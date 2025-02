Personalie: Susanne Wieruszewski verstärkt LOGEX als Sales Director DACH

Neuzugang: Susanne Wieruszewski ist Sales Director DACH für LOGEX in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. © privat

Datengestützte Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen ist wichtiger denn je.” — Susanne Wieruszewski

HAMBURG, GERMANY, February 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Susanne Wieruszewski verstärkt LOGEX als Sales Director DACH für Deutschland, Österreich und die SchweizLOGEX, der europäische Marktführer für Datenanalytik im Gesundheitswesen, gibt heute die Ernennung von Susanne Wieruszewski als Sales Director DACH für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gesundheits-, Technologie- und Pharmabranche bringt Susanne Wieruszewski umfassendes Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsfähiger Teams und der Umsetzung von Wachstumstrategien mit. Sie wird direkt an den Chief Revenue Officer von LOGEX, Merten Slominsky, berichten.Bevor sie zu LOGEX kam, war Susanne Wieruszewski als Sales Director Healthcare Providers beim IT-Dienstleister adesso SE tätig. Außerdem bekleidete sie leitende Positionen im Vertrieb bei namhaften Unternehmen wie Wolters Kluwer, AMBOSS und Thieme. Ihr Fachwissen umfasst klinische Entscheidungsfindung, Disease- und Care-Management, medizinische Aus- und Weiterbildung, patientenspezifische Pharmazeutika und die Abrechnung von Gesundheitsleistungen. Susanne Wieruszewski bringt nachweisliche Erfolge in der Entwicklung von Marktstrategien und guten Kundenbeziehungen im Gesundheitswesen mit.Zu ihrer neuen Rolle sagte Wieruszewski:“Bei dem hohen Bedarf an medizinischen Fachkräften, einer langlebigen Bevölkerung, steigenden Kosten für neue, hochmoderne Technologien und immer knapper werdenden Budgets im Gesundheitswesen ist eine datengestützte Entscheidungsfindung wichtiger denn je. Ich freue mich sehr, dass ich Manager im Gesundheitswesen mit Lösungen von LOGEX dabei unterstützen kann.“LOGEX Chief Revenue Officer (CRO), Merten Slominsky, fügte hinzu:„Dies ist eine aufregende Zeit für LOGEX, da wir insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz enorme Möglichkeiten sehen, unseren Kunden zu helfen, eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung aufzubauen. Der enorme Druck auf Krankenhäuser, effizienter und effektiver zu arbeiten, und unser wachsendes Vertriebsteam in der Region in Kombination mit der Expertise und Führung von Susanne Wieruszewski werden es uns ermöglichen, neue Märkte, neue Kunden und Partner zu erreichen, um den Wandel zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung durch bessere, datenbasierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.“LOGEX wächst weiter stark in der DACH-Region und hat in den letzten Jahren namhafte deutsche Unternehmen übernommen: COINS, der deutsche Marktführer im Bereich der Kostenrechnung, digmed, DACH-Marktführer im Bereich OP-Optimierung und INMED, DACH-Marktführer im Bereich klinische Managementoptimierung.Über LOGEX: LOGEX ist führend im Bereich der Analytik von Gesundheitsdaten in Europa. Durch die Umwandlung von Daten in verwertbare Erkenntnisse hilft LOGEX den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen, den sensiblen Balanceakt zwischen Erschwinglichkeit, Zugang und Qualität der Versorgung zu meistern. Mit Hauptsitz in Amsterdam und einem internationalen Team von über 400 Mitarbeitern unterstützt LOGEX über 1.300 europäische Gesundheitsdienstleister dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und die bestmögliche Versorgung zugänglicher und erschwinglicher machen.

