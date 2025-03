L'Académie royale d'ingénierie sélectionne 16 candidats pour le Prix Afrique 2025

Africa Prize Shortlistees_Cycle 11_2025

LONDON, UNITED KINGDOM, March 19, 2025 / EINPresswire.com / -- • La liste de présélection de cette année comprend des innovateurs de sept pays : Le Ghana, le Nigeria, le Mozambique, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Togo, qui se disputeront une part des 60 000 livres sterling du Prix Afrique.• Leurs innovations comprennent des soins postnatals vitaux pour les mères et les bébés dans les zones rurales, des solutions de recyclage et d'énergie verte hybride pour les agriculteurs, des technologies agricoles intelligentes pour les cultures vivrières, la pêche et les apiculteurs, des outils d'intelligence artificielle révolutionnaires pour les malentendants et pour le contrôle de la consommation d'énergie dans les habitations, des stockages frigorifiques sans électricité pour les petits exploitants agricoles et un combustible de substitution pour une cuisson propre fabriqué à partir de plastique recyclé.Seize innovateurs en matière d’ingénierie issus de sept pays africains ont été présélectionnés pour le Prix Afrique de l'innovation en ingénierie 2025, décerné par l'Académie royale d'ingénierie, alors qu'un nombre record de 30 pays avaient déposé leur candidature.Lancé en 2014, le Prix Afrique de l'innovation en ingénierie est le plus grand prix du continent consacré à la promotion de l'innovation en matière d’ingénierie, avec pour mission de stimuler, de célébrer et de récompenser l'innovation et l'esprit d'entreprise en Afrique subsaharienne.Depuis sa création, le Prix a soutenu 149 entreprises dans 22 pays africains en leur offrant une formation, un mentorat et de moyens de communication inestimables, ce qui a conduit à l’emploi de plus de 28 000 personnes et a été profitable à plus de 10 millions de personnes grâce aux produits et aux services innovants mis au point. Il dispose également d'un réseau florissant d'anciens élèves, dont 71 % génèrent des revenus. Collectivement, ces anciens élèves ont recueilli 39 millions de dollars en subventions et en fonds propres.Les 16 candidats présélectionnés pour le Prix Afrique 2025, qui en est à sa 11e édition, ont tous été choisis pour leurs solutions innovantes visant à résoudre des problèmes critiques en lien avec l’environnement, l'éducation et la santé afin de transformer leurs communautés.Les innovations du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda incluent des dispositifs maternels et néonatals vitaux permettant aux femmes enceintes à risque et à leurs bébés de rejoindre les centres de santé en toute sécurité depuis des zones reculées, ainsi que des solutions transformatrices d'Agritech connectée, d’upcycling et d'énergie verte hybride, et des outils IA révolutionnaires pour favoriser une meilleure inclusion des malentendants. Des matériaux innovants, tels qu'une nouvelle technologie d'emballage inspirée de la peau humaine, sont utilisés pour des stockages frigorifiques sans électricité, des gaz pour une cuisson propre et des meubles sont fabriqués à partir de déchets plastiques, et des assiettes jetables sont fabriquées à partir de déchets agricoles (balles de maïs).Neo Hutiri, lauréat du Prix Afrique 2019, qui a également décroché la Médaille des anciens lauréats du Prix Afrique en 2024 avec son innovation, Pelebox, a déclaré : « Participer au Prix Afrique a complètement changé la donne pour moi. Avant le Prix, j'avais eu du mal à être reçu par les principaux décideurs au ministère national de la Santé d’Afrique du Sud. Deux semaines seulement après l'annonce, la couverture médiatique m’a ouvert des portes et a conduit à une rencontre déterminante avec le responsable de l'accès aux médicaments. Aujourd'hui, Pelebox est présente dans plus de 100 établissements de santé en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie, preuve des effets durables du Prix. Je suis impatient de voir comment les finalistes de cette année bénéficieront de cette incroyable plateforme ».Rebecca Enonchong, PDG d'AppsTech et membre du jury du Prix Afrique, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir une nouvelle série de 16 innovateurs extraordinaires consacrer leur vie à résoudre des problèmes importants dans leurs communautés locales par le biais de l'ingénierie. Leurs innovations illustrent le pouvoir de l'innovation locale, qui adaptent les technologies existantes pour créer des solutions adaptées au contexte et répondre directement aux besoins et aux enjeux propres à leur région. Cette année, nous avons observé une tendance dans les thèmes choisis pour leurs innovations, avec un accent particulier mis sur les soins de santé néonatals, la sécurité alimentaire et l’upcycling. Tous ces éléments représentent des priorités essentielles dans le paysage de l'innovation actuel. Je suis ravie d'accueillir ces entrepreneurs dans la communauté du Prix Afrique, et j'ai hâte de suivre leur parcours quand ils développeront leurs solutions d'ingénierie au cours des prochains mois ».Innovations et entrepreneurs présélectionnés :• Aquamet, mis au point par Frank Owusu au Ghana, est un appareil qui contrôle la qualité de l'eau dans les pêcheries locales et envoie des notifications en temps réel sur le téléphone portable des pisciculteurs afin de garantir de meilleurs rendements.