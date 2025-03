LOGEX launcht OPTEAMIZER HKL-Modul für die optimierte Nutzung von Herzkatheterlaboren

Mit dem OPTEAMIZER HKL-Modul helfen wir dem Krankenhaus- und OP-Management einen der ressourcenintensiven Bereiche optimal zu nutzen und Arbeitsabläufe zu verbessern.” — Sebastian Bertheau, Lead Product Strategist, LOGEX

KöLN, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, March 19, 2025 / EINPresswire.com / -- LOGEX, der europäische Marktführer im Bereich Healthcare Analytics, bringt mit dem OPTEAMIZER HKL-Modul eine Herzkatheterlabor-Auswertungssoftware auf den Markt. Das Modul erweitert die Datenanalyse- und Visualisierungsmöglichkeiten, um Krankenhäusern verwertbare Erkenntnisse zur Optimierung klinischer Arbeitsabläufe, zur Verbesserung der Effizienz und der Patientenerfahrung zu liefern. Das OPTEAMIZER HKL-Modul wurde in Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern des QuMiK-Verbundes (Qualität und Management im Krankenhaus) entwickelt und wird ab April 2025 verfügbar sein. Erste Einblicke in Entwicklung und Funktionen teilt das Unternehmen bereits am 20. und 21. März 2025 mit den Besuchern des DRG-Forums in Berlin (Stand 2, ECC Berlin).Das OPTEAMIZER HKL-Modul bietet eine Vielzahl von KPI-Reportingfunktionen: Die Gesamtzahlen der Eingriffe in Abhängigkeit von den benötigten Zeiten, den morgendlichen Beginn, den pünktlichen Eingriffsbeginn (Punktionszeit), die HKL-Auslastung mit Punktions-Verschluss-Zeit, die Dringlichkeit des Eingriffs, Wechselzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Eingriffen und die HKL-Auslastung im Tagesverlauf.„Mit dieser Lösung helfen wir dem Krankenhaus- und OP-Management einen der ressourcenintensiven Bereiche optimal zu nutzen und Arbeitsabläufe zu verbessern. So können mehr Behandlungen im gleichen Zeitraum durchgeführt werden. Für Patienten bedeutet das weniger Wartezeiten, qualitativ hochwertige klinische Ergebnisse und insgesamt eine bessere Patientenerfahrung“, erläutert Sebastian Bertheau, Lead Product Strategist bei LOGEX.Mittels einer standardisierten Berichterstattung über die wichtigsten HKL-Prozesse ermöglicht das Modul insgesamt eine bessere Ressourcenplanung und -verwaltung. Nutzer erhalten zudem einen transparenten Überblick über die Effizienz und Qualität der Arbeitsabläufe. So lassen sich Einsatzzeiten für das Personal optimieren und besser planen. Im Ergebnis fallen weniger Überstunden an und Arbeitsprozesse werden vorhersehbarer. Dies trägt maßgeblich zur Zufriedenheit des Krankenhauspersonals bei. Außerdem erhöht das Modul auch die Patientenzufriedenheit, zum Beispiel durch die Verkürzung von Wartezeiten und die verlässliche Einhaltung von Zeitplänen.Über LOGEX: LOGEX ist führend im Bereich der Analytik von Gesundheitsdaten in Europa. Durch die Umwandlung von Daten in verwertbare Erkenntnisse hilft LOGEX den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen, den sensiblen Balanceakt zwischen Erschwinglichkeit, Zugang und Qualität der Versorgung zu meistern. Mit Hauptsitz in Amsterdam und einem internationalen Team von über 400 Mitarbeitern unterstützt LOGEX über 1.300 europäische Gesundheitsdienstleister dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und die bestmögliche Versorgung zugänglicher und erschwinglicher machen.Weitere Informationen über LOGEX und seine Healthcare Intelligence Suite unter www.logex.com

