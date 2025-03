V únoru společnost Bitget pokračovala v posilování komunitních iniciativ, říká zpráva o transparentnosti

VICTORIA, Seychely, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zveřejnila svoji zprávu o transparentnosti za únor 2025. Byl to další významný měsíc, kdy se burza mohla pyšnit uznáním v oboru a růstem ekosystému. Díky inovacím, strategickým obchodním rozhodnutím a silné poptávce po důvěryhodných platformách expandoval ekosystém nad očekávání.

Na začátku února se společnost Bitget umístila na 8. příčce prestižního žebříčku nejdůvěryhodnějších kryptoměnových burz vydávaném firmou Forbes, čímž posílila své zaměření na bezpečnost a transparentnost. Toto ocenění je výsledkem neustálého úsilí společnosti Bitget vybudovat pro uživatele odolnou a důvěryhodnou platformu. Další krokem společnosti Bitget k posílení jejího globálního významu je úspěšná žádost o licenci poskytovatele služby spojené s virtuálními aktivy (VASP) v Bulharsku, což společnosti umožňuje šířit své služby dle rámcových předpisů MiCA Evropské unie.

Jako poděkování za působivé výsledky v roce 2024 společnost Bitget rozdělila na odměnách svým zaměstnancům 70 milionů USD. Společnost Bitget rekordní sumou vyplacených odměn potvrdila svůj silný růst a ocenila týmové úsilí, které k němu vedlo. S podporou a inovacemi řízenými komunitou společnost Bitget ohlásila zahájení nového kola Bitget Builders, které vede Vugar Usi Zade, COO společnosti Bitget.

V únoru také došlo k největšímu propadu v oboru kryptoměn, neboť burza Bybit utrpěla ztrátu 1,5 miliardy dolarů. Společnost Bitget projevila solidaritu převodem prostředků, aby podpořila výběry. Velkým důrazem na bezpečnostní opatření a spolupráci zůstává společnost Bitget nezlomná v posilování důvěry v obor kryptoměn.

Společnost Bitget pokračuje v úctyhodném růstu, s více než 100 miliony uživatelů po celém světě. Platforma se může pochlubit denním objemem obchodů v hodnotě 20 miliard dolarů a výrazně se angažuje na spotovém trhu i na trhu s futures. S rostoucí uživatelskou základnou dává společnost Bitget přednost bezpečnosti, s ochranným fondem v hodnotě 600 milionů dolarů, aby uživatelům umožnila bez obav obchodovat.

Při rozšiřování své nabídky se společnost Bitget spojila se společností Callpay, čímž jihoafrickým uživatelům umožnila přímé vklady v jihoafrických randech. Multipeněženka Bitget Wallet představila stakingový program v USDT pro uživatele, kteří si přejí pasivní příjem, také zavedla on-chainový staking v BGB a navíc integrovala Abstract Mainnet, aby zjednodušila on-chainový přístup.

Společnost Bitget se výborně umístila v oblasti řízení likvidity v průzkumu o tom, do jaké míry ovlivňuje centralizovaná směnná likvidita uživatelskou zkušenost. Společnost Bitget také zveřejnila zprávu o používání umělé inteligence při náboru pracovních sil, s cílem zlepšit personalistické postupy i kvalitu uchazečů.

Společnost Bitget pokročila v aktivitách společenské odpovědnosti zahájením prvního absolventského programu společnosti Bitget zaměřeného na nábor a rozvoj další generace talentů v oboru web3.

Díky strategickým pokrokům, rozšiřujícímu se souladu s regulačními předpisy a zaměření na inovace vytvářené uživateli, společnost Bitget i nadále přispívá k urychlování rozvoje kryptoměn po celém světě. Společnost postupuje vpřed, ale jejím posláním nadále zůstává podpora bezpečného, transparentního a inkluzivního kryptogměnového prostředí pro uživatele z celého světa.

Úplnou zprávu o transparentnosti naleznete zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Platforma Bitget stojí v čele úsilí o přijetí kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatého medailisty v boxu) a İlkin Aydın (volejbalové reprezentantky), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

