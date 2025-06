Le festival culturel des bateaux-dragons de Zhenyuan stimule le tourisme et l’économie

Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Zhenyuan County, Guizhou Province

QIANDONGNAN, Chine, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 31 mai au 2 juin 2025, le 41e festival culturel des bateaux-dragons a été organisé par le Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Zhenyuan County in Zhenyuan Ancient Town, Guizhou. Alliant charme traditionnel et dynamisme moderne, ce festival culturel des bateaux-dragons a laissé une empreinte indélébile auprès des visiteurs. D’après les données recueillies, le comté de Zhenyuan a accueilli 253 900 touristes, générant ainsi un revenu touristique total de 234 millions de yuans pendant les vacances.

Cette année, le festival culturel des bateaux-dragons a été riche en émotions et en moments forts. 53 équipes venues notamment de la province du Hunan et de la ville de Tongren se sont affrontées dans des courses palpitantes. L’événement a également proposé des activités telles que des défilés ethniques et des spectacles mettant le patrimoine culturel immatériel (PCI) à l’honneur. Les visiteurs ont non seulement assisté à des courses effrénées sur la rivière Wuyang, mais ont également pu profiter de divers spectacles ethniques, ce qui leur a permis de mieux s’imprégner de la culture locale.

« C’était spectaculaire. Il régnait une atmosphère culturelle riche. Il y avait tellement d’activités que nous ne savions pas où donner de la tête. Cela valait vraiment le détour », a déclaré M. Zhou, un touriste originaire de Pékin. Cette année, les touristes ont pu s’essayer eux-mêmes à la course de bateaux-dragons, ce qui a renforcé leur sentiment d’implication et d’engagement.

La ville de Zhenyuan est l’héritière d’une longue tradition de courses de bateaux-dragons. En 2011, cette tradition a été inscrite dans la troisième liste du patrimoine culturel immatériel national de la Chine. De par leur ancrage culturel, les courses de bateaux-dragons de Zhenyuan sont devenues une attraction touristique majeure et un atout culturel puissant, moteur de l’économie locale.

En mettant l’accent sur les courses de bateaux-dragons, Zhenyuan a développé une chaîne touristique complète couvrant la restauration, l’hébergement, le transport, les visites touristiques, le shopping et les divertissements. En reliant la vieille ville de Zhenyuan à des sites touristiques voisins tels que Tiexi et la rivière Gaoguo, elle offre une expérience de voyage immersive qui allie courses de bateaux-dragons, paysages naturels, culture locale et hébergements uniques.

À Zhenyuan, la haute saison touristique s’étend de juin à octobre. Le festival culturel des bateaux-dragons a considérablement stimulé l’économie touristique locale, avec des hôtels complets et une augmentation de 5 à 6 fois du chiffre d’affaires quotidien du secteur de la restauration à Zhenyuan par rapport à une journée normale.

En outre, une série d’activités culturelles et touristiques organisées pendant le festival ont servi de plateforme pour la vente de produits issus du PCI. Beaucoup de touristes ont acheté des bijoux en argent Miao et des broderies Dong comme souvenirs ou cadeaux. Les ventes de produits issus du PCI ont augmenté de près de 40 %.

Ce qui était à l’origine une tradition populaire s’est aujourd’hui convertie en festival combinant culture, commerce et tourisme. Le festival culturel des bateaux-dragons de Zhenyuan est devenu un symbole emblématique du comté, attirant les visiteurs grâce à son charme unique. Tirant parti de l’influence des courses de bateaux-dragons, la ville de Zhenyuan poursuit l’extension de son marché touristique et l’enrichissement de son offre touristique, ce qui permet à son industrie touristique de gagner en qualité et en diversité et d’atteindre un équilibre entre préservation culturelle et croissance économique.

