuan erzielte.

Das diesjährige Drachenboot-Kulturfestival war voller Spannung und Höhepunkte. 53 Teams aus Orten wie Hunan und Tongren traten in spannenden Rennen gegeneinander an. Zu der Veranstaltung gehörten auch Aktivitäten wie Paraden ethnischer Gruppen und Aufführungen zum Thema immaterielles Kulturerbe (ICH). Die Besucher sahen nicht nur spannende Rennen auf dem Fluss Wuyang, sondern auch verschiedene Darbietungen ethnischer Gruppen und erhielten so tiefere Einblicke in die lokale Kultur.

„Es war spektakulär. Die kulturelle Atmosphäre war bereichernd. Es gab so viele Aktivitäten, dass wir gar nicht wussten, wo wir zuerst hinsehen sollten. Es hat sich gelohnt“, so Herr Zhou, ein Tourist aus Peking. In diesem Jahr konnten die Touristen selbst Drachenboote paddeln, was ihnen das Gefühl gab, Teil der Veranstaltung zu sein.

Zhenyuan hat eine lange Tradition im Drachenbootrennen. 2011 wurde die Tradition in einer dritten Runde in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes Chinas aufgenommen. Dank dieser kulturellen Grundlage haben sich die Drachenbootrennen in Zhenyuan zu einer großen Attraktion für Touristen und zu einem wichtigen Kulturgut für die lokale Wirtschaft entwickelt.

Mit dem Fokus auf die Drachenbootrennen hat Zhenyuan ein umfassendes Tourismusangebot entwickelt, das Verpflegung, Unterkunft, Transport, Sightseeing, Shopping und Unterhaltung umfasst. Durch die Verbindung der Altstadt von Zhenyuan mit nahegelegenen malerischen Gebieten wie Tiexi und dem Fluss Gaoguo bietet es ein umfassendes Reiseerlebnis, das Drachenbootrennen, Naturlandschaften, lokale Kultur und einzigartige Unterkünfte vereint.

Von Juni bis Oktober ist in Zhenyuan Hochsaison für den Tourismus. Das Drachenboot-Kulturfestival hat die lokale Tourismuswirtschaft stark angekurbelt. Hotels sind ausgebucht, und der Tagesumsatz der Gastronomie in Zhenyuan hat sich im Vergleich zu normalen Tagen um das Fünf- bis Sechsfache erhöht.

Darüber hinaus boten zahlreiche kulturelle und touristische Aktivitäten während des Festivals Plattformen für den Verkauf von ICH-Produkten. Viele Touristen kauften Miao-Silberschmuck und Dong-Stickereien als Souvenirs oder Geschenke. Der Absatz von ICH-Produkten stieg um fast 40 %.

Was als Volkstradition begann, hat sich mittlerweile zu einem Festival entwickelt, das Kultur, Handel und Tourismus vereint. Das Drachenboot-Kulturfestival von Zhenyuan ist zu einem Wahrzeichen des Landkreises geworden und zieht mit seinem einzigartigen Charme Besucher an. Zhenyuan nutzt die Drachenbootrennen, um seinen Tourismusmarkt weiter auszubauen und sein Tourismusangebot zu erweitern. Dadurch wird die Qualität und Vielfalt der Tourismusbranche gesteigert und eine Win-Win-Situation für den Kulturerhalt und das Wirtschaftswachstum erreicht.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd9307ee-bf2b-4cef-a7e9-d22d04af0919

Kontaktperson: Frau Li, Tel.: 86-10-63074558

