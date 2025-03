THE DOLPHIN COMPANY PRESENTA DOLPHIN DISCOVERY CANCÚN

TDC presenta Dolphin Discovery Cancún Swim adventure en Dolphin Discovery Cancún Nuevo hábitat Dolphin Discovery Cancún

Dolphin Discovery, perteneciente a la familia The Dolphin Company, se complace en anunciar el nuevo Dolphin Discovery Cancún.

Con el lanzamiento de Dolphin Discovery Cancún, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer experiencias extraordinarias que no sólo proporcionen diversión, sino que también conservación y respeto.” — Yanik Iñiguez, Gerente General de Dolphin Discovery Cancún.

CANCúN , QUINTANA ROO, MEXICO, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Dolphin Discovery, líder en experiencias educativas interactivas con delfines y otras especies marinas, perteneciente a la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, se complace en anunciar el nuevo Dolphin Discovery Cancún . Este hábitat se suma a la destacada oferta de parques de la compañía en Quintana Roo, que incluye Dolphin Discovery Isla Mujeres, Puerto Aventuras, Cozumel, Costa Maya, Playa del Carmen y Akumal.Ubicado en una zona privilegiada de la Zona Hotelera de Cancún, en Blvd. Kukulcán Km. 25, Dolphin Discovery Cancún ofrece modernas instalaciones y una variedad de programas interactivos y educativos, diseñados para proporcionar a los visitantes una experiencia única que promueva una conexión emocional profunda con los delfines.Dolphin Discovery Cancún ofrece cuatro emocionantes programas, todos con una duración de 40 minutos:-Encuentro: Ideal para familias con infantes y personas adultas mayores, pues proporciona una introducción al mundo de los delfines. Swim Adventure : Diseñado para familias, con un programa interactivo y atractivo.-Connection: Un programa único centrado en los sentidos del tacto, oído, vista y olfato, permitiendo una conexión más personal con los delfines.-Royal Swim: Una aventura completa e inolvidable para los más aventureros.Las instalaciones incluyen también una alberca panorámica, terraza lounge y camastros, garantizando la comodidad y bienestar de los visitantes. Todos los programas incluyen alimentos y aguas frescas, además, se ofrecen servicios adicionales, como fotos de la experiencia con los delfines, casilleros, toallas, bebidas alcohólicas, menú a la carta y souvenirs, con costo adicional.Dolphin Discovery Cancún cuenta con dos importantes certificaciones que respaldan su compromiso con la conservación y el bienestar animal: la certificación American Humane Certified Zoos & Aquariums, que garantiza la seguridad y protección de las especies bajo su cuidado, y la certificación de la European Association for Aquatic Mammals (EAAM), que reconoce sus esfuerzos por promover la conservación marina y el cuidado del planeta.Dolphin Discovery Cancún está abierto todos los días de la semana, de 8:30 a 16:00 hrs., brindando la oportunidad perfecta para vivir una de las mejores experiencias en Cancún.Para obtener más información o realizar una reservación, visite www.dolphindiscovery.com.mx/cancun o comuníquese a los números 998 849 4748 y 998 673 0964.

Nado con Delfines en Dolphin Discovery

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.