• Autothermo, conçu et créé par Nura Izath en Ouganda, est un bracelet innovant porté par les nouveau-nés qui surveille et transmet des données en temps réel aux soignants, telles que la température, la fièvre et les problèmes respiratoires, par l'intermédiaire d'un système intuitif d'émojis.• Les Community Kitchens Powered by Renewable Energy, créés par le fondateur Peter Njeri au Kenya, sont des cuisines communautaires qui utilisent un nouveau gaz de cuisson propre fabriqué à partir de déchets plastiques.• E-Safiri, fondée par Carol Ofafa au Kenya, encourage l'adoption de la mobilité électrique en développant des stations de recharge et des points d'échange de batteries dans tout le pays, en exploitant à la fois les énergies renouvelables et l’énergie de réseau.• Eco Plastic Wood est une solution proposée par Edgar Edmund Tarimo en Tanzanie, qui transforme les déchets plastiques en bois d'œuvre et en meubles de haute qualité.• Les Eco-Plates, créées par Rui Bauhofer au Mozambique, sont des assiettes jetables fabriquées à partir de balles de maïs recyclées, entièrement biodégradables, qui contiennent des graines qui germeront et pousseront une fois les assiettes jetées.• FarmBot est né de l’imagination de Sam Kodo, au Togo. Il s'agit d'un robot autonome capable de surveiller la santé et la croissance des cultures tout en détectant les éventuels parasites et en recueillant des données sur le sol, le tout partagé avec les agriculteurs en temps réel.• FreshPack, créé par Editha Mshiu en Tanzanie, est une solution de stockage frigorifique inspirée de la peau humaine et fabriquée à partir de matériaux à changement de phase, ce qui permet de stocker les produits et de les garder frais plus longtemps sans avoir besoin d'électricité.• Les Hybrid Solar Dryers,, conçus par James Nyamai au Kenya, sont des séchoirs agricoles alimentés par des biocarburants ainsi que par l'énergie solaire pour toutes les conditions météorologiques afin de réduire les pertes pendant la saison des pluies.• Mkanda Salama, créé par Paschal Kija, étudiant en médecine en Tanzanie, est un appareil de massage conçu pour être porté autour de l'abdomen afin de gérer les hémorragies post-partum et de réduire les taux de mortalité maternelle.• Neo Nest, conçu par Vivian Arinaitwe en Ouganda, est un dispositif de réchauffement et de surveillance néonatale qui transmet en temps réel les principaux indicateurs de santé d'un nouveau-né aux professionnels de la santé afin de prévenir les décès néonatals.• L’application web Play and Learn, développée par Chinelo Okafor au Nigeria, est un dispositif alimenté par l'IA qui améliore les compétences numériques et développe des parcours individuels pour chaque utilisateur afin d'améliorer la formation au numérique.• Smart Hive Device and Precision Pollination Technology, de Margaret Wanjiku, du Kenya, est un dispositif alimenté par l'IA qui surveille les principales caractéristiques d'une ruche afin de lutter contre l'effondrement des colonies d'abeilles et d'augmenter le rendement.• Smart Luku est un compteur intelligent conçu par Shabo Andrew en Tanzanie, qui permet aux locataires individuels de mesurer et de payer leur propre électricité au sein d'une résidence partagée, avec la possibilité de partager leur électricité avec d'autres locataires.• A Sustainable Agro-Tech Solution, d'Ahmed Maruf, du Nigeria, est une solution de valorisation de la ferraille en les transformant en machines agricoles et industrielles à un prix abordable.• TERP 360, créé par Elly Savatia du Kenya, est un appareil alimenté par l'IA qui traduit les mots en langue des signes en temps réel via une application, pour permettre une meilleure inclusion de la communauté des malentendants.Une fois sélectionnés pour le Prix Afrique, les innovateurs bénéficieront d'un ensemble complet de mesures de soutien destinées à accélérer leurs activités. Il s'agit d'un programme de formation de huit mois qui couvre les compétences commerciales essentielles, notamment la gestion financière et l'analyse de marché, afin d'aider les innovateurs à transformer leurs idées en idées prêtes à être commercialisées. La participation au Prix comprend également l'accès à un mentorat d'experts en ingénierie commerciale, technique et spécifique au secteur, et la mise en relation des candidats présélectionnés avec le vaste réseau d'ingénieurs et de chefs d'entreprise de l'Académie au Royaume-Uni et en Afrique.Les innovateurs sont invités à soumettre une deuxième candidature pendant leur programme de formation. Le jury du Prix sélectionnera alors quatre finalistes qui participeront à l'événement final, qui se tiendra au Sénégal en octobre de cette année.Le lauréat du Prix Afrique recevra 25 000 livres sterling, et les trois finalistes 10 000 livres sterling chacun. Le public présent à la cérémonie de remise des prix votera également pour le lauréat du prix « One-to-Watch », qui récompensera la présentation la plus percutante d’une somme de 5 000 livres sterling. Tous les candidats présélectionnés feront partie d’Africa Prize Alumni, qui compte plus de 150 innovateurs et qui offre des possibilités exclusives de financement, de développement et de soutien.Les candidatures pour le Cycle 12 du Prix Afrique seront ouvertes début juillet et seront closes à la mi-septembre. Le programme utilisera pour la première fois une procédure de candidature en deux étapes afin de rationaliser le processus pour les candidats et les évaluateurs. Les candidats doivent poser leur candidature au cours de cette période initiale pour avoir une chance d'être retenus dans la liste de présélection de 2026.

